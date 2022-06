Étude de marché sur les appareils de suivi GPS – Perspectives futures, quels facteurs stimuleront l’industrie au cours de la période 2021-2028

Le rapport de recherche 2021 sur le marché des dispositifs de suivi GPS est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des dispositifs de suivi GPS.

Les dispositifs de suivi GPS sont utilisés pour trouver des informations précises basées sur la localisation en temps réel d’un véhicule ou d’autres types d’actifs. Les dispositifs de suivi GPS détectent la personne ou le véhicule qui utilise le GPS pour suivre son emplacement spécifique. Les informations de localisation sont stockées et transmises à d’autres, qui sont connectés via Internet à l’aide d’un modem cellulaire, radio ou satellite intégré à l’unité. Il comprend un module GPS pour recevoir le signal GPS. Le déploiement du dispositif de suivi GPS permet de surveiller et de suivre les véhicules utilitaires tels que les bus, les camions, les véhicules utilitaires lourds et les véhicules de construction.

L’ « Analyse du marché mondial des dispositifs de suivi GPS jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie mettant l’accent sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des dispositifs de suivi GPS avec une segmentation détaillée du marché par type, type de déploiement, industrie et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des dispositifs de suivi GPS et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Paysage concurrentiel : Marché des appareils de repérage GPS : CalAmp, Laird Connectivity, Meitrack Group, Orbocomm, Queclink Wireless Solutions Co., Ltd, Shenzhen Concox Information Technology Co., Ltd, Sierra Wireless, Inc., Teltonika, TomTom International BV, Trackimo LLC

Le rapport présente les principaux acteurs de l'industrie, ainsi qu'une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L'étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Dispositif de suivi GPS.

En fonction du type, le marché mondial des dispositifs de suivi GPS est segmenté en tracker autonome, dispositif OBD et tracker avancé. sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en véhicule utilitaire, fret et conteneur, et autres. basé sur l’industrie, le marché est segmenté en transport et logistique, métaux et mines, construction, gouvernement, éducation et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des dispositifs de suivi GPS dans ces régions.

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

