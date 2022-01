Étude Stratégique Sur Le Marché Des Manchons De Taraudage Offrant Un Taux De Croissance Élevé En 2022-2028 | Mueller Water Products, Inc., AMERICAN (American Cast Iron Pipe Company), Ford Meter Box Company

Le marché des manchons de taraudage devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,85% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des manchons de taraudage fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la population mondiale intensifie la croissance du marché des manchons de taraudage.

Les manchons de taraudage désignent les composants de tuyauterie supplémentaires installés sur les systèmes de tuyauterie pour la dérivation ou la dérivation de l’alimentation en eau des tuyaux principaux. Le taraudage est généralement défini comme pénétrant dans le système d’eau déjà présent. Le processus a tendance à inclure l’utilisation de manchons de taraudage pour son succès.

Le rapport Tapping Sleeves Market présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Mueller Water Products, Inc., AMERICAN (American Cast Iron Pipe Company), Ford Meter Box Company, Inc., PowerSeal Corporation, JCM Industries Inc., ROMAC INDUSTRIES, INC , Robar Industries Ltd., Petersen Products Co., UTS Engineering, Everett J. Prescott, Inc., Total Piping Solutions, Kennedy Valve Company, PipeMan Products, Inc., Cascade Waterworks Mfg., Smith-Blair, Inc., LB WATER , Systèmes de tuyauterie GF

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des manchons de taraudage, catégorise la taille du marché mondial des manchons de taraudage (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des manchons taraudés par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matériau (acier, fonte ductile, fonte), pouces (1-10, 11-20, 21-30, 31-40, au-dessus de 40), mouvement fluide (liquide, gaz, huile), application (distribution d’eau potable, Systèmes d’eaux usées, solution de gaz, solution de pétrole),

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport