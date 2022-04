Étude approfondie sur le marché des applications médicales mobiles 2022-2029 : opportunité commerciale et analyse du développement récent par Allscripts, Qualcomm, Cerner, Nokia, Cisco

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport gagnant sur le marché des applications médicales mobiles . Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché des applications médicales mobiles comprend des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Le marché mondial des applications médicales mobiles affichera un TCAC d’environ 27,40 % pour la période de prévision 2022-2029.

Le rapport sur le marché des applications médicales mobiles fournit un examen approfondi du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. L'analyse et la prévision des données de marché à l'aide des meilleurs modèles statistiques et cohérents, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réalisation de ce rapport de marché.

Selon l’analyse du rapport de marché, les applications médicales mobiles fonctionnent sur les smartphones et autres appareils similaires. L’objectif principal des applications médicales mobiles est de stocker et de gérer les données des patients, d’effectuer des réservations, de fournir une éducation à la santé et de proposer des outils et des techniques de gestion de la santé.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des applications médicales mobiles sont la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde, l’accent accru sur les progrès technologiques impliqués dans la fabrication de dispositifs médicaux et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les pays en développement. économies.

Segmentation globale du marché des applications médicales mobiles :

Sur la base du produit, le marché mondial des applications médicales mobiles a été divisé en epocrates, medscape mobile, iradiologie, centre de soins infirmiers, care360 mobile, STAT ICD-9 LITE, atlas d’anatomie humaine et applications EMR.

Sur la base de la catégorie, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance médicale, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, etc.

Sur la base du type, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en applications pour appareils non médicaux, applications pour appareils médicaux connectés et applications médicales pour appareils intégrés.

Sur la base de l’application, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en lecteurs de glycémie, moniteurs ECG, tensiomètres, oxymètres de pouls, applications de santé neurologique et mentale, applications de surveillance de l’apnée du sommeil, applications de fitness, applications de référence médicale, applications de bien-être, nutrition applications, applications de dossier de santé personnel, applications de gestion des maladies chroniques, applications de diagnostic, applications de surveillance à distance, applications de rappel et d’alerte, applications de consultation et de conformité, applications de fertilité, applications de grossesse et autres applications.

Sur la base de Therapeutic, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en cardiovasculaire, diabète, respiratoire, neurologie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en prestataires de soins de santé et payeurs de soins de santé.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des applications médicales mobiles en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au niveau sophistiqué des établissements de santé, à la sensibilisation accrue à la gestion des maladies chroniques et à l’augmentation des cas de maladies infectieuses et chroniques. L’APAC, en revanche, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du grand bassin de patients, de l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et de la sensibilisation accrue à la santé mobile.

Principaux acteurs clés du marché mondial des applications médicales mobiles :

Medtronic

SAMSUNG

Royal Philips SA

iHealth Labs Inc

Propriété intellectuelle d’AT&T.

Allscripts Healthcare LLC

Qualcomm Technologies Inc.

Société Cerner.

Doximité Inc.

Evolent Santé Inc.

Soins de santé parfaits

Oscar Assurance

Zeste Santé

Société OMRON

Nokia

Systèmes Cisco

TECHNOLOGIES DE LA PISTE D’ATTERRISSAGE INC.

BioTélémétrie Inc.

AliveCor

Marché mondial des applications médicales mobiles : table des matières

