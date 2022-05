Étude approfondie sur le marché des exosquelettes médicaux 2022-2029 : opportunité commerciale et analyse récente du développement par US Bionics, BIONIK, Rex Bionics

Aperçu du marché mondial des exosquelettes médicaux :

Le rapport d’enquête sur le marché des exosquelettes médicaux est une excellente colonne vertébrale pour l’expansion de l’industrie des soins de santé. Une myriade de défis commerciaux peuvent être rapidement et facilement surmontés grâce à ce rapport d’étude de marché. Ce document de marché traite d’aspects importants du marché qui incluent, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans le secteur de la santé. Une méthode d’étude de marché transparente a été réalisée avec les bons outils et techniques pour transformer ce rapport d’étude de marché en un rapport de classe mondiale. Les informations granulaires sur le marché rassemblées dans le rapport crédible sur le marché de l’exosquelette médical aideront l’industrie de la santé à prendre des décisions commerciales compétentes.

Le rapport de recherche mondial sur les Marché de l’exosquelette médical donne un aperçu d’une grande variété de choses qui ont un impact sur l’entreprise. Il aide à savoir où le public cible et les clients actuels effectuent leur recherche de produits/services. En outre, le concurrent vers lequel le public cible se tourne pour obtenir des informations, plus d’options ou pour effectuer un achat. Les tendances de l’industrie, les influenceurs qui composent le marché et leurs défis peuvent également être considérés via le rapport. De plus, cela donne une idée de ce qui influence les achats et les conversions parmi le public cible. La recherche sur la segmentation du marché du rapport d’activité de l’exosquelette médical permet de classer le public cible en différents groupes (ou segments) en fonction de caractéristiques spécifiques et déterminantes.

Le marché mondial des exosquelettes médicaux devrait représenter 1 906,05 millions USD d’ici 2029, en expansion à un taux de 35,15 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’étude de marché, l’exosquelette médical est la structure extérieure mécanique conçue pour fournir un soutien corporel aux patients physiquement handicapés dans leurs mouvements et leurs opérations quotidiennes. Cette structure externe garantit que le porteur peut exécuter des fonctionnalités améliorées, plus que leurs capacités conventionnelles. Cette structure est généralement alimentée par différentes sources d’énergie permettant d’apporter un soutien optimal à la rééducation des patients et de les aider à retrouver leurs fonctions corporelles.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des exosquelettes médicaux sont le volume élevé de patients souffrant de divers handicaps et troubles physiques. En outre, l’attention croissante des principaux organismes de recherche et des acteurs du marché à collaborer et à faire progresser leur base technologique pour les développements d’exosquelettes, ainsi que le volume croissant de remboursements favorables et de scénarios d’assurance pour l’adoption d’exosquelettes médicaux dans divers pays, agissent comme des moteurs essentiels de la croissance du marché.

En termes d’analyse régionale, le marché des exosquelettes médicaux devrait être dominé par l’Amérique du Nord avec des niveaux croissants de consommation d’exosquelettes conçus pour la réadaptation et l’assistance aux handicaps physiques. Des scénarios favorables et la consolidation des principaux acteurs du marché dans la région devraient également se traduire par cette domination.

Principaux fournisseurs mondiaux :

1 CYBERDYNE INC

2 US Bionics

3 Ekso Bionics

4 Robotique ReWalk

5 BIONIQUE

6 Rex Bionics Ltd

7 PARKER HANNIFIN CORP

8 Hocome

9 Bioness Inc

10 Wearable Robotics srl

11 ExoAtlet

12 Gogoa.eu

13 Tyromotion GmbH

Segmentation globale du marché Exosquelette médical :

Segmentation des composants :

1 Matériel (capteurs, actionneurs, sources d’alimentation, systèmes de contrôle et autres)

2 Logiciel

Segmentation des types :

1 Exosquelette motorisé

2 Exosquelette passif

Segmentation de la mobilité :

1 Stationnaire

2 Mobile

Segmentation des extrémités :

1 Membre inférieur

2 Membre supérieur

Marché mondial des exosquelettes médicaux : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des exosquelettes médicaux par régions

5 Analyse du marché mondial des exosquelettes médicaux par type

6 Analyse du marché mondial des exosquelettes médicaux par applications

7 Analyse du marché mondial des exosquelettes médicaux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des exosquelettes médicaux

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des exosquelettes médicaux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

