Étude de marché sur la téléconsultation avec analyse d’impact, avancement et perspectives du COVID-19 2028 | Mises à jour DBMR

Analyse et aperçu du marché : marché mondial de la téléconsultation

Le marché de la téléconsultation devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 18,70 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre une valeur de 30,34 millions USD d’ici 2027. Le nombre croissant d’infections au COVID-19 dans le monde est le facteur moteur de la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport de téléconsultation sont Allscripts Healthcare Solutions Inc, AMD Global Telemedicine, American Well, 3M, BioTelemetry, Blue Sky Telehealth, GE Healthcare, Cerner Corporation, Cisco Systems, Eagle Telemedicine, Honeywell International Inc, InSight, Koninklijke Philips NV , McKesson Corporation, OBS Medical, SOC Telemed, Specialist Telemed, Teladoc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Téléconsultation

Le paysage concurrentiel du marché de la téléconsultation fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la téléconsultation.

L’incidence croissante des maladies chroniques accélérera la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Certains autres facteurs tels que le développement technologique lié aux téléphones mobiles et à Internet, la pression accrue pour améliorer la qualité des soins et alléger la charge des professionnels de la santé, le nombre croissant des utilisateurs de smartphones et des initiatives gouvernementales favorables propulseront également la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. D’autre part, le besoin croissant de réduction des coûts dans la prestation des soins de santé créera davantage de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché de la téléconsultation au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les problèmes de sécurité et de confidentialité ainsi que le manque de connaissances et de confiance dans les pays émergents entraveront la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Ce rapport sur le marché de la téléconsultation fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la téléconsultation, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché de la téléconsultation et taille du marché

Le marché de la téléconsultation est segmenté en fonction du type, du composant, de l’application, du mode de prestation, de la technologie et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Selon le type, le marché de la téléconsultation est segmenté en télé-hôpital et télé-domicile.

Sur la base des composants, le marché de la téléconsultation est segmenté en produits et services.

Basé sur l’application, le marché de la téléconsultation est segmenté en téléradiologie, télépsychiatrie, télépathologie, télédermatologie, télécardiologie et autres.

Sur la base du mode de prestation, le marché de la téléconsultation est segmenté en web/mobile et centres d’appels. Le Web/mobile est ensuite segmenté en téléphonie et visualisé.

Sur la base de la technologie, le marché de la téléconsultation est segmenté en magasin et en avant, en temps réel et autres.

Le marché de la téléconsultation est également segmenté sur la base des utilisateurs finaux dans les établissements de santé, les soins à domicile et autres .

Analyse au niveau du pays du marché de la téléconsultation

Le marché de la téléconsultation est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, application, mode de livraison, technologie et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la téléconsultation sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie. , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché de la téléconsultation en raison de la demande croissante de télémédecine dans la région, tandis que la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la demande croissante de télémédecine et de soutien aux soins de santé et des économies émergentes. y compris la Chine et l’Inde.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la téléconsultation vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la téléconsultation, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur la téléconsultation. marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

