Étude complète du marché Kits spécifiques aux agents pathogènes : facteurs affectant la croissance et tendances futures | Prévision jusqu’en 2027

Le marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes devrait croître à un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes sont le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire, la demande croissante de résultats de tests plus rapides et fiables, l’augmentation des activités de R&D, l’acceptation croissante des technologies basées sur la PCR et les tests immunologiques, contamination des aliments et sensibilisation croissante aux avantages des kits spécifiques aux agents pathogènes.

Segmentation globale du marché des kits spécifiques aux agents pathogènes :

Sur la base du type de contaminant, le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes est segmenté en E coli, salmonelle, listeria, campylobacter , pseudomonas, cronobacter, coliformes, clostridium perfringens, légionelle et autres.

Sur la base du type, le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes est segmenté en produits et services. Le produit est segmenté en instruments, kits et réactifs et autres.

Sur la base du type d’aliment, le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes est divisé en viande et volaille, produits laitiers, aliments transformés, fruits et légumes, céréales et céréales, boissons, eau, médicaments pharmaceutiques et autres.

Sur la base du type de consommateur, le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes est segmenté en laboratoire de service, industrie et organisation gouvernementale/à but non lucratif.

Sur la base de l’application, le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes est segmenté en sécurité alimentaire, diagnostic, pathologie, recherche clinique, médecine légale et administration de médicaments.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes est divisé en centres de diagnostic, laboratoires de pathologie, hôpitaux, banques de sang et sociétés pharmaceutiques.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord et l’Europe détiennent une part importante du marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes. De plus, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance plus élevé sur le marché des kits spécifiques aux agents pathogènes au cours de l’année de prévision.

Principaux acteurs clés du marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes :

Agdia, Inc bioMérieux SA Signatures génétiques Diagénode Diagnostics Thermo Fisher Scientific Inc Merck KGaA QIAGEN Agilent Technologies, Inc Eurofins Scientifique EnviroLogix Norgen Biotek Corp. Société Promega Takara Bio Inc

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des kits spécifiques aux agents pathogènes comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 profils sur les kits spécifiques aux agents pathogènes, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 kits spécifiques aux agents pathogènes Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des kits spécifiques aux agents pathogènes par régions

5 Analyse globale du marché des kits spécifiques aux agents pathogènes par type

6 Analyse globale du marché des kits spécifiques aux agents pathogènes par applications

7 Analyse globale du marché des kits spécifiques aux agents pathogènes par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes 9

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des kits spécifiques aux agents pathogènes 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

