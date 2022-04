Étude approfondie du marché des logiciels de centre de contact, analyse, principaux moteurs, principaux acteurs, tendances et prévisions 2022-2030

La taille du marché mondial des logiciels de centre de contact était de 22,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des logiciels de centre de contact devrait atteindre 112,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,9% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Un logiciel de centre de contact simplifie la communication entre les consommateurs et les centres de contact. Il améliore également l’efficacité et la productivité des tâches.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de produits technologiquement avancés dans les centres de contact stimulera la croissance du marché des logiciels de centre de contact.

L’industrie du commerce électronique est en plein essor partout dans le monde, ce qui finira par faire augmenter la demande de logiciels de centre de contact au cours de la période de prévision.

Les avantages de l’automatisation, tels que l’efficacité de la communication et les risques d’erreurs minimes, sont susceptibles d’augmenter la demande de logiciels de centre de contact au cours de la période d’étude.

Les entreprises se concentrent sur l’intégration de technologies pour aider les agents à résoudre les problèmes des clients, à augmenter la productivité et à améliorer l’expérience utilisateur. En conséquence, cela accélérera la croissance du marché des logiciels de centre de contact au cours de la période de prévision.

La tendance à la hausse des politiques de travail à domicile devrait offrir des opportunités transparentes pour la croissance du marché mondial des logiciels de centre de contact.

Analyse d’impact de la COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, diverses entreprises sont passées au modèle de travail à domicile afin de fonctionner sans risque. En conséquence, la demande de logiciels de centre de contact a considérablement augmenté pendant la pandémie. La pandémie a été opportuniste pour les fournisseurs de logiciels de centre de contact, car le segment du commerce électronique a connu un boom important. De plus, la tendance à l’épicerie en ligne a fortement augmenté. Diverses start-ups ont connu une croissance abrupte, ce qui a finalement augmenté la demande de logiciels de centre de contact pour améliorer l’expérience client.

Aperçu régional

L’Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial des logiciels de centre de contact. Le marché assiste à l’adoption précoce de technologies de pointe dans la région. De plus, la présence de divers fournisseurs de logiciels de centre de contact, tels que 8×8, Inc., Avaya Inc., Enghouse Interactive, etc., contribuera à la croissance du marché global.

Le marché des logiciels de centre de contact en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de la large base de consommateurs et de la gamme croissante de petites et moyennes entreprises dans la région.

Concurrents sur le marché

8X8, Incorporé

ALE International

Altivon

Amazon Web Services, Incorporé

Ameyo

Amtelco

Logiciel Aspect

Avaya Incorporé

Avoxi

Cisco Systems, Incorporé

Enghouse Interactif Incorporé

Exotel Techcom Pvt. Limité

Five9, Incorporée

Genesys

Microsoft Corp.

NEC Corp.

SAP SE

Spok, incorporé

Talkdesk, Incorporé

Twilio Incorporé

UiPath

Unifier Incorporé

VCC en direct

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial des logiciels de centre de contact se concentre sur la solution, le service, le déploiement, l’entreprise, l’utilisation finale et la région.

Par solutions

Distribution automatique des appels (ACD)

Enregistrement d’appel

Coopération client

Couplage téléphonie-informatique (CTI)

Numéroteur

Rapports et analyses

Réponses vocales interactives (IVR)

Optimisation de la main-d’œuvre

Les autres

Par services

Intégration et déploiement

Formation & Conseil

Assistance & Entretien

Services gérés

Par déploiement

Hébergé

Sur site

Par taille d’entreprise

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par utilisation finale

BFSI

Biens de consommation et distribution

Gouvernement

Soins de santé

Informatique & Télécom

Voyage et hospitalité

Les autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

