Étude de marché sur les montres intelligentes : taille mondiale, croissance, tendances, perspectives mondiales, perspectives et analyse de la portée future, prévisions

Le rapport d’analyse du marché des montres intelligentes donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché Smartwatch contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Un excellent rapport Smartwatch offre une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport mesure également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché. Ce rapport de marché est une étude précise de l’industrie Smartwatch qui donne des estimations sur les nouveaux triomphes qui seront réalisés sur le marché Smartwatch en 2022-2029. Le rapport d’activité Smartwatch à grande échelle présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie Smartwatch par les principaux acteurs.

Analyse et taille du marché des montres intelligentes

Plusieurs fabricants ont introduit de nombreuses montres intelligentes améliorées avec des fonctionnalités avancées de surveillance de la santé telles qu’un moniteur de stress, des électrocardiogrammes, un compteur de calories, des capteurs d’oxygène sanguin et de SpO2 et bien d’autres. De nombreuses entreprises telles que Fossil Group, Inc., Samsung, Noise, Fitbit et bien d’autres lancent des montres intelligentes dotées de fonctionnalités avancées et améliorées. Par exemple, Apple, Inc. a lancé le nouveau modèle de montre intelligente Apple Series 7 en septembre 2021, qui comprend de nombreuses fonctions de surveillance de la santé, telles que la saturation en oxygène du sang, le capteur d’électrocardiogramme (ECG), la détection améliorée des chutes, le suivi natif du sommeil et la surveillance de la santé cardiaque.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des montres intelligentes était évalué à 33 081,86 millions USD en 2022 et devrait atteindre 64 480,18 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des montres intelligentes

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable de 2015 à 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (extension, autonome et classique/hybride), application (assistance personnelle et sécurité, santé/bien-être, médias et divertissement, sports, communication et autres), système d’exploitation (Wear OS, Watch OS, Firefox OS, Tizen, Asteroid OS , Sailfish OS, Ubuntu Touch et autres), processeur (Single-Core, Dual-Core, Quad-Core et Apple S1), RAM (512 Mo, 1 Go, 2 Go, 3 Go et 4 Go), Type d’affichage (OLED , écran LCD et modulateur interférométrique), gamme de prix (montres intelligentes haut de gamme, montres intelligentes milieu de gamme et montres intelligentes bas de gamme), canal de distribution (ventes directes, commerce électronique, magasins de détail et autres), utilisateur final (homme, femme) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Apple Inc. (États-Unis), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), Fitbit Inc. (Royaume-Uni), Nike, Inc. (États-Unis), Virtual-Realties, LLC (Royaume-Uni), Xiaomi (Chine), Sony Corporation ( Japon), Garmin Ltd. (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), LG Electronics (Corée du Sud), SAMSUNG (Corée du Sud), Motorola Solutions, Inc. (États-Unis), ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan), Michael Kors (États-Unis), Polar Electro (Finlande), Fossil Group, Inc. (États-Unis), Google LLC (États-Unis), TomTom International BV (Pays-Bas) Opportunités de marché Demande croissante de montres intelligentes de surveillance de la santé

Définition du marché

Une smartwatch est un appareil informatique portable similaire à une montre-bracelet ou à un autre appareil de chronométrage. En plus d’afficher l’heure, plusieurs montres intelligentes sont compatibles Bluetooth. Cette montre devient un adaptateur Bluetooth sans fil et est capable de prolonger les capacités du smartphone du porteur à la montre. L’utilisateur peut utiliser cette montre pour lancer et répondre à des appels téléphoniques depuis son téléphone portable, obtenir des bulletins météo, écouter de la musique, lire des e-mails et des SMS, dicter des e-mails et des SMS et demander à un assistant numérique.

Dynamique du marché mondial des montres intelligentes

Conducteurs

Utilisation croissante des diodes électroluminescentes organiques (OLED) dans les montres connectées

L’utilisation croissante des écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) augmente la demande de smartwatch, qui devrait stimuler le taux de croissance du marché. Les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) offrent une expérience améliorée à l’utilisateur final en raison de leur faible consommation d’énergie et de leur haute qualité d’image. Cela aide les fabricants à produire des spectacles dans de nombreuses tailles et formes sans compromettre leur qualité et leur résolution.

Augmentation du taux de pénétration de l’urbanisation

Les taux de pénétration croissants de l’urbanisation ont augmenté la demande de produits avancés esthétiquement attrayants. Ces produits avancés offrent de meilleures expériences aux consommateurs, telles que des horaires et plusieurs fonctionnalités dans un seul appareil. Ce facteur devrait stimuler le besoin de montres intelligentes. En outre, l’importante population du millénaire a adopté des montres intelligentes en raison de l’augmentation des dépenses consacrées aux normes de luxe ou au suivi de leurs heures de travail régulières.

Des opportunités

Demande croissante de montres intelligentes de surveillance de la santé

Les fabricants de produits électroniques portables tels que Fitbit et Apple présentent des capacités de surveillance de la santé qui plaisent aux personnes âgées et les tiennent au courant de leur état de santé en temps réel ; les montres connectées connaissent une croissance de nouveaux utilisateurs, dont les personnes âgées. Contrairement à Fitbit, qui ne comprenait qu’un outil pour diagnostiquer l’apnée du sommeil dans les montres intelligentes, l’Apple Watch Series 4 est livrée avec une application de détection de chute et un moniteur ECG. Les personnes atteintes de diabète utilisent la surveillance de la glycémie, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. De plus, l’entreprise et L’Oréal ont travaillé ensemble pour créer le premier capteur cutané capable de détecter l’exposition aux UVB et aux UVA à l’aide d’une montre connectée. Ce sont là quelques facteurs qui créeront probablement de nombreuses et nouvelles opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

Contraintes/ Défis

Coût élevé de l’appareil

On estime que le coût élevé des montres intelligentes entrave l’expansion du marché. Il faut un large éventail de compétences et des investissements initiaux coûteux pour fabriquer et concevoir de nombreux dispositifs, notamment des écrans, des capteurs, des dispositifs semi-conducteurs de petite taille avec un diamètre de noyau de 10 micromètres.

Ce rapport sur le marché des montres connectées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des montres connectées, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Juin 2022 – Garmin a dévoilé l’une des premières et nouvelles montres intelligentes fonctionnant avec un GPS au monde 955, avec un précurseur solaire et une série 255 de charge. Ce dernier ajout à la gamme Forerunner de Garmin est devenu le choix préféré des coureurs du monde entier. Ce sont des montres intelligentes prêtes pour le triathlon avec des fonctionnalités d’entraînement développées pour les coureurs et athlètes de niveau intermédiaire et professionnel.

Mai 2022 – Huawei Consumer Business Group a annoncé plusieurs produits matériels de pointe, notamment HUAWEI Mate Xs 2, HUAWEI WATCH GT 3 Pro et HUAWEI WATCH FIT 2, HUAWEI WATCH D, HUAWEI Band 7 et HUAWEI S-TAG sur le produit phare de Huawei lancement du produit en 2022. Celui-ci vise à fluidifier le quotidien des consommateurs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Smartwatch sont:

Apple Inc. (États-Unis)

Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

Fitbit Inc. (Royaume-Uni)

Nike, Inc. (États-Unis)

Virtual-Realties, LLC (Royaume-Uni)

Xiaomi (Chine)

Sony Corporation (Japon)

Garmin Ltd. (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

LG Electronics (Corée du Sud)

SAMSUNG (Corée du Sud)

Motorola Solutions, Inc. (États-Unis)

ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan)

Michael Kors (États-Unis)

Polar Electro (Finlande)

Groupe Fossil, Inc. (États-Unis)

Google LLC (États-Unis)

TomTom International BV (Pays-Bas)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Smartwatch dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de la table des matières : marché mondial des montres intelligentes

Aperçu du marché mondial des montres intelligentes

Concurrence sur le marché mondial des montres intelligentes par les fabricants

Capacité mondiale de Smartwatch, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de montres intelligentes (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de montres intelligentes, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des montres intelligentes par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux de montres intelligentes

Analyse des coûts de fabrication des montres intelligentes

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des montres intelligentes

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des montres intelligentes :

Le marché des montres connectées est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du système d’exploitation, du processeur, de la RAM, du type d’affichage, de la gamme de prix, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Extension

Autonome et Classique/ Hybride

Application

Assistance personnelle et sécurité

Santé

Médias

Divertissement

Des sports

Communication

Autres

Système opérateur

Porter le système d’exploitation

Système d’exploitation de la montre

Système d’exploitation Firefox

Tizen

Système d’exploitation d’astéroïde

Système d’exploitation Sailfish

Ubuntu tactile

Autres

Processeur

Monocœur

Double cœur

Quad-Core

Pomme S1

RAM

512 Mo

1 Go

2 Go

3 Go

4 GO

Type d’affichage

OLED

LCD

Affichage du modulateur interférométrique

Échelle des prix

Montres connectées haut de gamme

Montres connectées milieu de gamme

Montres connectées bas de gamme

Canal de distribution

Les ventes directes

Commerce électronique

Les magasins de détail

Autres

Utilisateur final

Homme

Femme

Ce rapport d’étude / d’analyse du marché des montres intelligentes contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Smartwatch ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des montres connectées ? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial des montres intelligentes du marché des montres intelligentes? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Smartwatch?

Quel est le statut actuel du marché des montres intelligentes de l’industrie des montres intelligentes? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Smartwatch en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale Smartwatch compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché Smartwatch par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie Smartwatch? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché Smartwatch dynamique du marché Smartwatch? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie Smartwatch ?

