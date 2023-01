Étude réalisée Analyse du marché par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement par

Une étude de recherche qualitative réaliséepar la base de données de Data Bridge Market research de 350 pages, intitulée « Global Snow Sports Market » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Pour assurer le succès de l’entreprise, l’adoption d’un tel rapport d’étude sur le marché mondial des sports de neige est l’une des clés essentielles. Une étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour un nouveau produit à lancer, évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible. De plus, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et leurs opinions sur les produits, ainsi que leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit. Le rapport convaincant sur les sports de neige estime également la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Le rapport marketing sur les sports de neige fournit des informations spécifiques et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs préférences et leurs idées sur le produit et leurs goûts variés pour un produit particulier.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sports de neige était évalué à 4090,37 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5470,07 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Équipement (ski, planche à neige, luge, raquette, escalade sur glace, équipement de protection pour les sports de neige, porte-skis et planches à neige sur le toit), type de vêtement (haut, bas, accessoires), application (hommes, femmes, enfants), canal de distribution (franchises Magasins, plateformes de vêtements de sports de neige en ligne, magasins spécialisés, magasins de sport, méga centres commerciaux), utilisateurs finaux (amateurs, athlètes professionnels, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts VF Corporation (États-Unis), Columbia Sportswear Company (États-Unis), Adidas (Allemagne), Amer Sports (Finlande), DESCENTE LTD (Japon), Decathlon Sports India Pvt Ltd (Inde). Lafuma (France), Groupe Rossignol USA, Inc. (États-Unis), Volcom, LLC. (États-Unis), SPYDER ACTIVE SPORTS (États-Unis), Halti Global Store. (Finlande), Under Armour Inc, (États-Unis), BOGNER (États-Unis), Trek Kit India (Inde), Tube Pro, Inc (Canada), Airhead Sports Group (États-Unis), LL Bean Inc, (États-Unis), Agit Global, Inc. (États-Unis), Emsco Group (États-Unis), Slippery Racer (États-Unis), Gizmo Riders (États-Unis), Zipfy Inc, (Canada) Opportunités de marché Nombre croissant d’innovations de produits

Préférence croissante pour les activités de plein air

Accroître la participation des jeunes

Définition du marché

Les sports de neige ou les activités de neige sont des activités récréatives non compétitives ou des sports de compétition pratiqués sur la glace ou la neige. La plupart sont des variantes de la luge, du patin à glace et autres. Traditionnellement, ces jeux n’étaient joués que dans les zones froides pendant l’hiver ou les chutes de neige, mais la glace artificielle et la neige artificielle permettent plus de flexibilité. Le terrain de sports d’hiver entièrement recouvert de glace ou de neige. La glace artificielle peut être utilisée pour fournir des patinoires pour le para-hockey sur glace, le patinage sur glace, le hockey sur glace, la ringuette, le ballon-balai, le rink ball, le bandy, le rink bandy et l’éponge dans un climat plus doux.

Dynamique du marché des sports de neige

Conducteurs

Aide à brûler des calories et à adopter un style de vie sain

Les sports de neige ont tendance à brûler plus de calories que les entraînements en salle. C’est parce que le corps travaille plus fort pour maintenir sa température centrale. De toute évidence, le nombre de calories brûlées dépendra de la température corporelle et de la masse de l’individu. Les sports de neige sont des exercices de santé qui maintiennent la condition physique générale du corps.

Popularité du ski

Le ski est très populaire dans de nombreux pays. Le ski améliore non seulement le bonheur et le bien-être en général, mais il est également utile à la santé mentale et physique d’un individu, malgré la durée ou la fréquence de l’activité qui devraient stimuler le marché des sports de neige.

Améliore l’humeur

Faire de l’exercice et sortir à l’extérieur favorise la production accrue d’endorphines, ce qui crée des sentiments de bonheur et de soulagement. Les familles peuvent également profiter de l’augmentation supplémentaire de l’exposition à la vitamine D du soleil, qui est particulièrement essentielle dans la neige lorsque les jours sont plus courts.

Des opportunités

La préférence croissante pour les activités de plein air à l’échelle mondiale est le facteur clé qui favorise la croissance du marché des sports de neige. De plus, les efforts croissants du gouvernement pour promouvoir les sports dans le cadre du programme scolaire et la participation croissante des jeunes aux événements sportifs accélèrent également la demande de sports de neige. Les cas croissants de problèmes de santé liés au mode de vie, comme l’obésité et le stress, poussent un nombre croissant de personnes à faire du sport, ce qui, à son tour, alimente la demande d’articles de sports de neige élégants et confortables, y compris les luges qui agiront comme moteurs du marché. et augmenter encore les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Cependant, le coût élevé des équipements et des vêtements de sports de neige pourrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’impact négatif du ralentissement de l’épidémie de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement, qui a considérablement entravé l’approvisionnement en matières premières, pose un défi pour le marché et agira comme un frein au taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des sports de neige fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des sports de neige, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des sports de neige sont :

VF Corporation (États-Unis)

Columbia Sportswear Company (États-Unis)

Adidas (Allemagne)

Amer Sports (Finlande)

DESCENTE LTD (Japon)

Decathlon Sports India Pvt Ltd (Inde)

Lafuma (France)

Groupe Rossignol USA, Inc. (États-Unis)

Volcom, LLC. (NOUS)

SPYDER ACTIVE SPORTS (États-Unis)

Magasin mondial Halti. (Finlande)

Under Armour Inc, (États-Unis)

BOGNER (États-Unis)

Pistes de kit indiennes (Inde)

Tube Pro, Inc. (Canada)

Airhead Sports Group (États-Unis)

LL Bean Inc, (États-Unis)

AgitGlobal, Inc. (NOUS)

Groupe Emsco (États-Unis)

Slippery Racer (États-Unis)

Gizmo Riders (États-Unis)

Zipfy Inc, (Canada)

Principaux segments : –

Le marché des sports de neige est segmenté en fonction de l’équipement, du type de vêtement, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Équipement

Ski

Planche a neige

Luge

Faire de la raquette

Escalade sur glace

Équipement de protection pour les sports de neige

Porte-skis et planches à neige sur le toit

Type de vêtement

Top Vêtements

Bas Vêtements

Accessoires

Application

Hommes

Femmes

Des gamins

Canal de distribution

Magasins franchisés

Plateformes en ligne de vêtements de sports de neige

Magasins spécialisés

Magasins de sport

Méga centres commerciaux

Les utilisateurs finaux

Amateurs

Athlètes professionnels

Autres

Analyse / aperçu régional du marché des sports de neige

Le marché des sports de neige est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, équipement, type de vêtement, application, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sports de neige sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des sports de neige en termes de revenus au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de sports de neige dans cette région. La région Amérique du Nord est en tête du marché des sports de neige en raison de la zone la plus populaire pour les sports de neige et les activités comme la motoneige, la raquette et le ski de fond dans cette région.

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de l’urbanisation et de l’augmentation du nombre de ligues professionnelles de sports de neige dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux avantages du rapport :

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie mondiale des sports de neige ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale des sports de neige.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial des sports de neige.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des sports de neige basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Table des matières : Rapport de recherche sur le marché mondial des sports de neige

Chapitre 1 : Aperçu de l’industrie mondiale des sports de neige

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des sports de neige

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché mondial des sports de neige

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

