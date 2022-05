Étude de marché sur les soins de santé basée sur la valeur avec analyse d’impact, avancement et perspectives du COVID-19 2028

Le rapport de premier ordre est un résumé de l’état actuel du marché et de ce qu’il sera dans les années de prévision pour l’industrie. Le rapport d’activité donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. En outre, ce rapport d’analyse de marché de classe mondiale donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant la trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles dans l’industrie du marché mondial. Le rapport de marché fournit également la connaissance de tous les moteurs et contraintes qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Market est un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins de santé basé sur la valeur croît à un TCAC de 19,7 % au cours de la période de prévision. Les « hôpitaux » représentent le plus grand segment d’applications sur le marché des soins de santé basé sur la valeur en raison du nombre croissant d’établissements de santé dans les économies en développement.

Principaux acteurs : –

Koninklijke Philips NV, Air Liquide, Amedisys, Apple Home Healthcare, Arcadia, Davita Inc., Diaverum, Home Health Care, Inc., Home Healthcare Solutions Company, LLC, Kindred Healthcare, LLC, LHC Group, Inc., National HealthCare Corporation, PORTEA MEDICAL, OMRON Corporation, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH et Sunrise Medical, entre autres.

Définition du marché

Les soins de santé basés sur la valeur sont un modèle dans lequel les fournisseurs comme les hôpitaux sont payés en fonction des résultats de santé, de la qualité, de l’efficacité, du coût et de l’expertise des patients. La concurrence intense entre les fournisseurs et une augmentation de la pression pour réduire la valeur et améliorer les soins ont conduit à un passage des soins de santé basés sur le volume aux soins de santé basés sur la valeur. Les soins de santé fondés sur la valeur avantagent les patients, les prestataires, les payeurs, les fournisseurs et la société. Il se concentre sur le service aux patients vers une récupération rapide et évite les maladies chroniques pour atteindre une meilleure santé à des prix inférieurs. Les fournisseurs obtiennent une satisfaction élevée des patients grâce à une plus grande efficacité des soins.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des soins de santé basés sur la valeur

Le paysage concurrentiel du marché des soins de santé basé sur la valeur fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins de santé basé sur la valeur.

Dynamique du marché des soins de santé basée sur la valeur

Conducteurs

Développement dans le système de santé

En raison de l’augmentation des investissements des agences privées et du gouvernement, il y a eu un certain nombre de développements rapides dans les soins de santé suite à l’avènement de la technologie numérique, qui contribue à la croissance du marché des services de santé basés sur la valeur.

Des politiques favorables aux patients

Le moteur le plus important du développement rapide du marché mondial des services de santé basés sur la valeur est le transfert des risques liés aux soins de santé des patients à leurs prestataires de soins de santé. Les politiques de santé axées sur le patient ont changé la façon dont les soins médicaux sont dispensés. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et l’expansion rapide des services de santé basés sur la valeur.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que le cancer et le diabète, dans les pays en développement offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Contraintes/Défis

D’autre part, une hésitation entre deux modèles de remboursement et l’alignement de deux mécanismes de paiement devraient entraver la croissance du marché. En outre, la tâche des prestataires d’examiner le même nombre de patients et de fournir la même quantité de services devrait défier le marché des soins de santé basé sur la valeur au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des soins de santé basé sur la valeur fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des soins de santé basés sur la valeur

La pandémie de COVID-19 pose un énorme défi au monde entier depuis 2020. Cette infection entraîne une défaillance multiviscérale, une pneumonie, des troubles respiratoires graves et aigus et, dans les cas graves, la mort. COVID-19 a incité le lancement et la modification de la prestation des soins vers des modèles plus virtuels. Il a également prouvé la grande valeur de la surveillance à distance. Les prestataires surveillent plus souvent l’état de santé et les comportements des patients via des appareils et des applications sans fil, au lieu de se rendre au bureau. Non seulement les soins virtuels sont plus pratiques et moins coûteux, mais ils signalent également les changements de comportement ou d’état de santé en temps réel. Actuellement, les problèmes sont résolus immédiatement au lieu d’attendre que les changements se transforment en visites coûteuses aux urgences ou chez les médecins spécialistes.

Développement récent

En août 2019, Signify Health, une entreprise technologique basée aux États-Unis qui prend en charge les soins à domicile et fournit des services de gestion des soins, a annoncé une fusion avec Remedy Partners en août 2019. La fusion permet aux deux entreprises de mettre en commun leur technologie, leurs données et leur réseau. actifs, qui comprennent 9 000 prestataires accrédités et un réseau de partenaires national combiné de plus de 300 systèmes de prestataires, ainsi que 2 000 patients en phase post-aiguë de transplantation d’organes.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Étendue du marché mondial des soins de santé basés sur la valeur

Le marché des soins de santé basé sur la valeur est segmenté en fonction du modèle, de la plate-forme, du déploiement et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Modèle

Organisation de soins responsable

Maison médicale centrée sur le patient

Rémunération au rendement

Sur la base du modèle, le marché des soins de santé basé sur la valeur est segmenté en organisation de soins responsable, maison médicale centrée sur le patient et rémunération à la performance.

Plateforme

Autonome

Intégré

Sur la base de la plate-forme, le marché des soins de santé basé sur la valeur est segmenté en autonome et intégré.

Déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Sur la base du déploiement, le marché des soins de santé basé sur la valeur est segmenté en cloud et sur site.

Application

Hôpitaux

Cliniques

Les compagnies d’assurance

Gouvernement

Sur la base de l’application, le marché des soins de santé basé sur la valeur est segmenté en hôpitaux, cliniques, compagnies d’assurance et gouvernement.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins de santé basé sur la valeur vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins de santé basés sur la valeur, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des soins de santé basé sur la valeur. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

