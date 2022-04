Étude de marché sur les services de conseil en sécurité : un indice d’opportunité émergent

La dernière étude de marché publiée sur les services de conseil en sécurité a évalué le potentiel de croissance future du marché mondial des services de conseil en sécurité et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure, la taille et les tendances du marché. Le rapport vise à fournir des informations de pointe sur le marché et des informations stratégiques pour aider les décideurs à prendre des décisions d’investissement judicieuses et à identifier les lacunes potentielles et les opportunités de croissance. En outre, le rapport identifie et analyse également les dynamiques changeantes, les tendances émergentes ainsi que les moteurs, défis, opportunités et contraintes essentiels sur le marché des services de conseil en sécurité.

Ce qui retient Cisco Systems, Inc, PricewaterhouseCoopers International Limited (PWC), DXC Technology Company, Tata Consultancy Services Limited, Verizon, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, KPMG International Cooperative, Ernst & Young Ltd, eSentire, Inc., Dimension Data Holdings PLC (NTT Group) Continuer à croître sur le marché ? Comparez-vous avec les mouvements stratégiques et la dernière part de marché et le dimensionnement du marché mondial des services de conseil en sécurité récemment publiés par The Insight Partners

Get Sample Report + All Related Graphs & Charts @ : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00008346/ Security Définition du marché des services de conseil :





Les revenus du marché des services de conseil en sécurité de 2019 à 2027. Le marché mondial des services de conseil en sécurité représentait 8 846,5 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître avec un TCAC de 17,7 % pour représenter 37 860,6 millions de dollars américains d’ici 2027.

Au cours des dernières années, la complexité et la fréquence des cyberattaques impliquant des APT, des rançongiciels et d’autres logiciels malveillants avancés ont augmenté à un rythme sans précédent. Ce scénario crée un environnement difficile pour les entreprises opérant dans des secteurs axés sur les données tels que le gouvernement, la BFSI, l’énergie et l’électricité, l’informatique et les télécommunications et la santé. La croissance sans précédent du nombre de cyberattaques a en outre entraîné un besoin accru de solutions et de services de sécurité dans les entreprises. Selon McAfee Labs Threats Report (2019), les attaques de ransomwares ont augmenté de 118 % au premier trimestre 2019 et de nombreux nouveaux ransomwares sont régulièrement détectés. En général,

Résumé du marché :

• Sur la base du type de service, le marché a été divisé en tests d’intrusion, gestion du programme de sécurité, gestion des vulnérabilités, réponse aux incidents, gestion de la conformité, conseil et support CISO, gestion des risques de sécurité.

• Sur la base de l’industrie verticale, le marché a été divisé en BFSI, gouvernement et secteur public, fabrication, informatique et télécommunications, énergie et électricité, soins de santé, autres.

• Sur le plan géographique, le marché a été ségrégué en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie et autres), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Indonésie et autres), Amérique latine (Brésil, Mexique et autres), Moyen-Orient et Afrique.

Acheter maintenant @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00008346/

Caractéristiques importantes qui sont sous l’offre et points saillants du rapport:

• L’objectif principal est de souligner la structure concurrentielle de l’industrie mondiale des services consultatifs de sécurité.

• La recherche comprend l’étude de plusieurs petites et moyennes entreprises qui se font concurrence et de grandes entreprises.

• Quel segment a le potentiel pour gagner la plus grande part de marché ?

• Identifier un territoire de marché géographique inexploité avec un potentiel de croissance du marché des services de conseil en sécurité

• Identifier les facteurs régionaux ayant une incidence sur la production étudiée à l’échelle mondiale.

• Aperçu des politiques réglementaires et économiques par géographie facilitant l’entrée sur le marché.

• Quelles sont les caractéristiques et les avantages des produits offerts par les acteurs de l’industrie étudiés et ventilés par divers groupes de catégories de clients.

• Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité

Extraits de la table des matières :

1. Introduction

2. Méthodologie de recherche

3. Principaux points à retenir

4. Marché des services de conseil en sécurité – Dynamique clé de l’industrie

5. Paysage

du marché des services de conseil en sécurité 6. Marché des services de conseil en sécurité – Analyse du marché mondial

7. Analyse du marché des services de conseil en sécurité – Par type de service

8. Analyse du marché des services de conseil en sécurité – Par taille d’entreprise

9. Analyse du marché des services de conseil en sécurité – Par secteur vertical

10. Marché mondial des services de conseil en sécurité – Analyse géographique

11. Marché des services de conseil en sécurité – Paysage du

secteur 12. Profils des entreprises

13. Annexe

Demander plus @ https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00008346

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme le Moyen-Orient et l’Afrique, les pays nordiques, l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est ou uniquement l’Asie de l’Est.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Personne à contacter :

Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876