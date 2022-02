Étude de marché sur l’administration de médicaments par voie buccale, perspectives d’avenir et moteurs de croissance jusqu’en 2029 | Principaux fournisseurs clés – GSK, Teva, Pfizer, Roche

Synopsis du marché mondial de la livraison de médicaments par voie buccale:

Un rapport d’étude de premier ordre sur le marché de l’administration de médicaments buccaux prend en considération divers segments de l’analyse de marché que les entreprises d’aujourd’hui demandent. Le rapport fournit des estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant le secteur de la santé, qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies. L’année de base pour le calcul dans le rapport est prise comme 2021 alors que l’année historique est 2020, ce qui indiquera les performances du marché de l’administration de médicaments buccaux au cours des années de prévision en indiquant la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport de classe mondiale Buccal Drug Delivery aide à être sur la bonne voie en se concentrant sur les données et les réalités de l’industrie.

Les études de marché d’un rapport d’activité exceptionnel sur la livraison de médicaments buccaux aident à évaluer plusieurs paramètres importants qui peuvent être mentionnés comme l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché. Les estimations de marché ainsi que les nuances statistiques incluses dans ce rapport de marché donnent une vue perspicace du marché. L’analyse de marché sert aux aspects présents et futurs du marché en fonction principalement des facteurs sur lesquels les entreprises contribuent à la croissance du marché, des tendances cruciales et de l’analyse de segmentation. Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale fournit également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions.

Le marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, Buccal Drug Delivery peut être décrit comme une technique de substitution à un médicament oral administré dans laquelle le médicament est administré par la muqueuse buccale de la cavité buccale. Le médicament est généralement placé entre les gencives supérieures et les joues pour traiter plusieurs maladies et affections.

Segmentation globale du marché Administration de médicaments par voie buccale :

Sur la base de l’indication, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en gestion de la douleur, arrêt du tabac, angine de poitrine, toux et autres.

Sur la base du type, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en systèmes d’administration de médicaments non attachés et systèmes d’administration de médicaments bio-adhésifs.

Sur la base de la conception, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en type de matrice et en type de réservoir.

Sur la base des formes posologiques, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en formes posologiques adhésives buccales solides, formes posologiques adhésives buccales semi-solides, formes posologiques adhésives buccales liquides. Les formes posologiques adhésives buccales solides sont en outre sous-segmentées en comprimés buccaux, gaufrettes, pastilles. Les formes posologiques adhésives buccales semi-solides sont en outre sous-segmentées en gels, patchs buccaux et films buccaux.

Sur la base des médicaments, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en formulation bioadhésive orale, formulation sublinguale et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’administration de médicaments par voie buccale est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Le rapport d’étude de marché sur l’administration de médicaments par voie buccale est une source démontrée de données et d’informations qui donne une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et de l’état actuels du marché. Des esprits très talentueux ont investi beaucoup de temps pour effectuer des analyses d’études de marché et générer ce rapport de marché. Le rapport effectue des estimations sur les principaux acteurs et marques en ce qui concerne leurs actions telles que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché. Un rapport influent sur le marché de l’administration de médicaments buccaux donne un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial de l’administration de médicaments par voie buccale :

Teva Pharmaceutical Industries Ltd Pfizer inc. Cynapse BioDelivery Sciences International Inc. GlaxoSmithKline plc. MedLab AstraZeneca Hoffmann-La Roche SA Laboratoires Reddy’s Ltd Sanofi Generex Biotechnology Corp Bayer SA Takeda pharmaceutique Novartis SA Automate Individuel Novo Nordisk A / S NAPP PHARMACEUTICALS LIMITÉE Endo Pharmaceuticals plc Recherche pharmaceutique appliquée ARDEA BIOSCIENCES LIMITEE

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché Buccal Drug Delivery comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’administration de médicaments par voie buccale, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de l’administration de médicaments par voie orale, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de la distribution de médicaments par voie buccale : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la livraison de médicaments buccaux par régions

5 Analyse du marché mondial de la livraison de médicaments par voie orale par type

6 Analyse du marché mondial de la livraison de médicaments buccaux par applications

7 Analyse du marché mondial de la livraison de médicaments buccaux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Livraison de médicaments par voie orale

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la livraison de médicaments par voie orale 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

