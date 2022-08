Étude de marché mondiale sur les soins aux personnes âgées, analyse approfondie et données actuelles sur les maladies cardiaques, le cancer, les maladies rénales, le diabète,

Analyse et perspectives du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 2 357 746,52 millions d’ici 2029.

Les soins aux personnes âgées sont appelés soins aux personnes âgées, ce qui comprend la satisfaction de toutes les exigences des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. Le besoin de soins aux personnes âgées augmente avec l’âge, car les personnes âgées ont besoin d’une assistance physique et émotionnelle pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec la technologie croissante des sciences médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après des chirurgies ou des blessures, les services offerts aux aînés sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Segments de marché couverts

Par type de produit

Médicaments,

Logement et appareils fonctionnels

Par service

Soins institutionnels,

Soins à domicile,

Soins de jour pour adultes

Par demande

Maladies cardiaques,

Cancer,

Maladies rénales,

Diabète,

Arthrite,

Ostéoporose,

Neurologique,

Respiratoire

Pays couverts

S

Canada

Mexique

Allemagne

Italie

K

France

Reste du monde

Certains des principaux acteurs clés du marché des soins aux personnes âgées

Koninklijke Philips NV, Amedisys, ECON Healthcare Group, Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, LHC Group, Inc., Medtronic, ORPEA GROUPE, Prolifico, ElderCareCanada, Exceptional Living Centers, Right at Home, LLC, BAYADA Home Health Care, United Medicare Pte Ltd , Trinity Health, Rosewood Care Group, ST LUKE’S ELDERCARE LTD, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, entre autres

Dynamique du marché mondial des soins aux personnes âgées

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux soins aux personnes âgées

La prise de conscience croissante des services de soins à domicile, des services de soins aux adultes et autres parmi les personnes du monde entier augmentera la demande pour le marché. Avec l’augmentation rapide de la population âgée, le besoin de soins aux personnes âgées augmente et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées alimentera la croissance du marché.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le nombre croissant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

L’augmentation de la population âgée devrait jouer un rôle moteur dans les services de soins aux personnes âgées. L’évolution de l’économie et de l’environnement social a accru la demande d’entreprises de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu’elle s’occupe des membres âgés de la famille tout en travaillant. Cela crée par conséquent le besoin de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en services de courte durée et services de longue durée. Les services à court terme aident à effectuer les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Le service à long terme nécessite une assistance médicale et une garderie.

Développement récent

En juin 2021, selon TechCrunch, Webrock Ventures et Helathforce se sont associés pour lancer des produits de télésanté en Afrique du Sud. La nouvelle entreprise n’a pas encore reçu de nom et l’objectif principal est d’offrir des consultations à la demande et programmées aux patients avec des infirmières, des professionnels de la santé mentale et des praticiens. L’entreprise a clôturé un tour de pré-série A de 3 millions USD

En avril 2021, selon TechCrunch, Quro Medical, une startup de technologies de la santé en Afrique du Sud qui propose des services à domicile pour gérer les patients malades à leur domicile afin de leur offrir le plus grand confort ainsi que de réduire le risque d’infection, avait fermé un USD 1.1 millions d’investissements ronds. Le cycle a été mené par Enza Capital et Mohau Equity Partners. L’entreprise vise à fournir des soins aigus aux patients à domicile afin d’améliorer l’expérience des patients

