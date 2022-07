ÉTUDE DE MARCHÉ DES SACS À ORDURES COMPOST ET BIODÉGRADABLES PRÉVISIONS D’ANALYSE JUSQU’À 2030

Un nouveau rapport sur le marché mondial des sacs à ordures compostables et biodégradablesa été récemment publié par Reports and Data qui fournit un aperçu complet de l’industrie du marché des sacs à ordures compostables et biodégradables avec les tendances actuelles et émergentes du marché. Le marché mondial des sacs à ordures compostables et biodégradables devrait être évalué à XX milliards USD en 2028, enregistrant un TCAC de XX% tout au long de la période de prévision 2021-2028. Le rapport vise à fournir des informations précises sur le marché telles que les tendances du marché, la taille du marché, la croissance des revenus du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance pour les téléspectateurs, les investisseurs. Le rapport met également en lumière les principales entreprises du marché mondial Sacs poubelles compostables et biodégradables ainsi que les segmentations du marché telles que le type de produit, l’application et la bifurcation régionale.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des sacs poubelles compostables et biodégradables est extrêmement compétitif et comprend divers acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Ces acteurs se concentrent sur le développement d’alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les lancements de produits, les joint-ventures, pour renforcer leur position sur le marché et enrichir leur base de produits. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial sont

BioBag

Novolex

EnviGreen

BASF

Sahachit

Polyéthylène Xtex

Groupe RKW

Polyéthylène d’abbaye

Sarah Bio Plast

Sac Bouledogue

Polymères symphoniques

SpruceGel

Torise Biomaterials Co. Ltd.

Emballage plastique JUNER

Aperçu du marché:

L’industrie de l’emballage connaît une expansion rapide en termes de revenus au cours des dernières années et devrait enregistrer un TCAC rapide des revenus tout au long de la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance rapide des revenus est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la population mondiale, l’évolution du mode de vie, l’augmentation du jetable revenus et la croissance rapide du secteur du commerce électronique. La pénétration croissante d’Internet, des médias sociaux, l’amélioration du niveau de vie et la croissance rapide des livraisons à domicile sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial. De plus, divers fabricants se concentrent sur l’offre d’emballages durables pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. Les revendeurs locaux se concentrent sur des emballages innovants pour attirer les consommateurs.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quelle taille le marché mondial des sacs poubelles compostables et biodégradables devrait-il atteindre au cours de la période de prévision?

Quel TCAC de revenus le marché mondial devrait-il enregistrer tout au long de la période de prévision?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quels facteurs clés devraient stimuler le marché mondial des sacs à ordures compostables et biodégradables tout au long de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide entre 2021 et 2028 ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

Segmentation globale du marché Sacs poubelles compostables et biodégradables :

Perspectives du type de produit :

Compostable

Biodégradable

type de materiau

PLA

PBS

PBAT

PHA

Mélanges d’amidon

Cellophane

Papier

Type de capacité

7-20 gallons

20-30 gallons

30-40 gallons

40-55 gallons

Au-dessus de 55 gallons

Type d’épaisseur :

0-0,7 mil

7-0,9 mil

9-1,5 mil

Au-dessus de 1,5 mil

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie ROYAUME-UNI reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud ÉMIRATS ARABES UNIS Reste de la MEA



Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon l’intérêt du client. Veuillez vous connecter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et bénéficier du rapport le mieux adapté.

