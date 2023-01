Études de marché sur les chaussures : taille mondiale, croissance, tendances, perspectives mondiales, perspectives et analyse de la portée future, prévisions 

Un rapport commercial mondial sur les chaussures contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la chaussure devrait atteindre une valeur de 31,37 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,33 % au cours de la période de prévision. e rapport sur le marché de la chaussure examine la croissance actuelle, qui est tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux activités sportives, tant chez les hommes que chez les femmes.

Définition du marché

Les chaussures font référence aux vêtements portés sur les pieds qui ont été conçus à l’origine pour se protéger contre les adversités environnementales, notamment les textures du sol et la température.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type de produit (chaussures athlétiques, non athlétiques), matériau (plastique, caoutchouc synthétique, cuir, à base de plantes, autres), canal de distribution (hypermarchés, canaux en ligne, magasins spécialisés, autres), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Bata Brand (Inde), Honeywell International Inc. (États-Unis), Wolverine World Wide Inc. (États-Unis), Rahman Group (Inde), Dunlop Protective Footwear (Portugal), VF Corporation (États-Unis), Uvex group (Allemagne), Hewat’s Edinburgh (Royaume-Uni), ELTEN GmbH (Allemagne), COFRA Holding (Suisse), Rock Fall Ltd. (Royaume-Uni), Souventrich Holdings Co. Ltd. (États-Unis) Des opportunités l’essor des activités sportives

l’accent mis sur la performance et les progrès technologiques ont permis à la chaussure de gagner en popularité dans les vêtements de sport

la demande croissante de chaussures à la mode, confortables et pratiques, ainsi que le nombre croissant de travailleurs dans le monde

Dynamique du marché de la chaussure

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

demande croissante de chaussures pratiques et confortables

En raison de la forte demande de chaussures pratiques et confortables et des entreprises qui se concentrent sur quelques spécifications clés, telles que les conceptions créatives, les avancées de produits et les manipulations techniques avancées, le marché de la chaussure devrait se développer.

Augmentation des activités sportives et progrès technologique

l’augmentation des activités sportives, l’accent mis sur la performance et les progrès technologiques ont fait que les chaussures gagnent en popularité dans les vêtements de sport, ainsi que la demande croissante de chaussures à la mode, confortables et pratiques, ainsi que le nombre croissant de travailleurs autour du monde, sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler le marché de la chaussure au cours de la période de prévision.

Opportunité

De plus, en raison du développement de diverses sociétés de commerce électronique, les principaux fournisseurs de ce secteur choisissent de vendre via des plateformes en ligne afin de sécuriser une clientèle plus diversifiée, car cela leur permet de faire la publicité de leurs produits avec des remises et des offres importantes pour attirer les consommateurs. La popularité croissante des chaussures de sport auprès du grand public découle d’une augmentation de la participation à diverses activités sportives telles que le squash, le basket-ball, le football, le volley-ball et l’aérobic, entre autres. De plus, une prise de conscience accrue des avantages physiques de la participation à des exercices quotidiens propulse la croissance du marché des chaussures de sport.

Contraintes

Les fluctuations croissantes des prix des matières premières devraient limiter la croissance du marché. En outre, les produits contrefaits sont une préoccupation majeure et une menace dans l’entreprise de chaussures axée sur la marque, et sont l’un des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la chaussure.

Ce rapport sur le marché de la chaussure fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la chaussure, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Puma SE a ouvert son plus grand magasin dans le nord de l’Inde à Gurgaon en octobre 2021. Le magasin, situé dans la destination de vente au détail CyberHub de Gurgaon, est un « magasin expérientiel numérique » avec des points de contact numériques pour attirer les clients avertis du numérique qui achètent de plus en plus en ligne.

En juillet 2021, Nike a publié sa « palette de couleurs Rawdacious », qui est une combinaison de blanc comme couleur principale, avec des composants de rose éclatant, d’orange total et de cramoisi brillant, pour sa nouvelle gamme de chaussures de sport, qui comprend le Pegasus 38 , Invincible Run, Air Zoom Superfly Elite 2, ZoomX Vaporfly NEXT % 2 et Air Zoom Alphafly NEXT % 2.

Nike lancera officiellement la Nike App, la plateforme à la croissance la plus rapide de l’entreprise, en juillet 2021.

Segmentation:

Le marché de la chaussure est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Sportif

Non athlétique

Sur la base du type de produit, le marché de la chaussure est segmenté en chaussures de sport et non sportives.

Matériel

Plastique

Caoutchouc synthétique

Cuir

À base de plantes

Autres

Basé sur le matériau, le marché de la chaussure est segmenté en plastique, caoutchouc synthétique, cuir, à base de plantes, autres.

Canal de distribution

Hypermarchés

Canaux en ligne

Magasins spécialisés

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de la chaussure est segmenté en hypermarchés, canaux en ligne, magasins spécialisés, autres.

Les utilisateurs finaux

Hommes

Femmes enfants

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la chaussure est segmenté en hommes, femmes et enfants.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des chaussures sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Chaussures sont

Marque Bata (Inde)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Wolverine World Wide Inc. (États-Unis)

Groupe Rahman (Inde)

Chaussures de protection Dunlop (Portugal)

VF Corporation (États-Unis)

Groupe Uvex (Allemagne)

Hewat’s Édimbourg (Royaume-Uni)

ELTEN GmbH (Allemagne)

COFRA Holding (Suisse)

Rock Fall Ltd. (Royaume-Uni)

Souventrich Holdings Co. Ltd. (États-Unis)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attraits du rapport sur le marché Chaussures: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de la chaussure aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de la chaussure

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la chaussure

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la chaussure

Partie 05 : Segmentation du marché de la chaussure par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

