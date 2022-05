Étude de marché sur les dispositifs médicaux d’impression 3D avec analyse d’impact, avancement et perspectives du COVID-19 2028 | Mises à jour DBMR

Le rapport de premier ordre est un résumé de l’état actuel du marché et de ce qu’il sera dans les années de prévision pour l’industrie. Le rapport d’activité donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. En outre, ce rapport d’analyse de marché de classe mondiale donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant la trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles dans l’industrie du marché mondial. Le rapport de marché fournit également la connaissance de tous les moteurs et contraintes qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Market est un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Analyse du marché et aperçu des dispositifs médicaux d’impression 3D

Le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est analysé par Data Bridge Market Research, dans lequel nous avons estimé que le marché connaîtrait un taux de croissance potentiel de 18,22 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, ce qui permettrait au marché d’atteindre un plafond de 4,39 milliards de dollars d’ici la fin de la période prévisionnelle. Les innovations et avancées technologiques importantes observées dans l’industrie de l’impression 3D sont l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des dispositifs médicaux d’impression 3D.

Principaux acteurs : –

Stratasys Ltd., EnvisionTEC, Koninklijke Philips NV, 3D Systems, Inc., EOS, Renishaw plc, Materialise, 3T Additive Manufacturing Ltd., GENERAL ELECTRIC, Carbon, Inc., Prodways Group, SLM Solutions, Organovo Holdings Inc., Anatomics Pty Ltd, Groupe Gorgé, Cyfuse Biomedical KK, FIT AG, Wacker Chemie AG parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs médicaux d’impression 3D

Le paysage concurrentiel du marché des dispositifs médicaux d’impression 3D fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D.

Les dispositifs médicaux d’impression 3D sont la fabrication 3D de dispositifs associés aux soins de santé développés pour le traitement et l’utilisation, en particulier dans les applications de soins de santé. Ce processus de fabrication implique un certain nombre de procédés/techniques de fabrication différents qui sont principalement basés sur la création d’un fichier/image numérique de l’objet à fabriquer avant qu’un certain nombre de procédés différents ne soient utilisés pour transformer ce fichier virtuel en objets physiques.

La disponibilité accrue de financements pour la mise en œuvre de méthodes d’impression 3D à partir de sources publiques dans les domaines d’application émergents de l’impression 3D dans le secteur de la santé devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Des fonctionnalités personnalisables uniques et un développement facile des produits et dispositifs médicaux grâce à cette méthode, agit également comme un moteur de croissance majeur pour le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D.

Les coûts élevés requis pour la mise en place et la maintenance de ces dispositifs ainsi que les strictes conformités réglementaires présentes de la part des autorités sur la commercialisation des dispositifs médicaux développés à l’aide de l’impression 3D agissent comme des facteurs restrictifs pour le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D.

Ce rapport sur le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des dispositifs médicaux d’impression 3D et taille du marché

Le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est segmenté en fonction du produit, de la technologie, des composants, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits, le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est segmenté en produits dentaires, produits cardiovasculaires, produits neurologiques, produits orthopédiques, produits cranio-maxillo-faciaux et autres.

Basé sur la technologie, le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est segmenté en bioimpression, photopolymérisation, fusion par faisceau laser, fusion par faisceau d’électrons (EBM), technologies basées sur le dépôt de gouttelettes/extrusion, 3DP/collage par adhésion/jet de liant et autres. La photopolymérisation est sous-segmentée en traitement numérique de la lumière, stéréolithographie, polymérisation à deux photons (2PP) et technologie d’impression 3D polyjet ; le traitement numérique de la lumière étant ensuite segmenté en production continue d’interface liquide. La fusion par faisceau laser est sous-segmentée en frittage laser direct de métal, frittage laser sélectif, fusion laser sélective et lasercusing. Le segment des technologies basées sur le dépôt de gouttelettes / l’extrusion est sous-segmenté en modélisation par dépôt par fusion (FDM), solidification par jet multiphase et fabrication par dépôt à basse température.

Sur la base des composants, le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est segmenté en équipements, matériels et services & logiciels. L’équipement est sous-segmenté en imprimantes 3D et bio-imprimantes 3D. Le matériau est sous-segmenté en plastiques, poudres de métaux et d’alliages métalliques, biomatériaux de bio-impression et autres ; les plastiques sont ensuite segmentés en thermoplastiques et photopolymères ; d’autres ont été segmentés en céramique, papier et cire.

Sur la base du type, le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est segmenté en guides chirurgicaux, instruments chirurgicaux, prothèses et implants et produits d’ingénierie tissulaire. Les guides chirurgicaux sont sous-segmentés en guides dentaires, guides craniomaxillofaciaux et guides orthopédiques. Les instruments chirurgicaux sont sous-segmentés en attaches chirurgicales, scalpels et écarteurs. Les prothèses et implants sont sous-segmentés en implants standard et implants personnalisés, les implants personnalisés étant sous-segmentés en implants orthopédiques personnalisés, implants dentaires personnalisés et implants craniomaxillofaciaux personnalisés. Les produits d’ingénierie tissulaire sont sous-segmentés en échafaudages osseux et cartilagineux et en échafaudages ligamentaires et tendineux.

Le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D est segmenté en médical, pharmaceutique et autres, en fonction de l’application.

Les dispositifs médicaux d’impression 3D ont également été segmentés en hôpitaux, centres de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres sur la base de l’utilisateur final.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et leur impact sur le marché des dispositifs médicaux d’impression 3D. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

