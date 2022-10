Étude de marché sur les services de restauration en vol : taille mondiale, croissance, tendances, perspectives mondiales, perspectives et analyse de la portée future, prévisions 

Le dernier rapport de recherche sur le marché mondial des services de restauration en vol publié fournit une évaluation détaillée des acteurs clés et émergents présentant les profils d’entreprise, les offres de produits / services, le prix du marché et les revenus des ventes afin de mieux estimer la taille du marché. Ce rapport sur le marché mondial des services de restauration en vol est généré par une équipe de chercheurs multilingues qui maîtrisent différentes langues et effectuent donc des études de marché à l’échelle internationale. Les clients peuvent découvrir une belle combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies tout en utilisant ou en appliquant ce rapport sur les services de restauration en vol pour la croissance de l’entreprise. La transparence dans la méthode de recherche et l’utilisation d’excellents outils et techniques font de ce rapport d’étude de marché sur les services de restauration en vol un rapport exceptionnel.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des services de restauration en vol

Le marché des services de restauration en vol devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,29% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des services de restauration en vol fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des services de restauration en vol.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Analyse et taille du marché :

Les services de restauration en vol font référence au type de services comprenant la fourniture de plats et de boissons prêts et préparés dans tout aéroport public. Ceux-ci sont largement déployés dans un avion en vol. Les entreprises de restauration préparent généralement ces repas et sont servis par chariot aux passagers.

L’augmentation du trafic aérien à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des services de restauration en vol. La présence de tendances favorables associées au produit intérieur brut (PIB) associées à de faibles coûts de transport aérien et à l’accent mis sur les services de restauration de qualité et les voyageurs pour offrir des aliments de qualité supérieure sûrs et de qualité accélèrent la croissance du marché. L’émergence d’une nouvelle dynamique et des protocoles de sécurité indispensables aux professionnels du commerce les cuisines et la forte demande d’avions commerciaux influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation du revenu disponible, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie des consommateurs, le changement de style de vie, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du nombre de passagers aériens nationaux et internationaux affectent positivement le marché des services de restauration en vol. En outre, l’avancement du cadre de demande de nourriture de vol et l’augmentation de la cuisine à bord offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, des normes strictes en matière de restauration aérienne et l’augmentation du coût des services de restauration en vol devraient entraver la croissance du marché. Les problèmes de transport de nourriture et la faible période de transport des aliments et les normes strictes en matière de restauration aérienne devraient défier le marché des services de restauration en vol au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Ce rapport sur le marché des services de restauration en vol fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services de restauration en vol, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché mondial des services de restauration en vol : Cathay Pacific Airways Limited, DO & CO, Emirates Flight Catering, Flying Food Group, gategroup, LSG Sky Chefs, Newrest Group Services SAS, SATS Ltd., ANA CATERING SERVICE CO., LTD., Brahim’s Holdings, dnata, AeroChef, MALTON INFLIGHT et EGYPTAIR IN-FLIGHT SERVICES

Réponses que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision

Facteurs clés du marché du « marché des services de restauration en vol »

Principales tendances du marché freinant la croissance du marché du « marché des services de restauration en vol »

Les défis de la croissance du marché

Principaux fournisseurs du marché des «services de restauration en vol»

Analyse SWOT détaillée

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial du « marché des services de restauration en vol »

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques

Initiatives stratégiques axées sur les principaux fournisseurs

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions

Tendances clés du marché :

Analyse au niveau du pays du marché des services de restauration en vol

Le marché des services de restauration en vol est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, classe d’avion, type de vol et type de nourriture, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des services de restauration en vol sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des services de restauration en vol en raison du revenu disponible élevé dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’expansion des voyages mondiaux dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des services de restauration en vol fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Étendue du marché mondial des services de restauration en vol et taille du marché

Le marché des services de restauration en vol est segmenté en fonction de la classe d’avion, du type de vol et du type de nourriture. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la classe d’avion, le marché des services de restauration en vol est segmenté en classe économique, classe affaires et première classe.

Sur la base du type de vol, le marché des services de restauration en vol est segmenté en service complet, low cost, hybride et autres.

Sur la base du type de nourriture, le marché des services de restauration en vol est segmenté en repas, boulangerie et confiserie , boissons et autres.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie mondiale des services de restauration en vol ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale des services de restauration en vol.

Le marché actuel est analysé quantitativement de 2022 à 2029 pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial des services de restauration en vol.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des services de restauration en vol basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

