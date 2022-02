Étude préalable du marché de l’emballage des œufs 2022 axée sur l’analyse du marché

Le marché de l’emballage des œufs était évalué à 4 243,42 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5 932,01 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2020 à 2027.

L’emballage des œufs fait référence à un matériau d’emballage spécialement conçu pour le stockage et le transport en toute sécurité des œufs. La nature délicate et poreuse des coquilles d’œufs exige une solution d’emballage solide et sûre. Les cartons, plateaux, paniers et conteneurs sont quelques-unes des solutions d’emballage d’œufs les plus couramment utilisées. Ils sont fabriqués en utilisant du carton, du papier recyclé, du polyéthylène téréphtalate ou du polystyrène.

Obtenez une copie PDF sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019634/

Principaux acteurs clés : Sonoco Products Company ; Plaçon ; Groupe MAUSER ; Jin Fu Hua Packaging Industrial Co., Ltd; Huhtamaki Oyj ; CKF Inc. ; Cascades inc.; Hartman; Reynolds Group Holdings Limited ; et Cellulose de la Loire

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’emballage des œufs

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019. En février 2021, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019634/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de l’électronique et des semi-conducteurs, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des matériaux, de l’automobile et des transports, de l’aérospatiale et de la défense, de l’électronique et des semi-conducteurs, de la technologie, des médias et des télécommunications, de la fabrication et de la construction.

Nous contacter:

Les partenaires Insight

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : https://www.theinsightpartners.com/