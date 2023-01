Étude d’intelligence du marché des centres de données modulaires en France et dans le monde pour des informations complètes

Le marché mondial des centres de données modulaires enregistre un TCAC de 18,70 %. Il était évalué à 18 084,0 millions USD en 2020 et devrait atteindre 59 971,0 millions USD d’ici 2027.. Le centre de données rapide et modulaire ou le module de centre de données déployable est un centre de données portable qui prend en charge le déploiement de la capacité de traitement des données. Il propose une capacité de centre de données évolutive ainsi qu’une gamme d’options de refroidissement et d’alimentation. Ils ciblent les consommateurs pour le centre de données modulaire sont les propriétaires de centres de données surpeuplés et ceux qui ont besoin d’une puissance informatique mobile importante, tels que l’armée, les laboratoires de physique, le gouvernement, les fournisseurs Web 2.0, les institutions financières, les fournisseurs de reprise après sinistre et les organisations de secours d’urgence. Il offre plusieurs avantages, par exemple, une efficacité élevée à ses utilisateurs et les aide à augmenter les densités par rack et à encapsuler l’environnement informatique en économisant de l’espace rack.

La demande de centres de données rapidement déployables et évolutifs stimule la croissance du marché mondial des centres de données modulaires. En outre, divers facteurs tels qu’une augmentation de l’adoption des services cloud par les petites et moyennes entreprises (PME), une augmentation de la demande de centres de données verts et une augmentation de la demande de centres de données écoénergétiques contribuent notamment au marché croissance. De plus, l’augmentation des investissements dans le développement de centres de données avancés pendant la pandémie de COVID-19 a considérablement propulsé la croissance du marché. Cependant, les défis associés au transport du centre de données modulaire et au verrouillage du fournisseur entravent la croissance du marché. Au contraire,

De plus, le volume massif de données créé par l’adaptation des technologies émergentes axées sur les données telles que l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA) a augmenté les demandes d’alimentation, de refroidissement, de mise en réseau et de calcul du centre de données pour le stockage. , l’analyse de données volumineuses et le transfert de données. En plus de cela, les progrès constants dans le domaine du centre de données modulaire offrent des opportunités de croissance lucratives pour la croissance du marché. Comme, en octobre 2020, Huawei Technologies a lancé son Smart Modular Data Center 5.0 de nouvelle génération. Cette solution utilise l’intelligence artificielle pour créer une intelligence de centre de données de niveau supérieur, permettant l’utilisation complète de SmartLi, la batterie au lithium intelligente exclusive, pour mettre en œuvre une batterie de secours au lithium complète.

Impact du COVID-19 sur le centre de données modulaire mondial

L’épidémie de COVID-19 a forcé les individus à rester à la maison, ce qui a entraîné une augmentation de l’utilisation d’Internet en raison de la consommation croissante de services tels que les enregistrements d’enregistreurs vidéo numériques (DVR), les services de streaming et la vidéo à la demande. Selon l’enquête d’InMobi, la plateforme de marketing mobile, 46 % des téléspectateurs regardent davantage de contenu en ligne. De plus, la plupart des réseaux observent une croissance d’environ 30 à 45 % sur un an du trafic Internet mondial. Ce scénario a entraîné le besoin de centres de données modulaires pour assurer la flexibilité concernant la consommation et la demande des téléspectateurs.

De plus, la demande de services Web a considérablement augmenté, car les gens du monde entier restent chez eux. Par exemple, Netflix a gagné 15,77 millions de nouveaux abonnés payants entre février et avril 2020. De plus, les outils de communication sur le lieu de travail tels que WebEx, Zoom et Microsoft Teams sont devenus plus importants que jamais, Teams connaissant une augmentation radicale de 20 millions à 75 millions. utilisateurs actifs quotidiens de novembre 2019 à avril 2020. Par conséquent, la demande de capacité de centre de données devrait poursuivre sa trajectoire de croissance alors que les entreprises cherchent activement à accélérer leurs programmes de transformation numérique.

Dynamique du marché mondial des centres de données modulaires

Facteurs : augmentation de la demande de centres de données rapidement déployables et évolutifs

L’émergence de la quatrième révolution industrielle, l’Internet des objets, et l’analyse des mégadonnées exigent des ressources informatiques flexibles. De plus, l’augmentation de la pénétration du cloud computing et la numérisation rapide ont entraîné une croissance constante de l’industrie des centres de données. De plus, le passage au travail à domicile et au travail à distance a rapidement stimulé la demande de centres de données déployables. Cela a entraîné une croissance du marché et un déploiement rapide et efficace de la capacité du centre de données.

De plus, les approches modulaires de la construction de centres de données à moyenne ou grande échelle offrent à la fois la rapidité de déploiement, la qualité de construction et la facilité d’exploitation. Par conséquent, la demande de centres de données rapidement déployables et évolutifs augmente la croissance du marché mondial des centres de données modulaires.

Contraintes : défis tels que le verrouillage des fournisseurs et des transports

Le transport des centres de données préfabriqués vers les emplacements finaux est un défi logistique dans une certaine mesure, avec des processus et des équipements uniques requis qui augmentent les coûts et le temps d’installation. De plus, le poids de ce système de centre de données est une préoccupation en raison de facteurs tels que les itinéraires disponibles, le type de véhicule pouvant être utilisé pour le transport et la grue nécessaire pour installer les modules. Par conséquent, les problèmes de transport entravent considérablement la croissance du marché des centres de données modulaires.

D’autre part, le verrouillage du fournisseur fourni par le fournisseur dans lequel les centres de données modulaires doivent s’engager sur les offres de matériel et de support d’un fournisseur particulier devrait entraver la croissance du marché.

Opportunités : Augmentation de la demande pour les centres de données modulaires

Les opérateurs de colocation et de centres de données à grande échelle s’efforcent de développer leurs activités sur le marché hautement concurrentiel des services de centres de données. Par conséquent, la résilience des systèmes et le délai de mise sur le marché sont devenus des différenciateurs commerciaux essentiels. Par conséquent, de plus en plus d’entreprises de colocation adoptent des technologies avancées, telles qu’un centre de données modulaire préfabriqué, pour mieux répondre aux besoins des clients en matière de stabilité d’application et de déploiement rapide. En outre, les fournisseurs de colocation promeuvent les solutions modulaires comme différenciateurs en termes de qualité, d’évolutivité et de fiabilité. Par conséquent, ce facteur est l’une des opportunités importantes pour la croissance du marché des centres de données modulaires au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des centres de données modulaires en fonction des composants, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et des régions.

Perspectives par composant (ventes, millions USD, 2017-2027)

Solution

Prestations de service

Perspectives par taille d’organisation (ventes, millions USD, 2017-2027)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par perspectives verticales de l’industrie (ventes, millions USD, 2017-2027)

Fabrication

Soins de santé

Automobile

Médias et divertissement

Transport & Logistique

Gouvernement

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des solutions devrait représenter la plus grande part de marché par composants

Sur la base des composants, le marché des centres de données modulaires est divisé en services et solutions. Le segment de solution par composant a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de 61,9 % en 2020, avec une croissance à un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision. Le segment de solutions comprend un centre de données modulaire tout-en-un et individuel. Une solution de centre de données modulaire est une approche de conception de centre de données qui intègre des unités confinées, généralement des modules préfabriqués. De nombreux acteurs de centres de données modulaires proposent des solutions de centres de données modulaires intelligentes avec une alimentation électrique complète, une batterie, un système de refroidissement, des systèmes de distribution, une protection contre les incendies et des armoires.

En outre, l’émergence de solutions innovantes de centres de données intelligents dotées de fonctionnalités avancées propulse la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en novembre 2020, Huawei Technologies a lancé le Smart Modular Data Center 5.0 de nouvelle génération. Cette solution permet de construire un centre de données vert et intelligent basé sur SmartLi inside, un grand écran visualisant le jumeau numérique et des opérations et maintenance intelligentes AI-Robot (O&M).

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché mondial des centres de données modulaires est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 21,6 %, au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des centres de données modulaires en Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. Cette région enregistre la plus forte croissance du marché des centres de données modulaires. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et l’Indonésie observent d’énormes investissements dans les centres de données modulaires. Le développement de l’infrastructure du réseau 5G dans la région alimente davantage la croissance du marché.

De plus, les investissements continus du secteur gouvernemental et de la défense dans les installations de centres de données modulaires alimentent la croissance du marché. Par exemple, DataPod, le fabricant de centres de données modulaires, a signé un contrat pour fournir des centres de données modulaires transportables par avion à l’armée australienne.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Les principaux acteurs du marché mondial des centres de données modulaires sont CommScope, Inc., Eaton, Dell Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, BASELAYER, Huawei Technologies Co., Ltd., Rittal, Schneider Electric SE, IBM Corporation et Vertiv Group. Corp.