Étude de marché de l’exploitation forestière pendant le forage pour 2029 fournissant des informations sur les acteurs clés, les moteurs de croissance et les défis de l’industrie

Définition du marché

La diagraphie pendant le forage consiste à transporter l’équipement de diagraphie de puits au fond du trou dans le cadre de l’assemblage de fond de trou. L’enregistrement pendant le forage (LWD) est également largement appelé Mesure pendant le forage (MWD) est une terminologie utilisée de manière interchangeable pour décrire les méthodes et les procédures de collecte de données de fond de trou pendant le forage sans qu’il soit nécessaire de retirer la tige de forage du puits.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’exploitation forestière pendant le forage sont

Baker Hughes Company (États-Unis)

Schlumberger Limited (États-Unis)

Halliburton (États-Unis), NOV Inc., (États-Unis)

Weatherford (États-Unis)

Nabors Industries Ltd. (Bermudes)

APS Technology, Inc. (États-Unis)

Technologie Maxwell Downhole (Royaume-Uni)

Scientifique Drilling International (Texas)

PnnPlus (Chine)

Fabrication TMG (États-Unis)

Liaoning Tolian Technology development Co., Ltd (Chine)

Hunt & Hunt, Ltd. (États-Unis)

Résolution Joides (États-Unis)

Logging pendant le forage Dynamique du marché

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Avantages accrus de l’exploitation forestière pendant le forage

Il élimine la nécessité d’un grumier dans l’exploitation forestière. L’utilisation de la technologie d’enregistrement robotique minimise le temps d’enregistrement et la demande d’autres types d’appareils. Certains des avantages de la journalisation robotisée comprennent un NPT réduit, une consommation d’énergie réduite et une vitesse de réaction plus rapide. On estime que ces avantages ouvrent la voie à la croissance du marché.

Les découvertes croissantes de pétrole et de gaz associées à la libéralisation de l’industrie propulseront davantage le taux de croissance de l’exploitation forestière pendant le forage du marché. De plus, à l’échelle mondiale, l’augmentation des activités de forage et de complétion stimulera également la croissance de la valeur marchande. Surfant sur l’optimisme associé à la reprise des prix du pétrole brut, des projets onshore devraient également soutenir la croissance du Marché.

Opportunités

Développement et investissements

En outre, des investissements importants dans les activités de recherche et développement étendent encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les divers développements des acteurs du marché élargiront encore la croissance future du marché de l’exploitation forestière pendant le forage.

Contraintes/Défis

Manque de recherche et de développement

Le manque d’activités de recherche et développement créera des obstacles à la croissance du marché de l’exploitation forestière pendant le forage.

Prix ​​volatils

De plus, la volatilité des prix du pétrole au cours de la période récente, en raison de l’écart entre l’offre et la demande, de la géopolitique et de plusieurs autres facteurs s’avérera être un démérite pour le marché de l’exploitation forestière pendant le forage. Par conséquent, cela mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché de l’exploitation forestière pendant le forage.

Ce rapport sur le marché de l’exploitation forestière pendant le forage fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’exploitation forestière pendant le forage, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage

Le marché de la journalisation pendant le forage est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes à rayons gamma

Systèmes de résistivité

Systèmes d’imagerie

Les autres

Application

À terre

Offshore

Exploitation forestière pendant le forage du marché : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Indicateurs clés analysés :

Acteurs du marché et analyse des concurrents : Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production/ventes, les revenus, le prix et la marge brute et les ventes par types de produits.

Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des détails sur chaque région et pays couverts dans le rapport. Identifier sa production, sa consommation, ses importations et ses exportations, son volume de ventes et ses prévisions de revenus.

Analyse du marché par type de produit: Le rapport couvre la majorité des types de produits dans l’industrie de l’exploitation forestière pendant le forage, y compris ses spécifications de produit par chaque acteur clé, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD).

Analyse du marché par type d’application : sur la base de l’industrie de l’exploitation forestière pendant le forage et de ses applications, le marché est en outre sous-segmenté en plusieurs applications majeures de son industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : tendances clés du marché, notamment une concurrence accrue et des innovations continues.

Opportunités et moteurs : identifier les demandes croissantes et les nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porters : Le rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces fondamentales : la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace de produits ou services de substitution et la rivalité existante dans l’industrie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse des perspectives du marché de l’exploitation forestière pendant le forage avec les tendances récentes et l’analyse des cinq forces de Porter

Étudier les perspectives actuelles et futures du marché dans les marchés développés et émergents

Scénario de dynamique du marché de l’exploitation forestière pendant le forage, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché de l’exploitation forestière pendant le forage, y compris des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et non économiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions USD) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment

Analyse des ventes des canaux de distribution par valeur

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché de Logging While Drilling des principaux acteurs, ainsi que le lancement de nouveaux produits et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et la stratégie employée par les principaux acteurs du marché

