Étude de marché sur la santé mobile, perspectives d’avenir et moteurs de croissance jusqu’en 2029 | Principaux fournisseurs clés – Allscripts, Qualcomm Tech, Cerner, Cisco

Aperçu du marché mondial de la santé mobile :

Le rapport d’analyse du marché de la santé mobile donne une idée claire des différents segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement commercial le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Ce rapport indique une étude professionnelle et globale du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec l’année de référence particulière et l’année historique, des estimations et des calculs précis sont effectués dans ce rapport d’activité. Le rapport universel sur le marché de la santé mobile affiche une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le rapport sur le marché de la santé mobile à grande échelle a été formulé en gardant à l’esprit tous les aspects vitaux de l’étude de marché qui met simplement l’accent sur le paysage du marché. Le pourcentage de fluctuation de la valeur CAGR pour le marché, au cours de la période de prévision 2022-2029, peut également être obtenu avec ce rapport de marché. La portée d’un excellent rapport d’étude de marché peut être décrite en termes de recherche sur l’industrie, d’informations sur les clients, de taille et de prévisions du marché, d’analyse de la concurrence, de stratégie d’entrée sur le marché, de tendances des prix, de tendances en matière de durabilité, de tendances en matière d’innovation, d’évolution technologique et d’évaluation des canaux de distribution. Un dévouement total, un engagement, une résilience accompagnés d’approches intégrées sont hautement considérés pour structurer un rapport d’étude de marché mHealth tout compris.

Le marché mondial de la santé mobile affichera un TCAC d’environ 34,68 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’étude de marché, mHealth est une solution technologique d’e-santé qui collecte et conserve les données des patients qui sont à leur tour utilisées pour le suivi et l’analyse. mHealth permet la surveillance à distance des patients pour fournir un soutien au traitement et des services de diagnostic.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la santé mobile sont la pénétration accrue des smartphones, tablettes et autres gadgets similaires, l’augmentation des progrès technologiques dans la connectivité Internet pour fournir des services de santé ininterrompus et la prévalence croissante des maladies chroniques et autres maladies infectieuses. Une prestation de soins de santé centrée sur le patient, associée à une concentration sur la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Le marché mondial de la santé mobile est segmenté en fonction des produits et services, des applications de santé mobile, des applications médicales et des services de santé mobile. Le marché de la santé mobile couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du produit et du service, le marché mHealth est segmenté en dispositifs médicaux connectés et autres dispositifs médicaux connectés .

Sur la base des applications mHealth, le marché mHealth est classé en applications de soins de santé et applications de gestion des médicaments.

Sur la base des applications médicales, le marché mHealth est classé en applications de référence médicale, applications de formation médicale continue, applications de gestion et de surveillance des patients et applications de communication et de conseil.

Sur la base des services mHealth, le marché mHealth est classé en services de surveillance à distance, services de diagnostic et de consultation, services de traitement, services de renforcement du système de santé, services de remise en forme et de bien-être et services de prévention.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché mHealth en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques. L’APAC, en revanche, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante des smartphones et d’Internet.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la santé mobile : Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation, Doximity, Inc., Evolent Health, Inc. , Perfint Healthcare, Oscar Insurance, Zest Health, athenahealth, Inc., OMRON Corporation, Nokia, Cisco Systems, Inc., AIRSTRIP TECHNOLOGIES, INC., BioTelemetry, Inc. et AliveCor et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : le rapport sur le marché de la santé mobile est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la santé mobile dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la santé mobile ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché mHealth ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC : marché mondial de la santé mobile

1 Aperçu du marché mondial de la santé mobile

2 Concours mondiaux du marché de la santé mobile par les fabricants

3 Capacité mondiale de la santé mobile, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de santé mobile (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de mSanté, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la santé mobile par application

7 profils / analyses des fabricants mondiaux de mHealth

8 Analyse des coûts de fabrication de la santé mobile

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la santé mobile (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

