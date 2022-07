Étude de marché sur la quinoléine sur les tendances et les demandes futures avec une croissance projetée de l’industrie d’ici 2026

La quinoléine, de formule moléculaire C9H7N, est un composé organique aromatique hétérocyclique. Le composé a une structure à double cycle, qui contient un cycle benzénique avec de la pyridine à deux atomes de carbone adjacents. Il a une faible solubilité dans l’eau froide mais se dissout facilement dans l’eau chaude et plusieurs solvants organiques. Dans sa forme originale, la quinoléine a de nombreuses applications, mais nombre de ses dérivés ont été utiles dans des applications variées, par exemple la quinine, un alcaloïde présent dans les plantes. Il est principalement utilisé dans la production de colorants, la fabrication de niacine et de sulfate d’hydroxyquinoline. Il est également utilisé comme solvant pour les terpènes et les résines. La quinoléine est largement utilisée dans la production de produits chimiques spécialisés. Il est couramment utilisé comme précurseur de la 8-hydroxyquinoline, qui est un précurseur de pesticides et un agent chélateur polyvalent. Ses dérivés méthylés sont principalement utilisés comme précurseurs des colorants cyanine. En raison de sa solubilité relativement élevée dans l’eau, la quinoléine est également bénéfique pour la mobilité dans l’atmosphère qui peut entraîner une contamination de l’eau. L’oxydation de la quinoléine entraîne la formation d’acide quinolinique, qui est un précurseur de l’herbicide, vendu sous le nom « Assert ».

Beaucoup de ses dérivés ont des propriétés antipaludiques, comme l’amodiaquine, la chloroquine, la primaquine et la quinine. Les quinolones antipaludiques sont utilisées dans le traitement du paludisme. Aux stades sanguins du cycle de vie du parasite du paludisme, le parasite dégrade l’hémoglobine. Lors de la dégradation, l’hémoglobine libère de l’hème libre, qui est toxique pour le parasite, et il est ensuite polymérisé en hémozoïne non toxique. Ces quinolones empêchent cette polymérisation et tuent le parasite du paludisme en accumulant de l’hème non toxique. Cela devrait soutenir la croissance du marché dans les années à venir. Comme c’est le cas avec d’autres composés hétérocycliques azotés, comme les dérivés de la pyridine, la quinoléine est également connue pour être un contaminant environnemental présent dans les usines qui traitent le pétrole, le charbon ou le schiste, et a également été trouvée dans des installations effectuant le traitement du bois hérité.

Principaux acteurs du marché mondial de la quinoléine :

Anacier

Industries chimiques Mehk

Salvi Industries Chimiques

Produits chimiques Shandong Aoertong

Segmentation du marché basée sur Type Outlook :

Extraction de goudron de houille

Doebner Von Miller Synthèse

Synthèse Skraup

Perspectives d'application :

Teintures

Métallurgique

Médicaments

Pesticides

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



