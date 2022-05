Étude de marché sur la métagénomique axée sur la fonction, perspectives futures et moteurs de croissance jusqu’en 2029 | Principaux fournisseurs clés – Illumina, QIAGEN, Roche, PerkinElmer

Synopsis du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions:

En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la métagénomique axée sur la fonction a été préparé en couvrant de nombreux domaines de travail. Ce rapport sur le marché mondial est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Le rapport à grande échelle sur la métagénomique axée sur les fonctions couvre les stratégies qui incluent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché.

Le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur ont également été examinés dans le plus excellent rapport sur le marché de la métagénomique axée sur la fonction. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Le rapport analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de la métagénomique axée sur la fonction.

Le marché mondial de la métagénomique pilotée par la fonction affichera un TCAC d’environ 6,89 % pour la période de prévision 2022-2029, la valeur marchande qui était de 163,60 millions USD en 2020, atteindra 278,79 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la métagénomique est utilisée pour l’analyse d’échantillons d’ADN. La métagénomique aide à comprendre la structure et le potentiel fonctionnel. En d’autres termes, il aide à l’étude et à l’analyse des micro-organismes présents dans l’environnement. Par conséquent, la métagénomique axée sur la fonction est utilisée pour une analyse de haute qualité des microbes.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la métagénomique axée sur la fonction sont l’adoption croissante de méthodes de séquençage de nouvelle génération à l’échelle mondiale, l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement et l’augmentation des dépenses publiques et privées pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes.

Segmentation globale du marché de la métagénomique axée sur les fonctions :

Sur la base du produit, le marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions est segmenté en kits et réactifs, services de séquençage et d’analyse de données, instruments, consommables et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la métagénomique axée sur la fonction est segmenté en environnement, santé humaine, agriculture, biotechnologie, biocarburant et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la métagénomique axée sur la fonction est segmenté en industries pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, laboratoires de recherche, laboratoires de pathologie, instituts universitaires et de recherche et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de la métagénomique axée sur la fonction en raison de la sensibilisation croissante à la santé publique et d’une augmentation significative de la dégradation de l’environnement. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence de politiques gouvernementales proactives visant à créer des bibliothèques génomiques.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions :

Danaher

Merck KGaA

Illumina inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

QIAGEN

Hoffmann-La Roche SA

Novogène Corporation

PerkinElmer Inc.

Arc Bio SARL

Laboratoires Bio-Rad Inc.

AgilentTechnologies

Promega Corporation

Takara Bio inc.

IntegraGen

Zymergen

Pacific Biosciences de Californie Inc.

BGI

Eurofins Scientifique

Macrogène Inc.

CD Génomique

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de la métagénomique axée sur la fonction comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur la métagénomique axée sur la fonction, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la métagénomique axée sur la fonction, principaux moteurs et contraintes

Obtenez une table des matières complète du « Rapport sur le marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions 2022 » @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-function-driven-metagenomics-market .

Marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions par région

5 Analyse du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions par type

6 Analyse du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions par applications

7 Analyse du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la métagénomique axée sur les fonctions 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

