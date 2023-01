Études de marché mondiales sur les stores et stores: taille mondiale, croissance, tendances, perspectives mondiales, perspectives et analyse de la portée future, prévisions

Un rapport d’activité mondial de Stores and Shade contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Le marché mondial des stores et stores était évalué à 10,08 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Le document d’étude de marché à grande échelle sur les stores et stores comprend plusieurs détails très utiles au lecteur pour comprendre le contexte des informations présentées. Le type d’information suivant aidera le lecteur à savoir comment interpréter les résultats. Les types de répondants : clients, prospects ou grand public, la taille de l’échantillon : grand, petit ou moyen, la méthode de collecte des données, le moment auquel la recherche est effectuée, etc.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par produit (stores à enroulement, stores et stores verticaux, stores à panneaux, stores et stores romains, stores vénitiens, stores en nid d’abeille, stores plissés, autres), tissu (naturel, synthétique), système d’exploitation (manuel, automatisé), application (résidentielle, Commercial), canal de distribution (en ligne, hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts 3 Day Blinds (États-Unis)., Chicology Inc. (États-Unis), Decora-Corporate (Pologne), Draper, Inc. (États-Unis), Elite Window Fashions (Canada), Hunter Douglas (États-Unis), COMFORTEX WINDOW FASHIONS (États-Unis), CUSTOM BRANDS GROUP (États-Unis), Innovative Openings (États-Unis), Louvolite (Canada), Maxxmar Window Fashions (Canada), NIEN MADE ENTERPRISE CO.,LTD (Taïwan)., Norman® Window Fashions (États-Unis), Roll-A-Shade Inc. (États-Unis), Rollease Acmeda (États-Unis), Springs Window Fashions (États-Unis), MechoShade Systems, LLC. (États-Unis) et TimberBlindsMetroShade (États-Unis) Opportunités de marché Forte demande de stores et stores automatiques et motorisés

Développement continu et innovations du produit

Définition du marché

Les stores et les stores peuvent être définis comme des revêtements durs et principalement utilisés pour les fenêtres. Bien que les stores et les stores puissent comporter des matériaux souples tels que les lattes en nid d’abeille ou les stores romains ou les stores, en raison de leurs utilisations opérationnelles, ils relèvent de la catégorie dure.

Dynamique du marché des stores et stores

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de la demande dans le secteur résidentiel et commercial

Les stores et les stores sont à la fois sûrs et attrayants lorsqu’il s’agit d’améliorer l’environnement. Ils sont importants pour fournir une sécurité écoénergétique dans les maisons, et avec la croissance et les progrès continus du produit, l’isolation, qui est le plus souvent requise par temps rigoureux, attire une large base de consommateurs pour le marché des stores et stores. Comme ces produits sont utilisés pour contrôler les températures internes, la lumière et la ventilation dans des conditions chaudes et froides, les consommateurs choisissent les stores et les stores comme un moyen efficace de renouveler la décoration de leur maison et de leurs murs. De plus, les années précédentes ont vu une augmentation du nombre de rénovations domiciliaires et de personnes essayant d’améliorer leur mode de vie. De plus, les sous-secteurs manufacturiers tels que le transport et l’aviation ont contribué à maintenir à flot l’industrie du bâtiment. En outre,

Demande croissante de produits biologiques et respectueux de l’environnement

La demande croissante de tissus biologiques et respectueux de l’environnement en raison de l’inclinaison croissante des utilisateurs pour des produits plus sains et des préoccupations croissantes concernant les produits chimiques toxiques, les pesticides et les sensibilités, stimulera davantage le taux de croissance du marché des stores et stores.

De plus, les fabricants mettent l’accent sur la durabilité des produits pour protéger les clients des intempéries telles que la chaleur excessive, le froid et les tempêtes de grêle. De plus, la demande accrue de stores romains est stimulée par l’urbanisation rapide et l’évolution du niveau de vie. De plus, la demande croissante de sécurité dans les environnements résidentiels et commerciaux stimule le marché mondial des stores et stores. La popularité croissante des stores et stores personnalisés et à la mode contribuera également à propulser le marché vers l’avant.

Des opportunités

Innovation et demande accrue

En outre, le développement continu et les innovations du produit étendent encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la forte demande de stores et stores automatiques et motorisés étendra encore la croissance future des stores. et marché des nuances.

Contraintes/Défis

Disponibilité des substituts

Il existe des remplacements pour les stores et les stores sur le marché. Les rideaux à nouer, les films pour fenêtres, les stores à rouleaux et à volets, les stores à gazon et d’autres alternatives sont moins chers. Certains produits sont peu coûteux, tandis que d’autres ont une durée de conservation plus longue. Par rapport aux stores et stores, les volets roulants ont une durée de vie plus longue et une meilleure sécurité. En conséquence, ce facteur créera des obstacles à la croissance du marché des stores et stores.

Émergence de produits contrefaits

Les conceptions des grands fabricants sont copiées par certaines entreprises régionales dans le secteur des stores et stores. Ces types d’opérations constituent une menace pour la croissance du marché mondial des stores et stores. Par conséquent, ce facteur devrait remettre en question le taux de croissance du marché des stores et stores.

Ce rapport sur le marché des stores et stores fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des stores et stores, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En janvier 2021, B&C International, l’un des principaux fournisseurs européens de parures de fenêtres, sera racheté par Springs Window Fashions. B&C fabrique des parures de fenêtres sur mesure et prêtes à l’emploi sous les marques Bece, Decosol et MDD aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, la France, la Belgique, le Danemark et la Norvège font partie des marchés où les produits de B&C sont proposés.

Le marché des stores et stores est segmenté en fonction du produit, du tissu, du système d’exploitation, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Stores à rouleau

Stores et stores verticaux

Stores à panneaux

Stores romains et stores

Stores vénitiens

Nuances en nid d’abeille

Stores plissés

Autres

Tissu

Naturel

Synthétique

Système opérateur

Manuel

automatique

Application

Résidentiel

Commercial

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché Stores et stores sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des stores et stores sont

Stores de 3 jours (États-Unis)

Chicology Inc. (États-Unis)

Decora-Corporate (Pologne)

Draper, Inc. (États-Unis)

Modes de fenêtre Elite (Canada)

Hunter Douglas (États-Unis)

MODES POUR FENÊTRES COMFORTEX (É.-U.)

GROUPE DE MARQUES PERSONNALISÉES (ÉTATS-UNIS)

Ouvertures innovantes (États-Unis)

Louvolite (Canada)

Parures de fenêtre Maxxmar (Canada)

NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD (Taïwan)

Modes de fenêtre Norman® (États-Unis)

Roll-A-Shade Inc. (États-Unis)

Rollease Acmeda (États-Unis)

Springs Window Fashions (États-Unis)

Systèmes MechoShade, LLC. (NOUS)

TimberBlindsMetroShade (États-Unis)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractions du rapport sur le marché des stores et stores: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché Stores et stores aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des stores et stores

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des stores et stores

Partie 04 : Dimensionnement du marché des stores et stores

Partie 05: Segmentation du marché des stores et stores par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

