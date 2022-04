Étude du marché du cannabis, application, analyse de la croissance et prévisions mondiales jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du cannabis était évalué à 20,45 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 137,83 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 28,57 % . Le cannabis est principalement consommé pour ses effets relaxants et calmants. Dans certains États américains, il est également suggéré d’aider avec une gamme de conditions médicales, y compris la douleur chronique, le glaucome et le manque d’appétit. L’ingrédient principal du cannabis, qui est le CBD, un cannabinoïde non psychoactif, et souvent utilisé pour aider à réduire l’inflammation et soulager la douleur. Il aide également à guérir les nausées, les migraines, les convulsions et l’anxiété. Mais même après la légalisation de ces produits au Canada, les ventes ont été affectées négativement au Canada car le processus d’octroi de licence est long et fastidieux, car pour acquérir un permis de culture de marijuana, les producteurs sont tenus de produire deux récoltes complètes, de les obtenir testé, recevoir un audit de vente qui prend une autre année du producteur.

Il y a eu beaucoup de progrès dans l’industrie par divers acteurs clés du marché pour augmenter la pénétration du marché, tels que, en mai 2018, Aurora Cannabis a acquis MedReleaf . L’accord réunit deux des principales sociétés de marijuana au Canada avec des visions stratégiques entièrement alignées. La société se réunira et créera une plate-forme puissante pour une croissance accélérée à l’échelle mondiale. Les équipes d’ Aurora et de MedReleaf considèrent l’acquisition comme un accord essentiel et réussi dans l’industrie de la marijuana ; de faibles coûts de production et des rendements de pointe peuvent être attendus de cet accord, car les serres programmées d’Aurora devraient fournir une efficacité de pointe et de faibles coûts de production, offrant des marges durables et solides. La culture à haut rendement de MedReleaf devrait améliorer davantage la productivité et réduire les coûts dans les installations de l’entité combinée et les canaux de distribution étendus au Canada et à l’étranger aideront les deux sociétés à établir des accords de distribution au Canada. En outre, les organisations ont une empreinte internationale en croissance rapide grâce à une chaîne de capacités de vente et de distribution dans les pays et de contrats d’approvisionnement et de licence sur les cinq continents, y compris des pays tels que l’Allemagne, l’Italie, le Brésil et l’Australie. Les deux sociétés participent activement à des initiatives visant à développer davantage leurs activités internationales.

Le marché du cannabis a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus. , et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Cannabis.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial du cannabis ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Dynamique du marché :

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels, biologiques et à base de probiotiques donne une impulsion à la croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. Diverses études sont venues avec des avantages pour la santé associés aux produits alimentaires «ethniques» et biologiques. Ces aliments améliorent la santé cardiovasculaire, améliorent l’arthrite, les problèmes digestifs et d’autres conditions inflammatoires. Les consommateurs se concentrent progressivement sur une alimentation consciente et consomment des aliments pour la santé et le bien-être. L’évolution des habitudes alimentaires et alimentaires des consommateurs incite les propriétaires de marques et les nouveaux entrants à introduire des options d’aliments sains. Plusieurs produits Clean Label ont été introduits sur le marché et la curiosité des consommateurs pour les nouveaux produits est immense

La croissance des consommateurs de la classe moyenne avec des revenus en hausse dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine stimulera la croissance du marché de l’alimentation et des boissons. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour l’achat d’aliments et de boissons sur des plateformes en ligne en raison de la variété, des coûts et du gain de temps favorisera la taille du marché jusqu’en 2028.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Canopy Growth Corporation (Canada),

Aurora Cannabis Inc. (Canada),

Tikun Olam (Israël),

Cannabis Science Inc. (États-Unis),

Aphria Inc. (Canada),

Maricann Group Inc. (Canada),

Tilray Inc. (Canada),

VIVO Cannabis Inc. (Canada),

Medical Marijuana, Inc. (États-Unis),

STENOCARE (Danemark),

Groupe Cronos inc. (Canada),

Terra Tech Corp. (États-Unis),

MedMen (États-Unis)

Segmentation du marché :

Les industries mondiales du cannabis sont également étudiées en fonction des principaux segments et examinent en détail les segments de produits et d’applications dominants. Le rapport vise à aider le lecteur à bénéficier des perspectives de croissance existantes sur le marché dans les industries mondiales du cannabis. Il offre des informations clés sur les moteurs et les contraintes qui influencent les principaux segments des industries mondiales du cannabis.

Segmentation du marché du cannabis en fonction du type de produit :

Fleur

Concentrés

Autres

Segmentation du marché du cannabis basée sur le composé:

Tétrahydrocannabinol

Cannabidiol (CBD)

THC et CBD équilibrés

Segmentation du marché du cannabis basée sur les applications :

Médical

Gestion de la douleur

Gestion de la santé neurologique

Gestion de la santé mentale

Autres

Récréatif

Pour une couverture complète, le rapport examine les perspectives de croissance, les opportunités et les défis. Le rapport de marché prend en compte divers facteurs clés dans les principales régions.

Segmentation du marché du cannabis basée sur les régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial du cannabis :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial du Cannabis?

Quels facteurs clés devraient entraver la croissance des revenus du marché mondial ?

Quelle taille de marché le marché mondial du cannabis devrait-il atteindre tout au long de la période de prévision?

Quels revenus du segment d’application devraient augmenter à un TCAC rapide entre 2021 et 2028 ?

Quelle région devrait représenter une part de revenus robuste tout au long de la période de prévision ?

Quel segment régional devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quels revenus CGAR le marché mondial du cannabis devrait-il enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse Five Force de Porter sur le marché du cannabis ?

