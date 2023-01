Étude de renseignement sur le marché des conteneurs en plastique pour des informations complètes

Marché mondial des contenants en plastique: par produit (bouteilles et bocaux, tasses et bols, sacs et pochettes et autres), par matériau (polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène haute densité (HDPE), polyéthylène basse densité (LDPE), polypropylène (PP) et autres), par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, biens de consommation et soins personnels) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des conteneurs en plastique couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des contenants en plastique.

Perspectives de l’industrie des contenants en plastique

La taille du marché mondial des conteneurs en plastique était évaluée à 55,3 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 69,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les contenants en plastique sont l’un des matériaux d’emballage les plus utilisés et les plus appréciés dans le monde. Ils peuvent être moulés dans une gamme de produits qui peuvent ensuite être utilisés pour diverses applications. L’utilisation de plastique assure la durabilité de l’emballage et la rétention des nutriments et des propriétés chimiques du produit.

Facteurs affectant le marché des conteneurs en plastique au cours de la période de prévision :

Le mode de vie en évolution rapide déplace l’attention de la population vers les aliments précuits, soutenu par le nombre croissant de plateformes de livraison de nourriture en ligne, augmentant la demande de récipients en plastique pour l’emballage et la livraison sûre de la nourriture au consommateur.

L’augmentation continue de l’utilisation de contenants en plastique rigides pour l’emballage des aliments et des boissons devrait en outre stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’urbanisation croissante et l’amélioration du mode de vie avec l’augmentation du revenu disponible devraient augmenter la demande de produits de soins personnels avec des emballages en plastique attrayants.

Avec les problèmes liés à l’impact négatif du plastique sur l’environnement, l’évolution des besoins et des préférences des consommateurs et la demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement, l’industrie de l’emballage en plastique s’améliore et intègre des changements bénéfiques pour tous les segments.

Impact du COVID-19 sur le marché des conteneurs en plastique :

L’épidémie de COVID-19 a augmenté l’utilisation de contenants en plastique dans les produits pharmaceutiques, les restaurants et les emballages alimentaires pour la livraison de nourriture en ligne au milieu de la crise. De plus, les conteneurs en plastique trouvent leur application importante dans les centres de quarantaine et les hôpitaux pour livrer de la nourriture aux patients COVID-19, aux membres du personnel, aux médecins et autres. Par conséquent, une croissance considérable peut être estimée dans la croissance de la valeur marchande des conteneurs en plastique en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des conteneurs en plastique en fonction du produit, du matériau et de l’application.

Le marché des contenants en plastique a été segmenté en fonction du produit –

Bouteilles et bocaux

Tasses et bols

Sacs et pochettes

Autres (seaux et coquilles)

Le marché des contenants en plastique a été segmenté en fonction du matériau –

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polypropylène (PP)

Autres

Le marché des conteneurs en plastique a été segmenté en fonction de l’application –

Nourriture et boissons

Pharmaceutique

Biens de consommation

Soins personnels

Marché des conteneurs en plastique : perspectives régionales

Du point de vue géographique, le marché mondial des conteneurs en plastique a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché pour Conteneurs en plastique, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. De plus, on estime que l’Amérique du Nord projette le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des conteneurs en plastique comprennent –

Le marché des contenants en plastique est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des conteneurs en plastique opérant sur le marché mondial comprennent –

Amcor Limitée

Emballage Graham

Ancre Emballage Incorporé

Emballage Plastipak

La société des bouteilles en plastique

Alpagas

Rahway Steel Drum Company

Alpha Packaging Holdings Incorporé

Werke Alwin Lehner GmbH & Company KG

Emballage international

Constar International.

Le rapport sur le marché des conteneurs en plastique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

