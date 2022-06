Étude de marché sur le syndrome de Down comprenant les facteurs de croissance, les applications, l’analyse régionale, les acteurs clés et les prévisions jusqu’en 2029

Le marché du syndrome de Down devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 489,04 USD. millions d’ici 2028. La sensibilisation croissante à la maladie et la prévalence croissante du syndrome de Down sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs : –

Les principales entreprises qui traitent du rapport sur le marché du syndrome de Down sont Natera, Inc., Next Biosciences, AtilaBiosystems, Myriad Genetics, Inc., PerkinElmer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Demeditec Diagnostics GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc. , Abnova Corporation, Novus Biologicals (une filiale de Bio-Techne, Mayo Clinic Health System, Boys Town National Research Hospital, Boston Children’s Hospital, Kid Sense Child Development Corporation Pty Ltd, Down Syndrome Cork , une filiale de Down Syndrome Ireland, Children’s Hospital Colorado, ASDclinic.co.uk, Symbol, Abbott, Physio.co.uk., Illumina, Inc. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Marché mondial du syndrome de Down , par type de maladie (trisomie 21, syndrome de translocation, syndrome de mosaïque), traitement (diagnostic, thérapie), utilisateur final (hôpital, cliniques, soins à domicile, centres de thérapie, autres), canal de distribution (appel d’offres direct, Ventes au détail, autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pologne, Suisse, Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Norvège, Irlande, Turquie, Lituanie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Koweït, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Les progrès technologiques et le soutien gouvernemental croissant sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché du syndrome de Down au cours de la période de prévision.

Le syndrome de Down est une maladie génétique due à une division cellulaire anormale. La division cellulaire anormale entraîne un gain de copie supplémentaire complète ou partielle du chromosome numéro 21. La présence de matériel génétique supplémentaire provoque des changements physiques et développementaux chez les personnes conduisant au syndrome de Down. L’anomalie génétique la plus courante associée au syndrome de Down comprend les troubles mentaux, principalement les troubles d’apprentissage chez les enfants.

La prise de conscience a permis à ces personnes d’opter pour de nouvelles approches diagnostiques ainsi que des thérapies avancées afin d’adopter un mode de vie sain. Cela signifie donc que la sensibilisation croissante à la maladie agit comme moteur de la croissance du marché du syndrome de Down. Les complications signifient que l’indisponibilité de tout traitement spécifique freine la croissance du marché du syndrome de Down. Les acteurs du marché opérant sur le marché du syndrome de Down adoptent plusieurs initiatives stratégiques qui devraient alimenter leur activité dans diverses dimensions, agissant comme une opportunité pour la croissance du marché du syndrome de Down. Le long temps d’approbation associé au lancement du produit constitue un défi pour la croissance du marché du syndrome de Down.

Le rapport sur le marché du syndrome de Down fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial du syndrome de Down et taille du marché

Le marché du syndrome de Down est segmenté en fonction du type de maladie, du traitement, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de maladie, le marché du syndrome de Down est segmenté en trisomie 21, syndrome de translocation et syndrome de Down en mosaïque. En 2021, le segment de la trisomie 21 domine le marché puisque plus de 95 % des cas de syndrome de Down sont de la trisomie 21.

Sur la base du traitement, le marché du syndrome de Down est segmenté en diagnostic et thérapie. En 2021, le segment du diagnostic domine le marché car la plupart des parents effectuent des tests prénataux pour comprendre l’état du fœtus.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du syndrome de Down est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins à domicile, centres de thérapie et autres. En 2021, le segment hospitalier domine le marché car ce sont les principaux établissements de dépistage prénatal.

Sur la base du canal de distribution, le marché du syndrome de Down est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine le marché car il s’agit du principal mode d’achat de produits de diagnostic par les hôpitaux et les cliniques.

L’augmentation du soutien gouvernemental et l’augmentation de la recherche et du développement stimulent la croissance du marché du syndrome de Down

Le marché du syndrome de Down vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie du syndrome de Down avec les ventes de médicaments contre le syndrome de Down, l’impact de l’avancement de la technologie du syndrome de Down et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché du syndrome de Down. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Syndrome de Down

Le paysage concurrentiel du marché Syndrome de Down fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché du syndrome de Down.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché du syndrome de Down.

Par exemple,

En avril 2017, Illumina, Inc. a lancé la solution VeriSeq NIPT en Europe. Le produit lancé est une approche basée sur la technologie de séquençage de nouvelle génération marquée CE-IVD utilisée pour le dépistage des anomalies chromosomiques et s’est avérée efficace pour fournir des informations précises sur l’état chromosomique dans les 10 semaines de gestation. Ce lancement de produit a dynamisé le portefeuille de produits de l’entreprise et lui a permis de pénétrer son enracinement sur le marché mondial du syndrome de Down.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché du syndrome de Down, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre pour le syndrome de Down.

