Étude de marché de la médecine esthétique sur les opportunités de croissance jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la médecine esthétique devrait atteindre 149,06 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 9,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La tendance croissante à améliorer l’apparence esthétique du visage et du corps ainsi que les progrès des traitements esthétiques chirurgicaux et non chirurgicaux stimulent la croissance des revenus du marché de la médecine esthétique.

La médecine esthétique est un domaine émergent qui se concentre sur la modification de l’apparence cosmétique par le traitement d’affections telles que les cicatrices, le relâchement cutané, les rides, les grains de beauté, les taches hépatiques, l’excès de graisse, la cellulite, les poils indésirables, la décoloration de la peau et les varicosités, entre autres. L’accessibilité croissante aux procédures d’amélioration esthétique avancées, efficaces et peu invasives, contribue à la croissance globale des revenus du marché. De plus, l’augmentation de la demande de chirurgies esthétiques non invasives, l’incidence croissante des accidents et des cas de traumatismes, la prévalence croissante des anomalies congénitales du visage et des dents et les innovations technologiques alimentent la croissance des revenus du marché.

Moins de douleur, des résultats plus rapides et des coûts réduits sont quelques facteurs qui contribuent à la demande de procédures non invasives qui, à leur tour, stimulent la part globale des revenus du marché de la médecine esthétique. Les injections de Botox, les produits de comblement des tissus mous et les peelings chimiques font partie des procédures non invasives les plus populaires.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En décembre 2021, Allergen Aesthetics, qui fait partie d’AbbVie, a acquis une société de technologie médicale, Soliton, Inc., un fabricant de technologie médicale à Houston, au Texas. Cette acquisition renforcera le portefeuille du marché des traitements de remodelage corporel non invasifs.

Le segment des implants devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des patients pour les traitements esthétiques du visage, de l’augmentation des revenus disponibles et des capacités de dépenses et de l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde. Les implants esthétiques sont les dispositifs destinés à améliorer l’apparence physique et à améliorer leur image. L’implantation est généralement réalisée à des fins esthétiques ainsi que pour rectifier la forme déformée de l’organe.

Le segment Hôpitaux et cliniques représentait une part de revenus significativement importante en 2021. La disponibilité d’appareils professionnels sophistiqués, des directives législatives strictes d’utilisation et la disponibilité de professionnels qualifiés sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance de ce segment.

Le segment non chirurgical a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. Les procédures cosmétiques non chirurgicales sont non invasives et visent à améliorer l’apparence physique et la satisfaction du patient. La peau n’est pas coupée pendant la procédure. Cependant, ces procédures ne se concentrent pas uniquement sur la surface ; ils utilisent des appareils qui activent les couches profondes de la peau pour stimuler les changements.

Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2021. Cela peut être attribué à la forte présence des principaux fabricants de dispositifs médicaux. L’Amérique du Nord devrait continuer à représenter la plus grande part des revenus tout au long de la période de prévision en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs, de l’accent accru mis sur l’innovation et du nombre croissant d’entreprises esthétiques opérant à partir des États-Unis. De plus, une augmentation de la population gériatrique et un nombre élevé de consommateurs à la recherche de moyens de retarder ou d’inverser les signes du vieillissement sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché de la médecine esthétique est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

AbbVie Inc., Galderma, Alma Lasers, Cynosure, Johnson & Johnson Private Limited, Lumenis Be Ltd., Solta Medical, Candela Medical, Hologic, Inc. et Dentsply Sirona.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché de la médecine esthétique :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Appareils à base d’énergie

Implants

Produits anti-rides

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Chirurgical

Non chirurgical

Perspectives régionales :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite ÉMIRATS ARABES UNIS Afrique du Sud Reste de la MEA



