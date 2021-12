Étude complète du marché du séquençage à lecture courte : facteurs affectant la croissance et tendances futures | Prévision jusqu’en 2029

Résumé du marché mondial du séquençage à lecture courte :

Le rapport universel du marché Séquençage à lecture courte présente des informations cruciales sur les éléments qui ont un impact et qui stimulent les ventes du marché Séquençage à lecture courte. Dans ce rapport sur le marché, une analyse SWOT et une analyse des investissements méthodiques sont effectuées qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. La section du paysage concurrentiel conserve la plus haute importance dans le document de marché qui se compose des principaux acteurs du marché fonctionnant dans l’industrie mondiale de la santé. Le rapport de marketing sur le séquençage à lecture courte comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Le rapport à grande échelle sur le séquençage à lecture courte suggère que plusieurs facteurs macroéconomiques tels que le produit intérieur brut (PIB) et l’augmentation du taux d’inflation devraient affecter directement ou indirectement le développement du marché. Le rapport d’analyse de marché a été formulé avec la méthodologie de recherche appropriée et validé par des professionnels et des analystes pour garantir des rapports de qualité éminents. Ce rapport d’étude de marché a été produit avec la collecte systématique d’informations sur le marché pour l’industrie de la santé. Un rapport commercial exceptionnel sur le séquençage à lecture courte donne des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc.

Le marché mondial du séquençage à lecture courte devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, et devrait atteindre la valeur de 54,90 USD d’ici 2029.

Selon une étude de marché, le séquençage à lecture courte fait référence à l’une des technologies de séquençage dans lesquelles plusieurs brins d’ADN peuvent être séquencés par parallélisation massive. Ils sont connus pour leurs avantages tels qu’une précision et une vitesse élevées, un faible coût et des résultats précis. Il est utilisé pour exécuter diverses applications telles que les études en oncologie, la médecine légale, la découverte de biomarqueurs et la médecine personnalisée, entre autres.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du séquençage à lecture courte sont les progrès rapides du secteur de la santé à l’échelle mondiale, l’augmentation de la prévalence des troubles génétiques à travers le monde, l’augmentation de la demande de médecine personnalisée et de diagnostics compagnons et l’adoption de technologies de séquençage pour diagnostics compagnons propres à l’avènement des thérapies ciblées contre le cancer.

Segmentation globale du marché du séquençage à lecture courte :

Sur la base du produit, le marché du séquençage à lecture courte est segmenté en instruments, consommables et services.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage à lecture courte est segmenté en séquençage de nouvelle génération et en séquençage sanger.

Sur la base du Workflow, le marché du séquençage de lecture courte est segmenté en pré-séquençage, séquençage et analyse de données.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage à lecture courte est segmenté en oncologie, investigation clinique, santé reproductive, typage HLA/surveillance du système immunitaire, métagénomique, épidémiologie et développement de médicaments, agrogénomique et criminalistique, et génomique grand public.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du séquençage à lecture courte est segmenté en recherche universitaire, recherche clinique, hôpitaux et cliniques, entités pharmaceutiques et biotechnologiques, etc.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché du séquençage à lecture courte en raison de la disponibilité d’un environnement réglementaire soutenant le développement de la génomique dans la région. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’évolution du cadre de remboursement dans les économies en développement.

Principaux acteurs clés du marché mondial du séquençage de lecture courte :

Thermo Fisher Scientific Inc

Hoffmann-La Roche SA

Illumina, Inc

GENÈVE

GenScript

10x Génomique

Macrogen Inc

QIAGEN

Agilent Technologies, Inc

BGI

Fasteris

General Electric

Eurofins Scientifique

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché du séquençage à lecture courte comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur le séquençage de lecture courte, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Séquençage de lecture courte Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial du séquençage à lecture courte : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché du séquençage de lecture courte par régions

5 Analyse globale du marché du séquençage de lecture courte par type

6 Analyse globale du marché du séquençage à lecture courte par applications

7 Analyse globale du marché du séquençage à lecture courte par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Marché mondial du séquençage à lecture courte Analyse des coûts des fabricants

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du séquençage à lecture courte 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

