Étude d’intelligence du marché des logiciels de chiffrement bancaire en France et dans le monde pour des informations complètes

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des logiciels de cryptage bancaire devrait passer de 1 679,5 millions USD en 2021 à 4 985,2 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 12,8 % de 2022 à 2030 . Le logiciel de cryptage bancaire offre des fonctionnalités de haute sécurité lors du transfert de paiement d’un compte à un autre, ce qui augmente la demande de logiciels de cryptage bancaire parmi ses utilisateurs. En outre, les logiciels de cryptage offrent de nombreux avantages aux banques, notamment l’optimisation des performances de la base de données de l’organisation, la fourniture de mises à jour en temps réel sur les activités frauduleuses et l’augmentation de la sécurité des informations financières de l’utilisateur.

Une augmentation de l’utilisation de la technologie de paiement numérique parmi la population et une augmentation des cyberattaques parmi les instituts de technologie financière à travers le monde stimulent la croissance du marché mondial des logiciels de cryptage bancaire. De plus, l’augmentation de la demande de technologies de sécurité des données parmi les banques et les institutions financières a un impact positif sur la croissance du marché. Cependant, des facteurs tels que les problèmes de mise en œuvre et le manque de sensibilisation aux logiciels de cryptage parmi les banques des pays en développement devraient entraver la croissance du marché.

Définition du marché mondial des logiciels de chiffrement bancaire

Le logiciel de cryptage bancaire est une technologie de protection des informations qui aide les institutions financières à protéger les informations de leurs clients contre les cyberattaques.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des logiciels de chiffrement bancaire

Le marché des logiciels de chiffrement bancaire a connu une croissance importante ces dernières années ; Cependant, en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, le marché devrait connaître une croissance en 2020. Cela est attribué à la mise en œuvre du verrouillage par les gouvernements dans la majorité des pays qui ont entraîné une augmentation de l’adoption de la banque numérique à travers le monde. En outre, le logiciel de cryptage bancaire constitue une solution idéale pour protéger les informations bancaires telles que les informations financières, le numéro de carte de crédit et la date de naissance, qui stimulent la croissance du marché. De plus, divers fournisseurs de services financiers ont lancé une technologie de paiement anticipé pour augmenter leur part de marché dans la situation de pandémie et pour améliorer l’expérience client. Par exemple, en juin 2021, la Banque nationale suisse, l’une des principales banques centrales de Suisse a lancé une monnaie numérique transfrontalière intégrant la technologie logicielle de cryptage. Le marché des logiciels de cryptage bancaire devrait générer plus de bénéfices d’ici le troisième trimestre 2022.

Dynamique du marché mondial des logiciels de chiffrement bancaire

Moteurs : augmentation des cyberattaques et de la prolifération des données dans le monde

Les logiciels de cryptage aident les banques et les compagnies d’assurance à protéger les informations sensibles contre les cyberattaques dans le processus de transaction de paiement, qui stimule la croissance du marché. En outre, la technologie logicielle de cryptage permet aux institutions financières d’empêcher les transactions non autorisées et offre une sécurité de protection des données de haut niveau, en particulier pour les données complexes qui incluent des informations sur les clients. C’est un avantage important offert par les logiciels de cryptage bancaire. Cela devrait à son tour stimuler la croissance du marché.

Contraintes : Problèmes de mise en œuvre des logiciels de chiffrement bancaire

Plusieurs complexités dans l’installation et la configuration du logiciel de cryptage ont été observées lors du déploiement de ces solutions parmi les banques du monde entier. Ces institutions rencontrent plusieurs difficultés pour mettre en œuvre un logiciel de cryptage en raison d’un nombre réduit d’expertise technique. La plupart de ces technologies de cryptage sont complexes à déployer entre les banques et nécessitent donc un expert en développement logiciel ayant une meilleure compréhension des outils de cryptage. Cependant, le manque de compétences et d’expertise requises dans ces technologies entrave la croissance du marché des logiciels de cryptage bancaire.

Segmentation du marché mondial des logiciels de chiffrement bancaire

L’étude classe le marché des logiciels de chiffrement bancaire en fonction du composant, du mode de déploiement, de la taille de l’entreprise et du secteur vertical aux niveaux régional et mondial .

Par composante Perspectives (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Logiciel

Prestations de service

Par mode de déploiement Outlook ( recettes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Par taille d’entreprise Outlook ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par perspectives verticales de l’industrie ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Cryptage de disque

Cryptage des communications

Cryptage de fichiers/dossiers

Cryptage en nuage

Perspectives par région (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des logiciels représente la plus grande part de marché, par composant

Par composant, le marché des logiciels de chiffrement bancaire est divisé en logiciels et services. Un logiciel est un ensemble de données, d’instructions ou de programmes utilisés pour faire fonctionner des ordinateurs et exécuter des tâches spécifiques. De plus, la mise en place de services de cryptage bancaire assure un fonctionnement efficace du logiciel avec transparence et contrôle tout au long du processus.

En 2021, le segment des logiciels était le plus gros contributeur du marché, avec une part de 70,1 % sur le marché mondial des logiciels de chiffrement bancaire . Les logiciels bancaires offrent l’infrastructure nécessaire pour déployer, construire et gérer des produits financiers. De plus, les logiciels bancaires stockent les données du titulaire du compte telles que le nom, l’adresse et la date de naissance. Une augmentation de l’adoption de logiciels de cryptage par les banques pour offrir à leurs consommateurs des services de transfert d’argent sécurisés, ce qui propulse la croissance du marché dans ce segment.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 14,2 % sur le marché mondial des logiciels de cryptage bancaire au cours de la période de prévision (2022-2030) .Les pays étudiés sur le marché des logiciels de chiffrement bancaire en Asie-Pacifique comprennent la Chine, l’Inde, le Japon, Singapour, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. L’augmentation des besoins des fournisseurs de services bancaires vers des technologies de sécurité sécurisées, complètes et fiables propulse la croissance du marché dans cette région. En outre, l’augmentation de l’adoption de la technologie de paiement mobile et l’augmentation de la réglementation gouvernementale en matière de confidentialité sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché dans cette région.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des logiciels de cryptage bancaire

Les principaux fournisseurs de logiciels de chiffrement bancaire, tels que Trend Micro Sophos, IBM Corporation et Thales Group, entre autres, représentent une part importante du marché des logiciels de chiffrement bancaire. Selon les experts du secteur, le marché devrait connaître une adoption accrue dans les années à venir, en raison de l’adoption croissante de la technologie numérique par les banques pour fournir des services de transaction de paiement rapides et sécurisés.

Les principaux concurrents sur le marché mondial des logiciels de cryptage bancaire sont :