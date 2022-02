Étude de marché sur la thérapeutique du cancer du poumon en Europe | Profil des entreprises clés avec analyse des ventes, des revenus et de la situation concurrentielle et akeda Pharmaceutical Company Limited, ONO PHARMACEUTICAL

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des thérapies contre le cancer du poumon devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 2,85 milliards USD d’ici 2022-2029

Le cancer du poumon est un type de cancer qui réduit l’efficacité des poumons à fournir de l’oxygène au sang. C’est l’une des formes de cancer les plus courantes avec le taux de mortalité le plus élevé. Le cancer du poumon peut être classé comme une croissance incontrôlée de cellules dans les poumons. Le tabagisme, l’exposition à l’amiante et le tabagisme sont les principales causes de cancer du poumon. Cette affection se caractérise par une perte de poids, un essoufflement, une toux et des douleurs thoraciques. Le cancer du poumon est aussi appelé carcinome pulmonaire.

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché Thérapeutique du cancer du poumon :

Augmentation des cas de cancer du poumon : Il y a une augmentation considérable des cas de cancer du poumon dans le monde. Chaque année, environ 1,6 million de décès sont dus au cancer. Le cancer du poumon est généralement causé par le tabagisme, l’amiante, le radon et d’autres polluants. Certains contaminants présents à la maison et au travail peuvent augmenter le risque de cancer, comme l’amiante, l’arsenic, les gaz d’échappement diesel et certaines sources de silice et de chrome. C’est le facteur à cause duquel les non-fumeurs contractent également le cancer. C’est le facteur en raison duquel il y a une augmentation de la demande de traitement du cancer du poumon dans le monde

Nombre croissant de fumeurs : Le tabagisme est considéré comme le principal facteur responsable du cancer du poumon. Environ 5 millions de décès par an sont causés par des maladies liées au tabagisme. Ils ont la capacité de provoquer des cancers à petites cellules et non à petites cellules. L’augmentation du nombre de cigarettes que la personne fume chaque jour augmente également le risque de cancer. Il s’agit d’un autre facteur qui augmente le risque de cancer et augmente la demande de traitement contre le cancer

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Takeda Pharmaceutical Company Limited, ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly and Company., AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co. ., Inc., CELGENE CORPORATION, AMGEN INC., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., ALLERGAN, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Bristol-Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Astellas Pharma Inc., Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. et bien d’autres.

Segmentation du marché :

Marché européen des thérapies contre le cancer du poumon par type de cancer (cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique), type de molécule (petites molécules, produits biologiques), classe de médicaments (agents alkylants, Antimétabolites, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, autres), type de traitement (chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, autres), type de traitement (thérapie médicamenteuse unique, thérapie combinée), utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées , autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne, autres), pays (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Belgique, Russie, reste de l’Europe) – Tendances et prévisions du secteur à 2022-2029

Développement récent

En mars 2019, la Commission européenne a approuvé le Tecentriq de Roche en association avec l’Avastin et la chimiothérapie pour le traitement initial des personnes atteintes d’une certaine forme de cancer du poumon métastatique. Cette stratégie aiderait l’entreprise à développer ses activités dans la région européenne.

En décembre 2018, la Commission européenne a approuvé Keytruda pour le traitement adjuvant des adultes présentant une atteinte ganglionnaire et un mélanome de stade III ayant subi une résection complète. Cela aiderait à développer l’entreprise dans la région européenne

Segmentation: marché européen de la thérapeutique du cancer du poumon

Le marché européen des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en sept segments notables qui sont le type de cancer, le type de molécule, la classe de médicaments, le type de traitement, le type de thérapie, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base du type de cancer, le marché est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales.

Sur la base du type de molécule, le marché est segmenté en petites molécules, les produits biologiques.

Dans la classe des médicaments, le marché est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, inhibiteurs d’EGFR, autres.

Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres médicaments.

Sur la base du type de thérapie, le marché est segmenté en thérapie médicamenteuse unique, thérapie combinée.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne et autres.

