Étude de marché sur les adhésifs structuraux avec opportunité de croissance régionale et prévisions de tendances 2028

La taille du marché mondial des adhésifs structuraux devrait atteindre 22,47 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance rapide des revenus du marché mondial des adhésifs structuraux peut être attribuée à la demande croissante d’adhésifs structuraux de diverses industries d’utilisation finale, notamment l’automobile, le bâtiment et la construction, l’aérospatiale et les transports. Le besoin croissant de respecter des réglementations strictes et d’améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie automobile entraîne une demande constante de matériaux légers et une utilisation croissante de matériaux mixtes dans la conception et les applications automobiles. L’utilisation croissante de matériaux mixtes entraîne également une demande croissante d’adhésifs structuraux. L’utilisation de matériaux mixtes collés devrait apporter une double contribution à l’allégement dans l’industrie automobile. L’utilisation d’adhésifs structuraux aide à surmonter les inconvénients potentiels de la combinaison de matériaux mixtes, ce qui inclut la prévention de la corrosion galvanique entre des métaux différents. Les adhésifs structuraux offrent également des avantages esthétiques avec des lignes plus nettes et sans rivets, clous saillants ou marques de soudure, ce qui aide à créer un meilleur aspect et des constructions de produits plus efficaces.

Des fabricants comme Henkel, 3M et HB Fuller Company investissent de plus en plus dans des activités de recherche et développement pour la production d’adhésifs structuraux qui favorisent la réduction des coûts et l’efficacité sans compromettre la résistance, l’esthétique ou la résistance aux chocs. Le lancement de deux colles structurelles universelles LOCTITE par Henkel devrait créer des solutions de réparation et une conception illimitée dans les applications industrielles. Les nouveaux produits combinent des qualités de liaison instantanées et une fiabilité, une durabilité et une résistance de liaison structurelle, ce qui contribue à la transformation de l’industrie manufacturière.

Quelques faits saillants du rapport

En septembre 2020, Arkema a annoncé l’inauguration d’une nouvelle usine d’adhésifs industriels d’envergure mondiale au Japon. Les nouvelles capacités devraient aider Bostik à servir ses clients japonais sur les marchés en croissance du transport, de l’étiquetage, de l’électronique et de l’emballage. L’investissement devrait aider Bostik dans sa stratégie de croissance et d’expansion géographique.

Le segment époxy devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des adhésifs structuraux au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans les applications automobiles, industrielles et aérospatiales. La résistance chimique et thermique élevée associée à un retrait minimal et à une force de cohésion se traduit par son utilisation croissante.

Le segment à base d’eau devrait enregistrer une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante de la dégradation de l’environnement contribue également à la demande croissante d’adhésifs structuraux à base d’eau, car ils sont respectueux de l’environnement, non dangereux et ne contiennent pas de COV.

Le segment du bâtiment et de la construction devrait représenter une part de revenus considérablement importante sur le marché mondial des adhésifs structuraux en raison de l’augmentation des investissements des gouvernements dans les bâtiments commerciaux et les infrastructures publiques.

Le marché des adhésifs structuraux en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’urbanisation et l’industrialisation rapides et l’augmentation des activités de construction dans les pays en développement tels que la Chine, l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie devraient soutenir la croissance des revenus du marché des adhésifs structuraux en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG, 3M, DuPont de Nemours, Inc., Huntsman International LLC., Illinois Tool Works Inc., Arkema, B. Fuller Company, Ashland Global Specialty Chemicals Inc. ., et Cabot Corporation.

Type de résine Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Polyuréthane

Époxy

Cyanoacrylate

Méthyl Méthacrylate

Acrylique

Autres

Perspectives du canal technologique (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

base d’eau À base de

solvants

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le rapport Adhésifs structuraux fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport d’étude de marché sur les adhésifs structuraux :

informations pertinentes sur le marché mondial des adhésifs structuraux

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liés à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter avec analyse de faisabilité et investissement analyse de retour

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

