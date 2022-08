étudede marché sur les services d’anticorps : paysage concurrentiel avec croissance par chiffre d’affaires avec prévisions 2028

La taille du marché mondial des services d’anticorps devrait atteindre 3,30 milliards USD en 2028 à un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Parmi les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché, citons l’adoption croissante de l’immunothérapie ciblée, l’accent accru mis sur la recherche pharmaceutique et biologique, la prévalence croissante des maladies infectieuses, les investissements réguliers du gouvernement et des investisseurs privés et la demande croissante de protéines thérapeutiques.

Obtenez plus d’informations sur la part de marché dans différentes régions en téléchargeant l’exemple de rapport PDF sur MINUTES @ développement

d’anticorps

est un processus de caractérisation et génération d’anticorps. Les services de purification d’anticorps impliquent l’isolement complet des corps polycliniques du sérum ou l’isolement des anticorps monoclonaux du surnageant de culture ou du liquide d’ascite. Les scientifiques utilisent des procédures de purification d’anticorps pour générer des anticorps pour les biocapteurs afin de détecter diverses infections.

Marché des services d’anticorps Des données pertinentes sur le changement soudain des préférences des consommateurs, du pouvoir d’achat et du volume de consommation dans le monde rendent cette étude plus précise. L’accent particulier mis sur les développements récents, y compris les collaborations, les coentreprises, les fusions et acquisitions et les mises à niveau technologiques, occupe une section importante de l’étude. L’analyse SWOT effectuée au cours de l’étude identifie les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités en magasin pour les principaux fournisseurs

opérant

. La nouvelle division se concentrera sur les besoins de purification et de caractérisation d’un large éventail de clients, allant des instituts de recherche et des start-ups aux organisations biotechnologiques et biopharmaceutiques.

Le segment de développement d’anticorps devrait enregistrer un TCAC de 11,5 % de revenus tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’attention croissante portée à la découverte de médicaments et aux activités de recherche biotechnologique.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision, ce qui peut être attribué aux progrès rapides des infrastructures pharmaceutiques et de santé, au nombre croissant de sociétés de biotechnologie et à l’augmentation des investissements des investisseurs privés dans le développement d’anticorps.

Besoin de plus d’informations sur notre méthodologie de reporting ? Cliquez ici: https://www.emergenresearch.com/industry-report/antibody-services-market

Le marché mondial des services d’anticorps évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Les principaux acteurs participant à cette industrie comprennent:

GE Healthcare, Thermo Fisher Scientific, Inc., Sartorius AG, Merck KGaA, Pall Corporation, Sigma-Aldrich Corporation, Eppendorf AG, Cellab GmbH, INTEGRA Biosciences AG et FiberCell Systems Inc.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmentéen fonction du service, du type, de l’utilisation finale et de la région :

de service (revenus, milliards USD

)

;

2018-2028

anticorps

d’

services

perspectives(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

monoclonale

polyclonale

Perspectives d’utilisation finale

Entreprises

de biosciences Instituts de recherche

Hôpitaux

Autres

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/632

Le marché mondial des services d’anticorps a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Ce qui est couvert dans le rapport :

Produits livrables standard :

Taille du marché des services d’anticorps en chiffre d’affaires et en volume

Forces motrices et restrictives du marché des services de rencontres

Analyse segmentaire décomposée en différentes sous-catégories

Analyse de la part de marché des services d’anticorps des principaux concurrents

Stratégies d’entrée de nouveaux produits

Analyse de localisation

Prévisions du marché des services d’anticorps et projections de croissance

Nos USP

Chaîne de valeur et analyse matricielle concurrentielle

Analyse des tendances de production et de consommation

Impacts de la conformité réglementaire sur le processus de production

Sources de matériaux et processus alternatifs

Stratégies de cartographie client

Réduction du taux d’utilisation des installations

Sources d’approvisionnement en matières premières

Concevoir des voies chimiques alternatives pour une efficacité accrue

Des exigences personnalisées peuvent être demandées pour ce rapport [Personnalisation disponible] @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/632

Nous vous remercions d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

Parcourez plus de blogs @

https://precisionmedicinemarket.blogspot.com/

https://distributedenergygenerationmarket.blogspot.com/

https://blockchaininhealthcaremarket.blogspot.com/

https://cancertumorprofilingmarket.blogspot.com/

https://orthopedicsdevicesmarket. blogspot.com/

https://ai-basedsensorsmarket.blogspot.com/

https://pulseoximetermarket.blogspot.com/

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des conseils. prestations de service. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-antibody-services-market