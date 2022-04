Étude de recherche approfondie du marché des systèmes de gestion de documents 2021, aperçu des activités et prévisions régionales jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché du système de gestion de documents contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché du système de gestion de documents par région.

La taille du marché des systèmes de gestion de documents est de plus de 5 milliards USD en 2020 et devrait croître avec un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les systèmes de gestion de documents sont principalement utilisés pour gérer, stocker et suivre divers types de documents électroniques. Ils facilitent la récupération, le traitement, l’impression, le stockage, l’acheminement et la distribution de documents électroniques. L’application aide également à créer, modifier et organiser des documents, en aidant à la gestion centralisée des données non organisées.

Dynamique du marché du marché Système de gestion de documents

Les systèmes de gestion de documents (DMS) évoluent continuellement, poussés par notre besoin toujours croissant d’être plus efficace au travail. Les progrès technologiques et une mise en œuvre plus efficace du DMS finiront par éliminer les fichiers papier de la circulation.

Les unités organisationnelles et les unités commerciales peuvent mettre en œuvre et intégrer des systèmes DMS. Des outils et des techniques de récupération de données sont également disponibles dans la gestion de documents. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations à partir de données structurées en utilisant leur stockage.

L’importance croissante accordée à la conservation des archives historiques des entreprises et l’adoption constante de solutions sans papier ont été des facteurs clés de la croissance de la gestion des documents.

Les solutions informatiques basées sur le cloud sont devenues des catalyseurs clés des systèmes de gestion de documents. De plus, certaines entreprises sont soumises à des exigences de sécurité supplémentaires, telles que celles qui traitent des données médicales, et sont tenues de se conformer à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Un système de gestion de documents acquiert la gestion de la visualisation et de l’utilisation de documents. Le logiciel de gestion de documents EFileCabinet répond à toutes les normes HIPAA, FINRA et FINRA.

Une grande quantité de données est collectée manuellement en comparant les systèmes informatiques locaux et une multitude de documents, de bases de données et de formulaires dans le secteur de la santé. Au fur et à mesure que ces acteurs adoptent des systèmes de gestion de documents, le risque de perdre une documentation importante et de sécuriser l’accès aux données diminue, et la sécurité s’en trouve ainsi améliorée.

Dans le secteur de la santé, il existe plusieurs applications vitales, telles que la gestion des dossiers de santé électroniques, la découverte de médicaments, la soumission de réclamations d’assurance, la planification des rendez-vous des patients, le calcul des règlements de compte, la mise en œuvre de directives après la sortie et la gestion des flux de travail. Ils envahissent notre vie privée.

Les outils open source gagnent du terrain dans le secteur de la santé, incitant de nombreux praticiens à adopter la technologie open source pour développer des systèmes de gestion de documents dynamiques.

De plus, l’IA et le big data continuent de révolutionner le secteur de la santé. Ces technologies sont également intégrées à la plateforme RPA, permettant aux acteurs d’améliorer l’efficacité et les soins aux patients tout en réduisant les erreurs administratives.

Le marché des systèmes de gestion de documents devrait être influencé par ces facteurs tout au long de la période de prévision.

Impact de Covid-19 sur le marché des systèmes de gestion de documents

Ce rapport analyse et fournit une description détaillée de l’impact à court et à long terme des épidémies de COVID-19, des directives et normes gouvernementales actuelles pour soutenir le marché et de l’effet relatif des mesures gouvernementales à l’échelle mondiale. Le rapport continue de mettre en évidence le paysage du marché au moment de l’apparition de COVID, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu et la chaîne d’approvisionnement de l’industrie. La prise en compte de ces facteurs vous permettra d’identifier les entreprises susceptibles de bénéficier de cette pandémie et les entreprises susceptibles d’y être perdantes.

Perspectives régionales du marché Système de gestion de documents

En raison de l’infrastructure de pointe dans la région et des premiers utilisateurs des dernières technologies, le marché nord-américain devrait dominer le marché des systèmes de gestion de documents. En outre, les systèmes de gestion de documents et les solutions technologiques similaires devraient être en forte demande dans la région dans les années à venir, renforçant sa position sur le marché.

Au cours de la période de prévision, le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion de documents devrait croître au TCAC le plus élevé. Il existe une demande accrue de systèmes de gestion de documents en raison du développement de l’infrastructure des processus informatiques et commerciaux dans cette région, ce qui créera une demande des petites aux grandes entreprises.

Portée du rapport

Selon le rapport, les marchés des systèmes de gestion de documents sont étudiés en fonction des déploiements, de la taille des entreprises et des utilisateurs finaux.

Segmentation basée sur le déploiement

DMS sur site

DMS basé sur le cloud

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Petite taille

Grande taille

De taille moyenne

Segmentation basée sur l’utilisateur final

Soins de santé

Gouvernement

Bancaire

Autres

Principaux acteurs du marché

Les principales entreprises d’un système de gestion de documents sur le marché mondial comprennent-

Microsoft Corporation

DellEMC

Société IBM

HP inc.

Oracle Corporation

PrintempsCM

Agiloft

Société Xerox

Synergis Technologies

Suivre les applications

Analyse régionale

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

L’Europe 

Reste du monde

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

