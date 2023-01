Étude de renseignement sur le marché des équipements de contrôle non destructif pour des informations complètes

Le marché mondial des équipements de contrôle non destructif était évalué à 3 035,5 millions USD en 2020 pour atteindre 5 549,01 millions USD en 2027, à un TCAC de 9,0 % de 2021 à 2027. Les essais non destructifs (END) sont une application des techniques de mesure pour identifier le défaut et la discontinuité dans le matériau, le composant ou la structure. Le marché CND va croître en raison de l’évolution continue de l’automatisation, de la robotique, de l’électronique et du pétrole et du gaz, couplée à une croissance du besoin de machines de qualité garantie. Les certifications d’assurance qualité, telles que le système de gestion de la qualité ISO 9001 et d’autres certifications d’assurance du contrôle qualité, sont requises pour les entreprises. En outre, le nombre d’organisations qui utilisent l’inspection non destructive (NDI) pour optimiser les opérations, minimiser les déchets et limiter la responsabilité a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une augmentation de la demande du marché des END.

En raison d’une augmentation du nombre de pannes d’infrastructure, de la nécessité de prolonger la durée de vie des infrastructures obsolètes, de l’optimisation de la maintenance par diverses industries pour des opérations efficaces et de l’assurance qualité/sécurité. Cependant, les coûts élevés de l’équipement et la rareté des techniciens expérimentés peuvent limiter l’expansion de l’industrie. L’utilisation accrue de matériaux sophistiqués est susceptible de générer des perspectives de croissance de marché lucratives.

Des facteurs tels que des critères d’utilisation stricts des produits, des besoins de contrôle de la qualité et des lois gouvernementales sur la sécurité sont les moteurs de l’industrie des équipements CND. Les gouvernements de différents pays ont pris des mesures pour prévenir les accidents tels que les fusions de réacteurs nucléaires, les explosions de pipelines et les explosions de raffineries qui se sont produites dans le passé. Le gouvernement américain a rendu obligatoire pour les fabricants d’équipements d’essais non destructifs d’effectuer des inspections de routine. À l’exception de l’électrotechnique et des télécommunications, le Comité européen de normalisation (CEN) est l’institution européenne reconnue pour la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des normes européennes dans tous les secteurs d’activité économique. En conséquence, les règles de sécurité gouvernementales strictes propulsent le marché mondial des équipements CND vers l’avant.

Dynamique du marché mondial des équipements de contrôle non destructif

Moteurs : augmentation des projets de production de pétrole et de gaz et d’électricité

L’augmentation des projets pétroliers et gaziers et de production d’électricité, en particulier dans le secteur de l’énergie nucléaire aux États-Unis, stimule considérablement le marché des équipements CND, car l’inspection CND joue un rôle vital dans le fonctionnement de ces deux industries. En 2017, les secteurs de l’énergie et de l’électricité et du pétrole et du gaz constituaient la plus grande part de marché en raison des énormes réserves de pétrole et de gaz de schiste et des centrales nucléaires dans divers pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine, la France et l’Italie. Par exemple, les États-Unis sont le plus grand marché avec près de 80 % de part de revenus du marché nord-américain global des END et comptent 99 réacteurs nucléaires exploités par 30 compagnies d’électricité différentes qui produisent 798 TWh d’électricité. Ces centrales ont atteint un facteur de capacité moyen supérieur à 90 % et représentent 20 % de l’électricité totale produite. L’industrie investit environ 7,5 milliards de dollars par année dans l’entretien et la modernisation de ces usines. Selon l’Interstate Natural Gas Association of America, de nombreux pipelines mentionnés ci-dessus pour l’industrie pétrolière et gazière seront construits chaque année jusqu’en 2035, avec plus de 250 milliards de dollars d’infrastructures pétrolières et gazières en Amérique du Nord. Par conséquent, une augmentation du nombre de divers projets pétroliers et gaziers et de production d’électricité dans le monde stimule la croissance du marché des équipements CND.

Contraintes : Manque de professionnels compétents et qualifiés

Le nombre réduit de techniciens qualifiés est la principale contrainte du marché des équipements CND. La plupart des techniciens sont requis pour le processus d’inspection et ne possèdent pas les compétences essentielles pour effectuer une inspection à des niveaux de qualité satisfaisants. De plus, la plupart des instituts de formation ne sont pas mis à jour avec les équipements les plus récents et les techniciens sont formés sur des équipements obsolètes qui ont été progressivement retirés du marché. Il s’agit d’un obstacle majeur à la croissance des END car cela limite l’adoption de produits et de technologies de pointe. Les fabricants d’équipements CND ont reconnu cette tendance depuis quelques années et ont créé leurs centres de formation ou académies. Par exemple, des fabricants d’équipements tels que Olympus NDT, Carestream NDT,

Opportunités : augmentation de l’utilisation d’équipements CND avancés

Les progrès technologiques constituent une opportunité sur le marché des équipements CND car ils offrent des données d’inspection plus fiables et plus précises. Les technologies avancées de cet équipement comprennent les réseaux à courants de Foucault et les ultrasons à réseau phasé, qui offrent des moyens supérieurs de présenter les données et de générer des rapports d’inspection d’une valeur avancée pour les consommateurs. Par exemple, un ultrasonore multiéléments produit une image qui peut interpréter un c-scan à code couleur. De même, un c-scan à courant de Foucault à code couleur est utilisé pour analyser les caractéristiques précises du matériau. Par conséquent, ces équipements CND avancés devraient stimuler les tendances et innovations futures.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des équipements de test non destructif en fonction de la méthode de test, de la technique, de la verticale industrielle et des régions.

Par méthode de test Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Essais par ultrasons

Test de radiographie

Essais d’inspection visuelle

Essais de particules magnétiques et essais électromagnétiques

Essais par courants de Foucault

Test de ressuage liquide

Autres

Perspectives par technique (ventes, millions USD, 2017-2027)

Examen volumétrique

Examen de surface

Autres

Par perspectives verticales industrielles (ventes, millions USD, 2017-2027)

Gaz de pétrole

Énergie et puissance

Aérospatial et Défense

Automobile et transport

Infrastructure

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Les tests par ultrasons, par méthode de test, détiennent la plus grande part de marché en 2020

Les méthodes de test NDT comprennent les tests par ultrasons, les tests de radiographie, les tests d’inspection visuelle, les tests de particules magnétiques et les tests électromagnétiques, les tests par courants de Foucault, les tests de ressuage liquide, etc. En 2020, les tests par ultrasons détiennent la plus grande part de marché de 30,0 %, en raison de sa capacité à détecter les défauts/discontinuités internes et cachés ainsi que son pouvoir de pénétration élevé et sa précision. Cependant, le ressuage liquide devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de son faible coût et de son approche conviviale.

Les tests par ultrasons (UT) utilisent l’énergie sonore à haute fréquence pour formuler des mesures. L’UT peut être utilisé pour la détection/l’évaluation des défauts, la caractérisation des matériaux et les mesures dimensionnelles. Les tests par ultrasons détiennent actuellement la plus grande part de marché ; cependant, les tests de radiographie devraient dépasser les tests par ultrasons au cours des cinq prochaines années, en raison de la baisse du prix moyen des équipements de test par ultrasons.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des équipements de contrôle non destructif

En fonction de la région, le marché mondial des équipements de contrôle non destructif est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des équipements de contrôle non destructif en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Le Japon et la Chine dominent le marché de l’automatisation industrielle.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison d’une augmentation des investissements dans les infrastructures pétrolières et gazières, aérospatiales et de défense, et énergétiques et électriques pour assurer la sécurité et l’efficacité des machines. La Chine et le Japon représentaient ensemble environ 74 % du marché total de l’Asie-Pacifique. Du point de vue de la croissance, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique sont les deux marchés potentiels qui devraient connaître des taux de croissance considérablement plus élevés au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des équipements de contrôle non destructif est fragmenté en quelques acteurs majeurs : Olympus Corporation, Intertek Group PLC, SGS SA, Ashtead Technology Inc., General Electric, Sonatest Ltd. Zetec, Inc., Nikon Metrology Inc., Mistras Group Inc. ., et Carestream Health. Ces fabricants ont engrangé la part de marché maximale en 2020. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance pour renforcer leur position sur le marché.