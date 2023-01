Étude de marché sur les galacto-oligosaccharides (GOS) par taille, principaux pays, entreprises, consommation, moteurs, tendances, analyse des forces, revenus, défis et prévisions mondiales 

Data Bridge Market research a récemment publié une étude approfondie intitulée « Marché mondial des galacto-oligosaccharides (GOS) » garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur les galacto-oligosaccharides (GOS) est composé d’une myriade des facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent la perspicacité de l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les perspectives de la technologie et des applications, au niveau national et régional analyse, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise et profils d’entreprise clés.En outre, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et du programme de durabilité avec ce rapport.L’intelligence économique est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché et il en va de même pour la production d’un rapport sur le marché des galacto-oligosaccharides (GOS).

Le marché mondial des galacto-oligosaccharides (GOS) était évalué à 570,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 943,35 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché mondial de Galacto – Oligosaccharides (GOS)

Les galacto – oligosaccharides sont des prébiotiques constitués de chaînes de sucres végétaux. Les produits laitiers, les légumineuses et certains légumes-racines en contiennent. Dans l’intestin, les prébiotiques nourrissent les bactéries « saines ». Ils se déplacent sans être digérés dans le côlon, favorisant la croissance de bactéries spécifiques et augmentant le volume intestinal.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par source (plantes, animaux, micro-organismes), forme (liquide, poudre), type de fonction (prébiotique, édulcorant), application (aliments et boissons, compléments alimentaires) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Clasado (Royaume-Uni), MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd (Japon), FrieslandCampina (Pays-Bas)., Yakult Honsha Co., Ltd. (Japon), Nissin Sugar Co., Ltd.(Japon), Ingredion (États-Unis), First Milk Limited (Royaume-Uni), Kerry Group (Irlande), Kowa Europe GmbH. (Royaume-Uni), VITALUS NUTRITION INC (Canada), Lactose (India) Limited (Inde), FrieslandCampina Ingredients (Pays-Bas) et SAMYANG OPTICS (Corée du Sud) Opportunités de marché Disponibilité du galacto-oligosaccharide d’origine végétale

Hausse des investissements en recherche et développement

Galacto – oligosaccharides (GOS) Dynamique du marché

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Besoin croissant de Galacto – oligosaccharides (GOS)

L’exigence croissante de la recette du nouveau-né ainsi que la demande croissante de produits laitiers tels que le beurre et le fromage devraient être le facteur le plus important de la croissance de ce marché. La sensibilisation accrue du public aux maladies chroniques, combinée à une augmentation du nombre de personnes gériatriques, alimente la croissance du marché des galacto-oligosaccharides (GOS).

De plus, on estime que la population soucieuse de sa santé en expansion à l’échelle mondiale devrait soutenir la croissance globale du marché. De plus, l’évolution des préférences gustatives et les préoccupations croissantes concernant la santé immunitaire et le développement intestinal alimentent la croissance du marché.

Opportunités

Recherche et développement en hausse et galacto oligosaccharide d’origine végétale

On estime que les investissements en recherche et développement en constante augmentation génèrent des opportunités lucratives pour le marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché des galacto-oligosaccharides (GOS) à l’avenir. De plus, la disponibilité de galacto oligosaccharide d’origine végétale est bénéfique pour satisfaire les besoins nutritionnels des personnes intolérantes au lactose, ce qui offrira également de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial de Galacto – Oligosaccharides (GOS)

Augmentation de la population intolérante au lactose

L’augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose devrait entraver la croissance du marché.

Coût élevé des produits

En outre, on estime que les produits coûteux à base de galacto-oligosaccharides (GOS) limitent la croissance du marché.

En outre, la consommation excessive de produits à base de galacto-oligosaccharides (GOS) provoque des problèmes de santé tels que des gaz intestinaux, des crampes d’estomac, des buvardages et de la diarrhée, ce qui devrait constituer un défi pour le marché des galacto-oligosaccharides (GOS) au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des galacto-oligosaccharides (GOS) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des galacto-oligosaccharides (GOS), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2021, British Rowing est devenu le fournisseur officiel du supplément prébiotique Bimuno Travelaid de Clasado Biosciences. Le produit utilise la technologie des galactooligosaccharides (GOS) non digestibles pour aider les rameurs à maintenir un estomac sain sur la route.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Classé (Royaume-Uni)

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd (Japon)

FrieslandCampina (Pays-Bas)

Yakult Honsha Co., Ltd. (Japon)

Nissin Sugar Co., Ltd. (Japon)

Ingrédients (États-Unis)

First Milk Limited (Royaume-Uni)

Groupe Kerry (Irlande)

Kowa Europe GmbH. (ROYAUME-UNI)

VITALUS NUTRITION INC (Canada)

Lactose India Limited (Inde)

FrieslandCampina Ingrédients (Pays-Bas)

SAMYANG OPTICS (Corée du Sud)

Un document de marché influent sur les Galacto‐Oligosaccharides (GOS) rend l'organisation armée de données et d'informations générées par des méthodes de recherche solides. Cette analyse de marché permet de se tenir au courant des différents segments sur lesquels on s'appuie pour observer le développement rapide des affaires dans le cadre des prévisions d'estimation. Le rapport d'étude de marché offre un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l'analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Opportunités

The market is also predicted to grow faster as a result of increased end-user awareness of novel goods and rising demand for MI operations. Moreover, one important element supporting the growth of the Galacto‐Oligosaccharides (GOS) market throughout the predicted period is the expanding technological developments in surgical equipment.

Segmentation:- Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market

The galacto-oligosaccharides (GOS) market is segmented on the basis of source, form, function type and application. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Source

Plants

Animals

Microorganisms

On the basis of source, the galacto-oligosaccharides (GOS) market is segmented into plants, animals and microorganisms.

Form

Liquid

Powder

On the basis of form, the galacto-oligosaccharides (GOS) market is segmented into liquid and powder.

Function Type

Prebiotic

Sweetener

On the basis of function type, the galacto-oligosaccharides (GOS) market is segmented into prebiotic and sweetener.

Application

Food and Beverage

Dietary Supplements

On the basis of application, the galacto-oligosaccharides (GOS) market is segmented into food and beverage and dietary supplements.

Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, By Region:

The galacto-oligosaccharides (GOS) market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, source, form, function type and application as referenced above.

The countries covered in the galacto-oligosaccharides (GOS) market report are U.S., Canada, Mexico in North America, Germany, Sweden, Poland, Denmark, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in Asia-Pacific (APAC), Brazil, Argentina, Rest of South America as a part of South America, UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, South Africa, Rest of Middle East and Africa(MEA) as a part of Middle East and Africa(MEA).

Europe dominates the galacto-oligosaccharides (GOS) market because of the Increasing public awareness of chronic diseases and the rising intake of ready-to-eat meals within the region.

Asia-Pacific is expected to witness significant growth during the forecast period of 2022 to 2029 due to the increase in disposable income and ample ratio of infants and dietary supplement required for them in the region like China and Japan within the region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Reasons to Consider This Report:

Save the time and resources required for entry level research by getting an insight into the leading players and segments of global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) market.

The report highlights key business priorities which will help companies to reform their business strategies and establish themselves in the global market.

The key findings and recommendations given in the report emphasize on crucial progressive industry trends in the Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market thereby enabling players to develop effective long term strategies in order to garner their market revenue.

Gain crucial insights into global market trends and outlook and the factors driving and hindering market growth.

Enhance the decision-making process by understanding the strategies that underpin commercial interest with respect to products, segmentation and industry verticals.

Queries Resolved In This Report:

Which will be the specialties at which Market players profiling with intensive designs, financials, and furthermore, ongoing headways should set a nearness?

Which will be the foreseen development rates for your own economy out and out and furthermore for each portion inside?

Which will be the application and sorts and estimate joined intently by makers?

What will be the dangers that will attack growth?

The length of the global market opportunity?

How does Market share advance vacillations their value from various assembling brands?

Table of Contents: Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market

Introduction

Market Segmentation

Executive Summary

Premium Insight

Market Overview

Covid-19 Impact on Galacto‐Oligosaccharides (GOS) in Healthcare Industry

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, by Product Type

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, by Modality

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, by Type

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, by Mode

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, by End User

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, by Geography

Global Galacto‐Oligosaccharides (GOS) Market, Company Landscape

Swot Analysis

Company Profiles

Questionnaire

Related Reports

