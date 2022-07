Étude de marché sur la poudre de collagène avec croissance régionale d’ici 2026

Le marché mondial de la poudre de collagène devrait croître régulièrement au cours des années prévues. Les régions géographiques couvertes par cette étude sont l’Europe de l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les principaux acteurs mondiaux investissent activement dans la R&D de produits avancés. Ces acteurs opèrent sur plusieurs sites à proximité des sources abondantes de matières premières nécessaires et réalisent des ventes sur plusieurs sites et utilisent même des canaux de distribution tiers. Les principaux acteurs couverts ici sont Nitta-Gelatin, CONNOILS, Titan Biotech Ltd., Fancl, By-health, GNC, Baful et Meiaojian. Les données ici offrent une vision globale du paysage mondial du marché de la poudre de collagène pour guider les investisseurs dans la prise de décisions exécutives bien informées.

Le marché mondial de la poudre de collagène a été estimé à plus de 4 milliards USD en 2018 et devrait dépasser 6 milliards USD d’ici 2026. Le collagène est la protéine insoluble présente dans l’espace extracellulaire (l’espace à l’extérieur de la membrane plasmique) dans les tissus conjonctifs. de toutes les formes de vie animales, y compris les humains. 1/3 des protéines de notre corps, 70 % des protéines de notre peau, sont constituées de collagène. La poudre de collagène est un complément artificiel produit à partir d’os d’animaux, de tissus conjonctifs et d’autres sous-produits de l’industrie de la viande. Les niveaux élevés d’acides aminés dans la poudre de collagène aident à nourrir la peau et à soutenir les tissus conjonctifs du corps. La poudre de collagène est de deux types qui se différencient les uns des autres en fonction du temps qu’ils mettent à digérer. Les deux types sont les protéines de collagène et les peptides de collagène. La protéine de collagène est essentiellement de la gélatine créée par cuisson, séchage, puis transformation en poudre. La protéine de collagène est à mélanger avec des liquides froids. Il est utilisé comme agent épaississant dans les soupes, les bouillons, les yaourts et autres. Il faut plus de temps pour la digestion par rapport au peptide de collagène car les acides aminés du peptide de collagène sont déjà décomposés pendant le traitement, ils ne seront donc pas mélangés avec du liquide et digérés facilement.

Principaux acteurs du marché mondial de la poudre de collagène :

Nitta-Gélatine

CONNOILS

Titan Biotech Ltd.

Fancl

Par-santé

CGN

Baful

Meiaojian

Segmentation du marché basée sur Type Outlook :

Protéine de collagène

Peptide de collagène

Perspectives sources :

Bovine

Porcin

la volaille

Marin

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



