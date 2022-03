Étude de marché sur les conteneurs de stockage des aliments, un indice d’opportunité émergent en 2020-2027 | Principaux joueurs : The Clorox Company, Tupperware, Newell Brands, Amcor plc, LocknLock Co., Ltd

The Large Scale Food Storage Containers Market report offers an excellent understanding of the current market situation with historical and future projected market size based on technological growth, value, and volume, projecting profitable fundamentals and market leaders. Marketing administration carefully examines their target markets’ minds, feelings, preferences, attitudes, beliefs and value systems with a formalized and managerial approach when creating a market research report . For conducting business locally, regionally and internationally, this high-quality global market research is an ultimate solution.

The Food Storage Containers market is expected to experience market growth during the forecast period from 2020 to 2027. Data Bridge Market Research analyzes that the market is growing with a CAGR of 4.5% during the forecast period from 2020 to 2027 and is expected to reach USD 215,653.52 million. by 2027. Rising demand for huge food storage containers in bakeries and confectioneries, accelerating the demand for food storage containers in the market.

Key market players profiled in the Global Food Storage Containers Market include in-depth analysis of major players such as The Clorox Company, Tupperware, Newell Brands, Amcor plc, LocknLock Co., Ltd., NuWave, LLC., OXO , Molded Fiber Glass Tray Company, Prepara, Thermos LLC, Freshware., The Oneida Group Inc., Glasslock USA, Inc., Vremi, Vtopmart, EMSA GmbH, Silgan Containers., LINDAR Corporation, Detmold Group, Pactiv LLC, among other national and global players. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately.

Main highlights of the report:

Market Performance (2016-2021)

Market Outlook to 2027

Porter’s Five Forces Analysis

Inducteurs de marché et facteurs de succès

Analyse SWOT

Chaîne de valeur

Cartographie complète du paysage concurrentiel

Régions couvertes par le rapport sur le marché des conteneurs de stockage de nourriture 2022:

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Principales caractéristiques du marché mondial des Conteneurs de stockage des aliments :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Réalise la segmentation globale du marché CONTENEURS DE STOCKAGE ALIMENTAIRE:

Sur la base des matériaux, le marché est segmenté en métal, plastique, verre, acrylique, céramique, silicone , papier et autres. Les plastiques dominent le marché des conteneurs de stockage des aliments en raison de la forte demande de matériaux incassables et durables dans les processus de fabrication.

Sur la base de l’objectif, le marché est segmenté en récipients hermétiques compatibles avec les micro-ondes et autres. Dans ce segment, les contenants hermétiques dominent le marché des contenants de stockage des aliments en raison de la demande croissante de contenants de stockage des aliments étanches qui protègent la détérioration des aliments.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en rond, carré et autres. Square domine le marché des conteneurs de stockage des aliments en Asie-Pacifique car le processus de fabrication est moins difficile que d’autres formes de conteneurs.

Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en moins de 100 ml, 100-500 ml, 500-1000 ml, 1000-1500 ml, 1500-2000 ml, plus de 2000 ml. Dans ce segment, plus de 2000 ml dominent en raison de l’énorme demande de contenants de grande taille en plus de quantité à la fois dans les hôtels, les boulangeries et bien d’autres.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en moulage par injection, extrusion, étirage-soufflage, thermoformage et autres. Le segment de l’ extrusion domine le marché des conteneurs de stockage des aliments car le processus conduit à un minimum de gaspillage des ressources.

Sur la base de l’apparence, le marché est segmenté en transparent et coloré. Dans ce segment, le transparent domine car il n’inclut pas l’utilisation de produits chimiques qui sont plutôt dans des contenants colorés et avec cela la visibilité est devenue plus facile.

Raisons d’acheter ce rapport :

-Il fournit une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

-Il fournit une prévision sur cinq ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché.

-Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

-Il fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous permet de garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

-Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

