Étude de marché du dégivrage des avions 202 0-2030 par tendances actuelles et à venir, opportunités, taille, tendances et prévisions | Principaux acteurs BASF Corporation, Contego Aviation Solutions, General Atomics, JBT Corporation, Kilfrost Group Limited

Aperçu du marché :

La taille du marché du dégivrage des avions devrait atteindre 1,29 milliard USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,17% au cours de la période 2020-2030.

Market Research Future (MRFR) prévoit des perspectives de croissance décentes pour le marché du dégivrage des avions en 2022, car il est prêt à obtenir un TCAC de 5,17% au cours de la période considérée (entre 2020 et 2030). Nous fournirons une analyse d’impact COVID-19 avec le rapport, ainsi que tous les développements clés importants sur le marché après l’épidémie de maladie à coronavirus.

Le processus qui consiste à se débarrasser du gel, de la neige ou de la glace de la surface de l’avion est connu sous le nom de dégivrage de l’avion. Certains des systèmes de protection contre le givrage les plus couramment utilisés pour les aéronefs comprennent les systèmes de démarrage pneumatique et le dépresseur de point de congélation des fluides. Plusieurs types de techniques sont disponibles pour les systèmes de dégivrage; le plus préféré étant l’utilisation de fluides FPD qui facilitent le processus de dégivrage et offrent un film protecteur pour empêcher la formation de glace ou de neige à la surface de l’avion.

Les technologies de dégivrage des aéronefs sont utilisées pour s’assurer que les entrées d’air et les capteurs présents sur les zones extérieures de l’aéronef sont exempts de glace, de givre ou de neige. Quelques-unes des solutions de dégivrage d’aéronefs déployées sont le chauffage électrique, la technologie des ailes en suintillage, la technologie de dégivrage des alliages, la technologie des ultrasons, etc. Pour le dire simplement, les progrès techniques et les innovations dans les technologies mentionnées ne manqueront pas de stimuler la taille du marché du dégivrage des avions dans les années à venir.

Exemple de rapport gratuit @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4188

L’accent accru des pays en développement et des pays développés sur la modernisation des aéroports existants, conjugué à la demande croissante d’opérations de décollage et d’atterrissage sécuritaires, favorise également le taux d’expansion de l’industrie du dégivrage des aéronefs. Les politiques gouvernementales strictes relatives aux opérations aériennes dans des conditions froides ou de gel ainsi que l’augmentation du nombre de programmes de formation pour faciliter l’exploitation efficace des avions profitent également au marché mondial des systèmes de dégivrage des avions. Une tendance importante émergeant rapidement sur le marché mondial est le développement et le déploiement croissant de la technique de dégivrage des aéronefs basée sur le rayonnement infrarouge.

Acteurs clés :

BASF Corporation, Contego Aviation Solutions, General Atomics, JBT Corporation, Kilfrost Group Limited, Global Ground Support LLC, Textron Inc, Vestergaard Company A/S, The Dow Chemical Company

Segmentation du marché :

Le marché mondial du dégivrage des avions est segmenté en 4 dynamiques clés pour la commodité du rapport et une meilleure compréhension.

Segmentation par équipement : comprend les camions de dégivrage, les balayeuses, les autres

Segmentation par type de fluide : comprend le type I, le type II, le type III et le type IV

Segmentation par application : comprend les applications commerciales et militaires

Segmentation par régions: comprend les régions géographiques – Amérique du Nord, Europe, APAC et reste du monde.

Analyse régionale :

Le marché nord-américain domine le marché du dégivrage des avions en raison du besoin croissant d’opérations de décollage et d’atterrissage en toute sécurité de l’avion. Le marché nord-américain est largement stimulé par la taille croissante de la flotte d’avions et l’augmentation du trafic de passagers.

L’Asie-Pacifique est considérée comme le deuxième marché en importance pour le dégivrage des aéronefs en raison de facteurs tels que la croissance du trafic aérien de passagers dans les pays en développement tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, qui ont alimenté la demande mondiale de dégivrage des avions.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

Avril 2018 – Menzies a signé une entente avec Airline Services Limited pour acquérir l’entreprise et les activités de dégivrage.

Mai 2016 – Textron Inc. a signé une entente avec Premier Engineering & Manufacturing Inc. pour acquérir les actifs et les activités de dégivreurs pour l’industrie aéronautique.

Rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/aircraft-de-icing-market-4188

Rapport connexe :

Rapport d’information sur le marché ISR aéroporté, par système (capteur, guerre électronique, essence maritime et AEWC), par objectif (surveillance, reconnaissance et renseignement) et par région – Prévisions jusqu’en 2030

Rapport d’étude de marché sur les systèmes embarqués militaires : informations par composant (matériel et logiciel), type de produit (Advanced Telecom Computing Architecture (TCA), cartes Compact-PCI (CPCI), série Compact-PCI (CPCI), bus VME, Open VPX, carte mère et autres), application (renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), commandement et commandement Contrôle, communication et Navigation, Radar, Avionique, Vétronique, Cyber & Réseaux et autres), plate-forme (terrestre, aéroportée, marine et spatiale), technologie (Edge Computing, Fog Computing

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. Market Research Future a pour objectif distingué de fournir aux clients une recherche de qualité optimale et une recherche granulaire. Notre étude de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permet à nos clients d’en voir plus, d’en apprendre davantage et d’en faire plus, en aidant à répondre à vos questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : sales@marketresearchfuture.com