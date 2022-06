Étude de marché sur les micro-écrans : un indice d’opportunité émergent

La dernière étude de recherche publiée sur Microdisplay Market fournit du volume et des valeurs aux niveaux régional et de l’entreprise compte tenu du ralentissement dû au COVID à travers le monde. D’un point de vue mondial, le rapport analyse les données historiques et les perspectives d’avenir pour représenter la taille totale du marché mondial des micro -écrans ventilée par différents segments (type et application) et par pays à plus fort potentiel et émergents. Certains des acteurs présentés sont Kopin Corporation, Inc., Himax Technologies, Inc., eMagin Corporation, Texas Instruments Incorporated, MicroOLED, SONY Corporation, Syndiant, DisplayTech, MicroVision Inc., AU Optronics Corporation . Définition:



Le marché des micro-écrans devrait passer de 1014,6 millions de dollars US en 2017 à 4892,3 millions de dollars US d’ici 2025 à un TCAC de 21,7 % entre 2017 et 2025.

Les ventes de micro-écrans sont largement influencées par de nombreux facteurs économiques et non économiques. Le modèle de vente des micro-écrans a connu des hauts et des bas similaires à ceux de l’économie mondiale. Par conséquent, l’économie mondiale joue un rôle clé dans le développement du marché des micro-écrans. Parmi les facteurs non économiques, les marchés d’application influencent leurs ventes. Les secteurs de la santé, de l’armée et de la défense, de l’automobile et de l’électronique grand public sont les marchés d’application du micro-affichage. Les secteurs automobile et industriel devraient avoir un impact important sur la croissance du marché des micro-écrans. Également pour l’industrie de l’électronique grand public, la verticale du divertissement devrait être témoin d’une utilisation élevée des appareils AR VR et d’autres HMD où des micro-écrans sont nécessaires.

Le rapport segmente le marché mondial des micro-écrans comme suit :

Marché mondial des micro-écrans – Par technologie

LCD (affichage à cristaux liquides)

LCoS (cristal liquide sur semi-conducteur)

DLP (traitement numérique de la lumière)

OLED (diode électroluminescente organique)

Marché mondial du micro-affichage – Par application



Viseur électronique proche de l’œil

HUD (affichage tête haute) Projection

HMD (affichage monté sur la tête)

Projection PICO

mobile intégrée

Marché mondial des micro-écrans – Par secteurs verticaux

Militaire et défense

Automobile

Santé

Électronique grand

public Application de la loi

Autres

Le marché mondial des micro -affichages est une source d’informations faisant autorité:

1. Champs et sous-champs du marché mondial des micro-affichages

2. Développements et dynamiques en cours du marché mondial des micro-affichages

3. Offre et exigence sur le marché mondial des micro-affichages

4. Taille et part du marché des micro-affichages par pays, Type et application

5. Tendances, obstacles et ouvertures existants

6. Point de vue concurrentiel du marché

7. Progrès technologiques sur le marché

8. Analyse de la chaîne d’approvisionnement et des principaux acteurs Questions clés traitées dans le rapport: Q 1. Combien de revenus le marché du micro-affichage est-il attendu faire pendant la période d’évaluation entre 2018 et 2025 ?





Q 2. Quel segment de produits devrait être en tête d’ici la fin de la période de prévision ?

Q 3. Quelles sont les principales stratégies de croissance utilisées par les acteurs de premier plan pour rester compétitifs et lutter contre le redressement économique et le COVID -19 ?

-Q 4. Quels sont les différents segments du marché Microdisplay et comment ces segments individuels accélèrent-ils la croissance des ventes et dans quel délai ?

-Q 5. Et ensuite, quels domaines sont susceptibles de connaître une croissance et quelles opportunités existent sur le marché Microdisplay ?

