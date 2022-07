Étude de marché sur la biométrie en tant que service (BaaS) par acteurs clés, type et application, croissance future jusqu’en 2028  

du marché de la biométrie en tant que service (BaaS) devrait atteindre 6,41 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable de 19,8 %, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché comprennent les progrès technologiques associés à la demande croissante de la technologie biométrique en tant que service (BaaS) dans les applications automobiles, les centres commerciaux, la défense et la sécurité et l’électronique grand public, entre autres.

La biométrie en tant que service (BaaS) est une solution efficace aux modèles de logiciels biométriques traditionnels. La technologie permet à tous les types d’organisations de déployer et d’utiliser la biométrie dans les opérations quotidiennes. Avec BaaS, les utilisateurs peuvent commencer à pratiquer la reconnaissance faciale et l’analyse des empreintes digitales pour inscrire les clients et les employés à lutter contre la fraude ainsi qu’à rationaliser le service client sans recourir à des processus d’acquisition et d’intégration de logiciels coûteux, chronophages et gourmands en ressources.

Le rapport considère la pandémie de COVID-19 qui se déroule actuellement comme un facteur clé du marché. Le rapport fournit une estimation approfondie de l’impact global de la pandémie sur le marché de la biométrie en tant que service (BaaS) et ses segments vitaux. Le rapport examine également l’impact de la pandémie dans différentes régions du marché. Il propose également une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché de la biométrie en tant que service (BaaS).

Quelques points saillants du rapport

En mai 2020, Innovatrics et Daltrey, qui est une société de gestion des accès ID, se sont associés pour développer une solution biométrique en tant que service pour une authentification avec détection de vivacité passive. La plupart des références de reconnaissance faciale biométrique actuelles montrent que la technologie Innovatrics est parmi les plus rapides pour identifier les personnes à partir de grands ensembles de données.

La reconnaissance faciale détecte les visages en temps réel sur la caméra, les associe aux visages déjà entrés dans le système et identifie les personnes. Il peut également identifier une personne même s’il y a des changements dans les traits ou l’expression du visage, un éclairage moins optimal et le visage est à des angles différents de la caméra. Il est utilisé pour prévenir les délits de vente au détail, retrouver les personnes disparues, protéger les forces de l’ordre et est également utilisé dans les casinos pour reconnaître le moment où un joueur suspect entre dans le casino.

Le segment des grandes entreprises a représenté une part de revenus plus importante en 2020 en raison du déploiement rapide de la technologie biométrique en tant que service en raison des avantages que cette technologie offre. Divers géants de la BFSI, de la fabrication, de l’informatique et de la santé ont commencé à déployer BaaS dans leur infrastructure de sécurité respective lorsque la nécessité d’un tel besoin se fait sentir.

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché de la biométrie en tant que service (BaaS) ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur marge bénéficiaire brute et leurs capacités de production et de fabrication.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Fujitsu, Thales, Lexis Nexis, Idemia, Microsoft, Google, Accenture, Fingerprints, Amazon et Bayometric.

Segmentation du marché biométrique en tant que service (BaaS)

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la biométrie en tant que service sur la base de l’offre, du type, de la taille de l’organisation, de la verticale et de la région :

Perspectives de l’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Solutions

o Services

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Reconnaissance

o empreintes digitales

o vocale

o iris o Reconnaissance de la

paume et

o Autres (ADN, signature, frappe)

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Petites et moyennes entreprises

o Grandes entreprises

Perspectives verticales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o BFSI

o Éducation

o Gouvernement (administration publique)

o Informatique et ITES

o Santé

o Fabrication

o Autres

Divertissement Transport Énergie et services publics Commerce de détail Télécommunication Autres services professionnels

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Biométrie en tant que service (BaaS)?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de la biométrie en tant que service (BaaS) ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché de la biométrie en tant que service (BaaS) ?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie ?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

