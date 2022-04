Étude de croissance du marché de l’authentification hors bande (OOB), tendances futures, demandes et données des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’authentification hors bande (OOB) était de 680,19 millions de dollars US en 2021. La taille du marché mondial de l’authentification hors bande (OOB) devrait atteindre 4351,1 millions de dollars US d’ici 2030, en croissance à un rythme annuel composé. taux de croissance (TCAC) de 22,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’authentification hors bande est un type d’authentification à deux facteurs qui nécessite une méthode d’authentification secondaire sur un autre canal de communication en plus de l’ID et du mot de passe normaux. les banques, les institutions financières et d’autres organisations ayant des exigences de sécurité élevées utilisent principalement l’authentification hors bande. L’utilisation de l’authentificateur OOB rend le piratage de compte difficile car un attaquant devrait compromettre deux canaux d’authentification distincts et non connectés pour y accéder.

Facteurs influençant la croissance du marché

L’augmentation des volumes de transactions en ligne, la croissance continue des menaces avancées et complexes et l’augmentation des exigences de conformité stimulent le marché mondial de l’authentification hors bande.

Les risques inhérents à l’authentification OOB par SMS et le coût élevé des produits associés peuvent ralentir la croissance globale du marché.

L’adoption croissante de l’authentification OOB par les petites et moyennes entreprises devrait offrir de nombreuses opportunités pour le marché mondial de l’authentification hors bande au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur toutes les industries, car la plupart des entreprises ont commencé leur travail à domicile et les institutions financières se sont connectées. Par conséquent, pendant la pandémie de COVID-19, le potentiel de fraude en ligne et d’accès non autorisé au système a augmenté. Afin de se protéger contre ces problèmes de fraude en ligne et de vol de données, les entreprises utilisent ce système d’authentification avancé pour fournir une protection supplémentaire contre l’accès non autorisé, la vérification et de nombreuses fraudes et piratages à prévenir. Ainsi, l’adoption de l’authentification hors bande a augmenté. Par conséquent, l’industrie de la certification hors bande a été positivement impactée par la pandémie de COVID 19.

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché de l’authentification hors bande et devrait rester dominante au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’appareils connectés et l’Internet des objets (IoT) et les problèmes qu’ils posent sont quelques-uns des facteurs qui motivent la mise en œuvre de solutions et de services d’authentification hors bande. La présence de nombreux marchands OOBA et la réponse complète à ces solutions contribuent à la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le principal facteur contribuant à la croissance du marché est l’adoption croissante de l’authentification hors bande par les PME et la forte augmentation de la demande d’appareils intelligents. En outre, l’augmentation des transactions numériques, la fraude et la sensibilisation et l’acceptation accrues des cyberattaques stimulent la demande pour le marché de l’authentification hors bande dans la région.

Principaux concurrents

Les principales entreprises de premier plan présentées sur le marché mondial de l’authentification hors bande sont :

CensorNet

Sécurité du réseau profond

CA Technologies (Broadcom Inc.)

Services d’alerte précoce, LLC

Gemalto SA (Thales DIS)

SecurEnvoy Limited

StrikeForce Technologies, Incorporé

NortonLifeLock, Incorporated (Symantec Corporation)

TeleSign Corporation

OneSpan (VASCO Data Security International, Inc.)

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de l’authentification hors bande se concentre sur le composant, le type de déploiement, la taille de l’entreprise, le secteur vertical et la région.

Segmentation basée sur le composant

Solution

Prestations de service

Segmentation basée sur le type de déploiement

Sur site

Nuage

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Grandes Entreprises

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Segmentation basée sur l’industrie verticale

BFSI

Informatique et Télécom

Gouvernement et Défense

Vendre au détail

Soins de santé

Médias et divertissement

Les autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

