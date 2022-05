Étude de marché sur les systèmes de tomographie par sortie de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi que l’analyse d’impact, l’avancement et les perspectives du COVID-19 2028

Le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,70% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. )-Le marché des systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’utilisation des systèmes TEP-IRM cérébraux pour l’imagerie préclinique accélère la croissance du marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Principaux acteurs : –

Siemens, Koninklijke Philips NV, General Electric Company, Bruker, Mediso, MR Solutions, Cubresa Inc., Scintica Instrumentation, Inc., Aurora Imaging Technology Inc., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Carestream Health., ESAOTE SPA, FONAR Corp., Hitachi Ltd. ., inviscan SAS, Meridian Group, Neusoft Corporation, Paramed Medical Systems, Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes de tomographie par sortie de positrons cérébraux (TEP)-imagerie par résonance magnétique (IRM)

Le paysage concurrentiel du marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

La tomographie à écoulement de positrons (TEP) est utilisée de manière significative pour les applications neurologiques en raison de ses petits avantages de donner une imagerie haute résolution et tridimensionnelle de cibles physiologiques , fonctionnelles et moléculaires.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) au cours de la période de prévision sont l’augmentation du nombre d’essais cliniques pour les problèmes neurologiques. En outre, les cadres précliniques du cerveau PET-MRI obtiennent des résultats influents dans le diagnostic des troubles neurologiques et arrivent ensuite dans la phase clinique pour propulser la croissance de la tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP)-imagerie par résonance magnétique (IRM ) marché des systèmes. D’autre part, le placement du système PET avec des tubes photomultiplicateurs (PMT) dans un champ magnétique élevé devrait en outre entraver la croissance du marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP)-imagerie par résonance magnétique (IRM) au cours de la période.

En outre, le développement des appareils TEP-IRM traditionnels offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les années à venir. Cependant, la construction appropriée du système TEP-IRM et l’avancement des cartes d’atténuation pour les images TEP pourraient encore remettre en question la croissance du marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact du marché national et localisé. acteurs, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’analyse stratégique de la croissance du marché, de la taille du marché, de la croissance du marché des catégories, des niches et de la domination des applications, des approbations de produits, des lancements de produits, des expansions géographiques, des innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et taille du marché

Le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est segmenté en fonction du type de phase, du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de phase, le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est segmenté en préclinique et clinique.

Sur la base du produit, le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est segmenté en systèmes TEP/IRM sans hélium et en système TEP-IRM traditionnel.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est segmenté en hôpitaux , centres d’imagerie diagnostique et autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau du pays du marché Systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Le marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de phase, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) en raison de l’augmentation de l’acceptation des machines de diagnostic développées dans les centres de recherche et les universités établies. En outre, l’augmentation des besoins en systèmes de diagnostic de plusieurs pays stimulera davantage la croissance du marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans la région au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord devrait observer une croissance significative du marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) en raison de l’augmentation de l’incidence des troubles neurologiques. De plus, l’augmentation du nombre de cas de maladie d’Alzheimer, d’accident vasculaire cérébral, de traumatisme crânien, d’épilepsie, de sclérose en plaques,

La section par pays du rapport sur le marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse import-export, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes de tomographie cérébrale à émission de positons (TEP) et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour la tomographie cérébrale à émission de positrons (TEP). )-marché des systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des systèmes de tomographie par émission de positrons cérébraux (TEP)-imagerie par résonance magnétique (IRM). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

