Étude de renseignement sur le marché des fluides d’espacement pour des informations complètes

Le marché mondial des fluides d’espacement était évalué à 257 USD . 1 million en 2021 et devrait atteindre 382 USD . 2 millions d’ ici 2030 , avec un TCAC de 5 . 1 % de 2022 à 2030 . Dans les opérations de cimentation, un fluide d’espacement est utilisé pour séparer physiquement le fluide de forage du ciment . Étant donné que les liquides à usage spécial sont sujets à la contamination, ils sont séparés par un fluide d’espacement compatible . L’entretoise la plus couramment utilisée est l’eau . D’autre part, des produits chimiques sont fréquemment ajoutés pour améliorer les performances d’une opération particulière. Pendant les opérations de cimentation, les entretoises sont généralement utilisées pour séparer la boue du ciment et changer de type de boue .

La demande de fluide d’espacement devrait augmenter en raison des changements dans les méthodes de forage . Les investissements dans le forage, la production et l’exploration, les avancées technologiques dans les opérations de cimentation pour les environnements de fluides de forage basés sur le forage de puits et d’eau , et les activités pétrolières et gazières en cours dans le monde entier sont les principaux facteurs de croissance du marché des fluides d’espacement .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des fluides d’espacement

Parmi les principaux pays touchés par la crise du COVID – 19 figurent l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Norvège et d’autres . En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses industries ont été fermées en raison d’un manque de disponibilité des matières premières et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement . En raison du confinement mondial, les activités de forage à terre et en mer ont été suspendues, ce qui a entraîné une baisse de la demande de fluide d’espacement .

La fabrication de pétrole, de gaz et d’autres produits s’est arrêtée dans le monde entier en raison d’un manque de matières premières, d’une pénurie de main-d’œuvre et d’autres facteurs . Le marché des fluides d’espacement devrait être entravé à cause de cela . La croissance de diverses industries d’utilisation finale sera influencée par les écarts entre l’offre et la demande , la volatilité des prix et l’évolution des politiques gouvernementales . La pandémie de COVID – 19 a dépassé tout vent contraire en ce qui concerne son impact immédiat et à long terme sur l’industrie et les consommateurs . En raison des contraintes économiques imposées par la pandémie de COVID – 19, l’économie mondiale des industries des fluides d’espacement ralentit rapidement .

En raison du COVID – 19, le marché a connu une baisse importante en raison de la fermeture de plusieurs plates-formes ; cependant, le marché connaîtra une forte croissance au cours des deux prochaines années alors que la situation continue de se détendre dans le pays .

Dynamique du marché mondial des fluides d’espacement

Pilotes : Changement dans la méthode de forage

Il y a eu un changement rapide dans les méthodologies de forage au cours des dernières années . Les fabricants ont préféré le forage horizontal / latéral au forage vertical ces derniers jours . Le forage dirigé horizontal ( FDH ) est l’ une des méthodes les plus spécialisées pour installer des conduits souterrains tout en causant le moins de dommages environnementaux . En outre, le fait que les techniques HDD offrent plus de précision que les méthodes de manœuvre verticale devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de projection . En conséquence, l’espace total de la zone de forage a été augmenté .Ces changements ont augmenté la demande de fluides d’espacement ces dernières années .

Contraintes : La volatilité des prix du pétrole brut affecte la consommation de fluides de forage

L’utilisation mondiale de fluides d’espacement est stimulée par des investissements accrus dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz offshore . L’amont de l’industrie pétrolière et gazière devrait augmenter le volume de production de pétrole brut . En conséquence, le marché des fluides d’espacement est en plein essor .

Depuis le début de 2018, le prix mondial du pétrole brut n’a cessé d’augmenter et les activités d’exploration et de production offshore et onshore se sont développées rapidement . La demande de fluides de forage devrait augmenter dans des régions telles que la mer du Nord en Norvège et le champ de Bakken aux États-Unis . S. _ Selon l’Agence internationale de l’énergie, environ 65 176 puits ont été forés en 2017 . Cela a augmenté la demande de fluides d’espacement . Les nouvelles approbations gouvernementales pour les opérations de forage dans le monde font augmenter la demande de fluides d’espacement dans les opérations à terre et en mer .

Opportunités : l’Inde va assister à une augmentation de la demande

L’Inde est l’un des principaux contributeurs à la croissance de la consommation mondiale de pétrole hors OCDE . Malgré la préférence croissante de l’Inde pour les énergies renouvelables, le gouvernement est toujours déterminé à réduire sa dépendance aux importations de pétrole et de gaz de 10 % d’ici 2022 . Le gouvernement a approuvé l’investissement étranger direct et une nouvelle politique d’exploration et d’octroi de licences d’hydrocarbures .

En outre, la décision du gouvernement indien d’augmenter le prix du gaz naturel pour les découvertes non développées dans des zones difficiles d’ accès telles que les zones non développées en eau profonde , en eau ultra profonde et à haute température et à haute pression et les récentes améliorations réglementaires devraient stimuler les activités d’exploration et de développement. dans le pays au cours de la période de prévision . Comme le marché des fluides espaceurs dépend principalement des activités d’exploration et de production, l’Inde offre une opportunité de croissance optimale pour les acteurs mondiaux des fluides espaceurs au cours de la période de prévision .

Champ d’application du fluide espaceur

L’étude classe le marché des fluides d’espacement en fonction de l’application et du type aux niveaux régional et mondial .

Par Application Outlook ( Ventes / Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

À terre

Offshore

Par type de perspectives ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Environnement de fluide de forage à base d’ eau

Environnement de fluide de forage à base d’ huile

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment onshore devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Le marché des fluides d’espacement est segmenté en onshore et offshore en fonction de l’application . En 2021, le segment onshore dominait le marché des fluides d’espacement et devait rester le segment à la croissance la plus rapide . La production de pétrole et de gaz à terre consiste à installer une plate-forme pétrolière à terre, en forant profondément sous la surface de la terre . Il peut être réglé en quelques heures, et dans le cas d’un gréement mobile, en quelques heures . Après l’installation, le puits est préparé pour le forage et la complétion avant de commencer la récupération du pétrole . Plus de 70 % du pétrole brut mondial est extrait des champs pétrolifères terrestres . Étant donné que la quantité maximale de pétrole brut est extraite de l’onshore, la demande du marché des fluides d’espacement devrait augmenter au cours de la période prévue .

La croissance rapide de la demande de pétrole brut a entraîné une augmentation des activités de forage à terre . Par conséquent, les opérateurs pétroliers et gaziers ont déplacé leur attention des champs pétrolifères offshore vers les champs pétrolifères onshore . Cela a accru la demande de fluides de forage et de complétion tels que les saumures claires . Le forage à terre, les schistes sont facilement disponibles et l’équipement peut facilement être transporté d’un site à un autre à l’aide de patins et de diverses autres ressources qui rendent les sites de forage mobiles et flexibles, ce qui contribue à réduire les coûts d’installation et d’expédition, ce qui sinon être beaucoup plus élevé pour un projet offshore .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional , le marché des fluides d’espacement est segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5 . 8 % sur le marché mondial des fluides d’espacement au cours de la période de prévision . L’ Asie – Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et le reste de l’Asie – Pacifique . On estime que cette région a le taux de croissance le plus rapide et le potentiel le plus élevé pour le fluide d’espacement parmi toutes les régions du monde . APAC est parmi les plus rapides –régions en croissance grâce à des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon .

Les préoccupations concernant l’impact environnemental des fluides de forage, ainsi que les réglementations gouvernementales strictes, constituent un obstacle majeur à l’expansion du marché . Le développement de produits chimiques améliorés pour les fluides de forage et l’accent mis sur les réserves en eaux profondes et ultra – profondes sont deux aspects importants qui stimuleront l’expansion du marché . Avec la croissance des opérations d’exploration dans la région en raison de la demande croissante d’énergie avec une population croissante, la région Asie – Pacifique a une grande opportunité pour le marché des fluides espaceurs de prospérer .

Principaux acteurs du marché

Le marché des fluides d’espacement est consolidé par nature avec quelques acteurs tels que AubinGroup, BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company, Baker Hughes Incorporated, Croda International PLC, Halliburton, M&DIndustries of LA Inc. , Schlumberger Limitée . , Impact Fluid Solutions et Trican Well Service Ltd . , détient une part importante du marché . Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour augmenter leurs parts de marché ou conserver leur position de leader sur le marché . La coentreprise et le partenariat sont la stratégie la plus adoptée par le joueur, notamment Baker Hughes Incorporated .