Étude récente du marché mondial des robots articulés sur les stratégies commerciales et la dernière tendance à la hausse

Le marché des robots articulés devrait passer de sa valeur initiale estimée de 11,09 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 38,17 milliards USD d’ici 2026 , enregistrant un TCAC de 16,71 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’automatisation croissante est le facteur majeur de la croissance de ce marché.

Principaux concurrents de l’industrie : marché des robots articulés

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des robots articulés sont ABB, Omron Corporation, Comau, DAIHEN Corporation, DENSO WAVE INCORPORATED, Ellison Technologies, Inc., Epson America, Inc., FANUC CORPORATION, Genmark Automation, Inc., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, NACHI-FUJIKOSHI CORP., Panasonic Corporation, Rethink Robotics, Robert Bosch GmbH, Rockwell Automation, Inc., SCHUNK GmbH & Co. KG., Stäubli International AG., TOSHIBA MACHINE CO., LTD, Universal Robots, YRG Inc., YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.

Offres de rapport de marché en bref :

** Une référence approfondie des tendances dominantes ainsi que des dynamiques de marché pertinentes

** Analyse et référencement élaborés des produits de base et des segments dynamiques

** Une analyse approfondie du spectre de la concurrence et des stratégies gagnantes des principaux acteurs

** Analyse COVID-19 et voie de récupération

** Analyse PESTEL et SWOT en plus des autres analyses

Le rapport est conçu pour offrir des percées remarquables concernant les opérations de distribution et de chaîne d'approvisionnement, en plus de présenter également l'angle logistique. Le rapport est conçu pour mettre en évidence des détails cruciaux sur les principales tendances de la concurrence, les canaux de vente populaires ainsi que d'autres paramètres déclencheurs de croissance, cruciaux pour la croissance. Le rapport identifie également le segment avec le potentiel de croissance le plus prometteur et les capacités d'augmentation des revenus.

Segmentation clé : marché des robots articulés

Par charge utile (jusqu’à 16,00 kg, 16,01–60,00 kg, 60,01–225,00 kg, plus de 225,00 kg), fonction (manutention, soudage, distribution, assemblage, traitement, autres), industrie (automobile, électricité et électronique, métaux et machines) , produits chimiques, caoutchouc et plastiques, aliments et boissons, ingénierie de précision et optique, produits pharmaceutiques et cosmétiques, autres), type (4 axes ou moins, 5 axes, 6 axes ou plus), sous-système (matériel, logiciels, services ), composant (unité de contrôle de robot, bras robotique, effecteur d’extrémité, entraînement, capteurs, alimentation, moteurs, autres),

Perspectives régionales

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Région Asie et Pacifique (Japon, Chine, Inde, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Oman, etc.)

Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Russie, etc.)

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’augmentation des investissements dans l’industrie de l’automatisation stimule la croissance de ce marché

La prévalence croissante des PME est un autre facteur de croissance de ce marché.

Stratégies et outils de recherche utilisés sur le marché des robots articulés :

Ce rapport d’étude de marché Robot articulé aide les lecteurs à connaître le scénario de marché global, la stratégie pour décider davantage de ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

Points clés de ce rapport :

La chaîne industrielle en profondeur comprend l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse du modèle des cinq forces porteuses et l’analyse de la structure des coûts

Le rapport couvre l’Amérique du Nord et le marché par pays du robot articulé

Il décrit la situation actuelle, le contexte historique et les prévisions futures

Des données complètes montrant les capacités, la production, la consommation, les statistiques commerciales et les prix des robots articulés au cours des dernières années sont fournies

Le rapport indique une mine d’informations sur le fabricant de robots articulés

Les prévisions du marché des robots articulés pour les cinq prochaines années, y compris les volumes et les prix du marché, sont également fournies

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Hitachi Ltd a annoncé qu’elle allait acquérir JR Automation Technologies, LLC afin de pouvoir se lancer dans le secteur de l’informatique en Amérique du Nord. L’objectif principal de l’acquisition est de renforcer leur position sur le marché mondial. Cela aidera également l’entreprise à utiliser les technologies du JR afin de pouvoir fournir de nouveaux produits et services à leurs clients.

En avril 2017, TAL Manufacturing Solutions a annoncé le lancement de son nouveau robot TAL Brabo, spécialement conçu à des fins de fabrication. Ce nouveau robot augmentera la productivité de 15 à 30 % en seulement 15 à 18 mois. Il peut effectuer des tâches longues, dangereuses et volumineuses et peut être utilisé dans des secteurs tels que l’électronique, les machines, les logiciels, le plastique, l’aérospatiale, etc.

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des robots articulés

Comparaison de la taille du robot articulé (volume des ventes) par type

Comparaison de la taille du robot articulé (consommation) et de la part de marché par application

Comparaison de la taille (valeur) du robot articulé par région

Ventes, revenus et taux de croissance des robots articulés

Situation et tendances concurrentielles des robots articulés

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des segments d’activité clés

Acteurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants du robot articulé

Analyse globale des coûts de fabrication des robots articulés

La plus récente cartographie des tendances innovantes et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

