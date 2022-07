Étude du rapport de recherche sur le marché des équipements de forage, analyse régionale et sectorielle, prévisions jusqu’en 2028

L ‘«analyse du marché mondial des équipements de forage jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie manufacturière et de la construction avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des équipements de forage avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, application et géographie. Le marché mondial des équipements de forage devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des équipements de forage et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative –

Depuis, les principales conclusions des rapports d’étude de marché sur les équipements de forage mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie; il permet aux entreprises de toute la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme. Les clients apprennent à comprendre une image claire des concurrents et peuvent développer des stratégies et modifier les plans d’expansion commerciale en conséquence. Les rapports d’étude de marché sur les équipements de forage couvrent des milliers d’acteurs mondiaux basés sur plusieurs paramètres, tels que les revenus de l’entreprise, le portefeuille de produits et la présence géographique.

Les principaux acteurs présentés dans l’étude de recherche sur le marché des équipements de forage comprennent:

• Akkerman Inc.

• Astec Industries, Inc.

• Atlas Copco

• BESSAC (Soletanche Bachy)

• Entreprise de construction de communications en Chine

• CREG TBM Germany GmbH

• Herrenknecht SA

• Hitachi Zosen Corporation

• Sandvik AB

• Groupe SANY

Couverture:

L’objectif de la mise à jour de la couverture «The Insight Partners» est de s’assurer qu’elle représente la vision la plus à jour possible de l’industrie. Les revenus estimés de toutes les grandes entreprises, y compris privées et gouvernementales, sont rassemblés et utilisés pour hiérarchiser la couverture. Les entreprises qui font l’actualité ou qui présentent un intérêt particulier en raison de leur approche innovante sont priorisées.

Recherche primaire:

« The Insight Partners » mène des centaines d’entretiens primaires par an avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider ses données et son analyse. Un entretien de recherche typique remplit les fonctions suivantes :

 Fournit des informations de première main sur la taille du marché, les tendances du marché, les tendances de croissance, le paysage concurrentiel et les perspectives d’avenir

 Valide et renforce les résultats de recherche secondaires

 Développe davantage l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse

La recherche primaire implique des interactions par e-mail et des entretiens téléphoniques pour chaque marché, catégorie, segment et sous-segment à travers les zones géographiques. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus incluent, mais ne sont pas limités à :

 Participants de l’industrie : VPs, Business Development Managers, Market Intelligence Managers et National Sales Managers

 Experts externes : experts en évaluation, analystes de recherche et leaders d’opinion clés spécialisés dans l’industrie

