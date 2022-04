Étude récente : Réalité virtuelle mondiale et réalité augmentée dans les prévisions du marché de détail jusqu’en 2028

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de détail devraient passer de 314,758 millions de dollars en 2020 à 17864,86 millions de dollars en 2028. Il devrait croître à un TCAC de 24,8 % sur la période 2021-2028.

Le potentiel des chatbots et des assistants virtuels alimentés par l’IA a considérablement amélioré le support client ces dernières années. D’autre part, la réalité virtuelle (RV) dans le service client s’avère être un facteur de changement pour les détaillants en termes d’engagement et de bonheur des consommateurs. Les chatbots ont du mal à résoudre les problèmes à distance. C’est la partie délicate de la gestion des clients. Cependant, lorsque les deux parties peuvent percevoir ce que l’autre voit et ressent, même les problèmes de base et difficiles peuvent être résolus en moins de temps. Il n’y a pas de meilleur moyen de montrer à quel point une entreprise respecte ses clients qu’en mettant en œuvre d’excellentes initiatives de service client, et la réalité virtuelle est le type de technologie le plus avancé au service du secteur de la vente au détail. La réalité virtuelle offre une expérience totalement immersive avec des effets sensoriels puissants et des liens émotionnels forts avec les utilisateurs. Les entreprises tirent parti de ces connexions pour interagir avec les clients de manière nouvelle et pertinente. Les clients sont plus susceptibles de faire des achats répétés et de devenir fidèles à la marque à vie lorsqu’ils sont émotionnellement liés à votre marque. Les clients peuvent vivre des expériences d’achat immersives qui les font se sentir physiquement et émotionnellement connectés à votre marque. La réalité virtuelle offre également aux consommateurs un niveau d’expérience très réaliste. Pour présenter les articles de nouvelles façons, les spécialistes du marketing peuvent créer une variété de publicités VR passionnantes, palpitantes, effrayantes et émotionnelles. Par exemple, The North Face a fourni une expérience de réalité virtuelle immersive des paysages népalais pour aider les clients à se connecter avec leur identité de marque. En conséquence, l’utilisation croissante des solutions de réalité virtuelle dans les marques de distribution fait progresser la réalité virtuelle et augmentée sur le marché de la vente au détail.

Profil de l’entreprise

• Epson America, Inc.

• Marxent

• Google LLC

• Infosys Co., Ltd.

• Intel Corporation

• Microsoft Corporation

• PTC Inc.

• Qualcomm Technologies, Inc.

• RV au détail

• Samsung Electronics Co., Ltd.

Les acteurs opérant dans la réalité virtuelle et augmentée sur le marché de la vente au détail adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leur position sur le marché. Parmi les développements des principaux acteurs, citons :

• En mars 2021, Epson, un leader mondial des technologies d’imagerie et de projection, a annoncé la prochaine génération de ses lunettes intelligentes primées Moverio Augmented Reality (AR), les Moverio BT-40 et BT-40S. Expérience de visualisation AR pour un confort maximal.

• En mai 2021, Marxent a annoncé l’expansion de sa division d’analyse de données de vente au détail 3D et l’ajout d’une nouvelle position de leader de l’analyse de données. John Bastone, anciennement chez SAS, dirigera le travail élargi d’analyse comportementale de la société en tant que responsable de la gestion des produits.

Le marché mondial de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le commerce de détail est segmenté comme suit :

Par type

• AR

• VR

Par application

• Vente au détail en ligne

• Vente au détail hors ligne

Régions

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o France

o Allemagne

o Italie

o Royaume-Uni

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique (APAC)

o Chine

o Inde

o Corée

o Japon

o Australie

o Reste de l’APAC

• Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Afrique du Sud

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Reste de la MEA

• Amérique du Sud (SAM)

o Brésil

o Argentine

o Reste de la SAM

