Étude de marché des banques de cellules souches, perspectives futures et moteurs de croissance jusqu’en 2028 | Principaux fournisseurs clés – NSPERITE, Caladrius, ViaCord, CBR Systems, LifeCell, ViaCord

Aperçu du marché mondial des services bancaires de cellules souches :

Le marché mondial des banques de cellules souches devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,95% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les cellules souches font référence aux cellules qui ont des capacités d’auto-renouvellement et une ségrégation en de nombreuses lignées cellulaires. Ceux-ci se trouvent chez tous les êtres humains, du stade précoce au stade final. Le processus de mise en banque de cellules souches consiste en le stockage de cellules souches provenant de diverses sources et est fortement déployé à des fins de recherche et cliniques.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des banques de cellules souches sont l’expansion du secteur de la biotechnologie à l’échelle mondiale, la sensibilisation accrue au potentiel thérapeutique des cellules souches à travers le monde, l’augmentation du fardeau mondial des principales maladies et l’augmentation de l’utilisation de la banque de cellules souches pour guérir les tissus gravement endommagés.

Le marché mondial des services bancaires de cellules souches est segmenté en fonction de la source, du type de service, de l’application et de la région.

Sur la base de la source, le marché des banques de cellules souches est segmenté en cellules souches placentaires (PSC) , cellules souches dérivées d’embryons humains (CSEh), cellules souches dérivées de la moelle osseuse (BMSC), o Cellules souches dérivées de la pulpe dentaire (DPSCS) , Cellules souches dérivées du tissu adipeux (ADSC) et autres sources de cellules souches.

En fonction du type de service, le marché des banques de cellules souches est segmenté en collecte et transport d’échantillons, traitement d’échantillons, analyse d’échantillons, conservation et stockage d’échantillons.

Sur la base de l’application, le marché des banques de cellules souches est segmenté en stockage personnalisé, clinique et recherche.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des banques de cellules souches en raison de la prévalence des maladies chroniques et de l’expansion du réseau de services bancaires de cellules souches dans la région. L’APAC devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population de patients dans la région.

Objectifs du marché mondial des services bancaires de cellules souches :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché Banque de cellules souches

2 Analyser et prévoir la taille du marché des services bancaires en ligne, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des banques de cellules souches pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des banques de cellules souches en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Banque de cellules souches

Les principaux fabricants clés sont : NSPERITE NV, Caladrius, ViaCord, CBR Systems, Inc., SMART CELLS PLUS, LifeCell International, Global Cord Blood Corporation, Cryo-Cell International, Inc., StemCyte India Therapeutics Pvt. Ltd, Cordvida, ViaCord, Cryoviva India, Vita34 AG, CryoHoldco, PromoCell GmbH, Celgene Corporation, BIOTIME, Inc. et BrainStorm Cell Therapeutics. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) de Stem Cell Banking dans ces régions, de 2013 à 2028 (prévision), couvrant : Amérique du Nord, Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

