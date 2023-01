Étude d’intelligence du marché des claviers tactiles capacitifs en France et dans le monde pour des informations complètes

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des claviers tactiles capacitifs devrait croître à un TCAC de 8,7 % de 2022 à 2030 . Le clavier tactile capacitif est un produit fiable à utiliser comme alternative aux claviers conventionnels. Les facteurs tels que la demande croissante de claviers tactiles capacitifs dans les produits électroniques grand public et la demande croissante en raison de l’utilisation croissante des appareils multi-touch accélèrent la croissance du marché. De plus, la prise de conscience croissante de ses avantages et son adoption dans divers marchés verticaux d’utilisation finale stimuleront davantage la croissance des marchés au cours de la période de prévision.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des claviers tactiles capacitifs

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/global-capacitive-touch-keyboard-market

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché. Le principal fournisseur de matières premières, la Chine, a été témoin d’une propagation massive de la pandémie couplée à un verrouillage mondial. Cela a conduit à la pénurie et aux prix élevés des matières premières. En outre, les chaînes d’approvisionnement perturbées ont interrompu les processus de fabrication et l’adoption croissante de produits et services sans contact a entravé la croissance du marché au milieu de la pandémie. Cependant, la demande de clavier tactile capacitif a augmenté pendant la pandémie du marché de l’électronique grand public ; alors que COVID-19 poussait les entreprises à adopter des politiques de travail à domicile et que les étudiants devaient suivre des cours en ligne dans de tels cas, la demande d’ordinateurs portables, d’ordinateurs et d’écrans s’est multipliée pendant la pandémie. Ainsi, maintenir la croissance du marché stable pendant COVID-19.

Portée du marché mondial des claviers tactiles capacitifs

L’étude classe le marché du clavier tactile capacitif en fonction du type, du type de capteur, de l’application, du canal de distribution, des industries d’utilisation finale et du matériau utilisé aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/global-capacitive-touch-keyboard-market?opt=2950

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

8 touches

9 touches

12 touches

16 touches

Par type de capteur Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Senseur tactile

Capteur de mouvement

Capteur de position

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Appareils ménagers

Outils de divertissement

Autres

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Chaîne en ligne

Canal hors ligne

Par perspectives des industries d’utilisation finale ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Électronique grand public

Nourriture et boissons

Gaz de pétrole

Soins de santé

Automobile

La défense

Fabrication industrielle

Par matériau utilisé Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Acrylique

Des lunettes de gorille

Plastique ABS

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de l’électronique grand public représente une part de marché importante, basée sur les industries d’utilisation finale

L’électronique grand public représentait la principale part de marché dans les industries d’utilisation finale en 2021. La croissance est attribuée à la demande croissante d’ordinateurs portables, d’écrans, d’ordinateurs et autres, car COVID-19 a forcé les gens à travailler à domicile et les étudiants à assister en ligne écoles. Ce facteur a favorisé la croissance du segment en 2021. De plus, l’électronique grand public connaît une forte demande à l’échelle mondiale. Selon les données de l’India Brand Equity Foundation (IBEF), l’industrie des appareils électroménagers et de l’électronique grand public s’élevait à 9,84 milliards USD en 2021. En outre, la production de matériel électronique en Inde s’élevait à 63,39 milliards USD en 2021. Ces facteurs propulseront la croissance du marché dans années à venir à travers le monde.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des claviers tactiles capacitifs

Sur une base régionale, l’Amérique du Nord représente la principale part de marché en 2021. L’investissement technologique croissant dans le domaine et la croissance de l’industrie mondiale du jeu ont augmenté la croissance du marché. Cependant, on estime que l’Asie-Pacifique présente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande d’électronique grand public dans les pays très peuplés, tels que la Chine et l’Inde, a par la suite connu une forte demande. De plus, les initiatives croissantes du gouvernement en matière d’apprentissage en ligne et diverses campagnes d’éducation gratuite pour les enfants appartenant aux couches économiquement les plus faibles de la société augmenteront la demande pour le marché du clavier tactile capacitif au cours de la période de prévision.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/global-capacitive-touch-keyboard-market

Acteurs du marché mondial du clavier tactile capacitif

Les principaux acteurs opérant sur le marché des claviers tactiles capacitifs adoptent des stratégies clés telles que des partenariats, des acquisitions, des accords et une expansion pour renforcer leurs positions sur le marché et gagner des parts de marché importantes. Le marché des claviers tactiles capacitifs est de nature très concentrée. Les principaux acteurs du marché mondial des claviers tactiles capacitifs sont :