Étude de marché sur les ingrédients alimentaires en vrac, taille, tendances, application, analyse de la croissance et prévisions mondiales jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché des ingrédients alimentaires en vrac était évalué à 459,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 635,3 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 4,1%. La demande accrue de collations et de pâtes à tartiner, de plats cuisinés et de préparations pour nourrissons en raison de l’évolution des préférences des consommateurs et de l’urbanisation rapide a accéléré le marché des ingrédients alimentaires en vrac. Le potentiel de croissance élevé des marchés émergents et des régions inexplorées offre de nouvelles opportunités de croissance pour les acteurs du marché. L’application alimentaire représentait la plus grande part de marché sur le marché des ingrédients en vrac, suivie des boissons. La demande croissante du marché des produits de boulangerie stimule simultanément le marché des ingrédients en vrac, tandis que le segment des plats préparés devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande de plats cuisinés devrait augmenter en raison de l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs due à la modification des modes de vie des consommateurs.

Selon le type, le marché secondaire des ingrédients alimentaires en vrac transformés était couvert par le segment des céréales, des légumineuses et des céréales transformés, suivi du segment de l’huile en 2015. Les céréales, les légumineuses et les céréales transformées sont les ingrédients clés utilisés dans diverses cuisines à travers le monde. . La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a entraîné une demande accrue de produits alimentaires riches en fibres et en protéines. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits alimentaires à grains entiers comme les produits de petit-déjeuner prêts à manger et les produits de boulangerie. Cependant, des facteurs tels que le manque d’infrastructures et la simple contamination bactérienne des ingrédients alimentaires en vrac sont soupçonnés d’entraver la croissance du marché. Bien que les coûts des ingrédients alimentaires en vrac soient très imprévisibles et varient selon les régions, le marché devrait croître à un rythme plus élevé.

Le marché des ingrédients alimentaires en vrac a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Ingrédients alimentaires en vrac.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial des ingrédients alimentaires en vrac ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

EI du Pont de Nemours and Company (États-Unis),

Archer Daniels Midland Company (États-Unis),

Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni),

Olam International (Singapour),

Cargill Incorporated (États-Unis).

Ingredion Incorporated (États-Unis),

Associated British Foods plc (Royaume-Uni),

Ingrédients EHL (Royaume-Uni),

Ingrédients DMH (États-Unis),

Community Foods Limited (Royaume-Uni).

Segmentation du marché :

Les industries mondiales des ingrédients alimentaires en vrac sont également étudiées en fonction des principaux segments et examinent en détail les segments de produits et d’applications dominants. Le rapport vise à aider le lecteur à bénéficier des perspectives de croissance existantes sur le marché dans les industries mondiales des ingrédients alimentaires en vrac. Il offre des informations clés sur les moteurs et les contraintes qui influencent les principaux segments des industries mondiales des ingrédients alimentaires en vrac.

Segmentation du marché des ingrédients alimentaires en vrac par type :

Ingrédients alimentaires en vrac transformés primaires Des noisettes Oléagineux Grains, légumineuses et céréales Herbes & épices Sucre Thé, café et cacao Le sel Autres (légumes secs et acide citrique)

Ingrédients alimentaires en vrac transformés secondaires : Fruits secs et noix transformées Huile végétale Herbes et épices transformées Grains transformés, légumineuses et céréales Sucre & édulcorants Thé, café et cacao Farines Sel de mer Autres (légumes secs et acide citrique)



Segmentation du marché des ingrédients alimentaires en vrac par application :

Ingrédients alimentaires en vrac transformés secondaires Aliments Produits de boulangerie Produits de confiserie Collations et pâtes à tartiner Plats cuisinés Autres (préparations pour nourrissons et produits laitiers) Breuvages Breuvages alcoolisés Boissons non alcoolisées



Pour une couverture complète, le rapport examine les perspectives de croissance, les opportunités et les défis. Le rapport de marché prend en compte divers facteurs clés dans les principales régions.

Segmentation du marché des ingrédients alimentaires en vrac par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial des ingrédients alimentaires en vrac :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial des ingrédients alimentaires en vrac?

Quels facteurs clés devraient entraver la croissance des revenus du marché mondial ?

Quelle taille de marché le marché mondial des ingrédients alimentaires en vrac devrait-il atteindre tout au long de la période de prévision?

Quels revenus du segment d’application devraient augmenter à un TCAC rapide entre 2021 et 2028 ?

Quelle région devrait représenter une part de revenus robuste tout au long de la période de prévision ?

Quel segment régional devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quels revenus CGAR le marché mondial des ingrédients alimentaires en vrac devrait-il enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse Five Force de Porter du marché Ingrédients alimentaires en vrac?

